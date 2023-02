Amazon, Microsoft, Google : le marché du cloud perd de la vitesse

Le marché du cloud computing a connu une croissance explosive au cours des dernières années. Cependant, il semble que les géants de la technologie tels qu’Amazon, Microsoft et Google soient confrontés à un ralentissement de la croissance de ce marché.

En tant que leaders du secteur, ces entreprises doivent faire face à une concurrence accrue et à des défis tels que la complexité croissante des nouveaux projets et la nécessité d’optimiser les coûts. Alors que les entreprises continuent de dépendre du cloud pour le stockage de données, l’analyse de données et les applications, la question se pose de savoir si les géants du cloud peuvent maintenir leur place dominante sur ce marché en constante évolution.

Marché du cloud : la croissance décélère pour les grands acteurs de la tech

Le cloud computing a longtemps été un véritable filon pour les grandes entreprises de la tech. À mesure que le monde devenait de plus en plus numérique, les entreprises de tous secteurs avaient besoin de capacités de stockage et de traitement plus flexibles.

Les entreprises technologiques ont saisi cette opportunité en louant ces capacités. La pandémie a accéléré cette tendance, ce qui a entraîné une croissance rapide pour Amazon, Alphabet et Microsoft.

Cependant, les signes montrent que le taux de croissance de ces entreprises ne se maintient plus à ce niveau élevé. En effet, la croissance du quatrième trimestre a chuté de plus de 10 points par rapport aux neuf mois précédents.

Ce ralentissement peut être attribué à une économie instable qui oblige les clients existants à être plus avares dans leurs dépenses. La complexité des projets de cloud computing pour de nouveaux clients peut également contribuer à ce ralentissement. Cela peut être dû au fait que les projets sont souvent plus difficiles et plus longs à réaliser.

Les grandes entreprises tech confrontées à un changement difficile

Aujourd’hui, les géants dans le marché cloud computing sont confrontés à un changement difficile. Pourtant, la location de puissance de calcul et de stockage était un avantage secondaire auparavant. AWS, cruciale pour la rentabilité d’Amazon, génére moins de la sixième partie de son chiffre d’affaires.

De son côté, Azure de Microsoft a stimulé une croissance de ses revenus ces dernières années. Pour Google, suivre ses concurrents dans ce domaine se révèle plus difficile. L’entreprise espère que sa division cloud, actuellement non rentable, lui permettra de diversifier ses activités au-delà de la publicité.

Toutefois, en se précipitant vers le cloud, certaines entreprises n’ont pas réussi à trouver les méthodes les plus rentables pour effectuer cette transition. Beaucoup se concentrent à présent sur la réduction de leurs coûts dans ce domaine. Cette réduction des coûts est devenue une priorité pour les DSI, selon Dave McCarthy, vice-président de la pratique infrastructure d’IDC. Sid Nag, vice-président de Gartner, considère cela comme un signe de maturité du marché.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a évoqué cette nouvelle tendance lors d’une conférence téléphonique sur les résultats en janvier. Selon le dirigeant, les clients accélèrent leurs dépenses numériques pendant la pandémie et qu’ils sont maintenant en train de les optimiser. « Tout comme nous avons vu les clients accélérer leurs dépenses numériques pendant la pandémie, nous les voyons maintenant optimiser ces dépenses », a-t-il déclaré.