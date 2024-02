Investir dans l’IA et faire fortune en 2030 : ils révèlent les meilleures actions

Oui, les actions IA peuvent rapporter des milliers, voire des millions d’euros. En effet, les entreprises œuvrant dans ce secteur affichent des bénéfices hallucinants depuis quelques années. Leur côté en bourse est logiquement en hausse. Si vous êtes un investisseur opportuniste, voici les placements que vous ne devez pas rater.

Grande nouvelle : le cloud a rapporté plus de 900 % de rendement depuis 2015. Amazon Web Service, et Intelligent Cloud de Microsoft, sont les plus prolifiques dans ce secteur. Et ce n’est pas tout. D’autres actions IA peuvent fournir des bénéfices considérables pour l’investisseur. Il suffit de saisir l’opportunité qui se présente à vous. Mais ne vous lancez pas à l’aveugle. Voici quelques entreprises pour vous aider dans cette stratégie.

Palantir, une des entreprises avec des actions IA très rentables

Cette société se base surtout sur l’optimisation des prises de décision des utilisateurs. L’IA se focalise alors sur la gestion et l’analyse des données afin de fournir un résultat précis. Rien que ces atouts affichent la performance de Palantir sur le marché.

Mais l’entreprise ne s’arrête pas là. Elle vient de lancer la plateforme d’IA pour les secteurs de la défense et du privé. Cet outil se base sur des modèles de langage étendus pour accroître sa précision.

Tous ces privilèges ont rapporté gros à Palantir. Les revenus commerciaux de l’entreprise ont augmenté de 32 % en 2023, soit 284 millions de dollars. Les actions IA de Palantir figurent alors parmi les plus bénéfiques du marché. Mais les risques ne sont pas nuls. Il faut peser le pour et le contre avant de se lancer.

Amazon

Non, nous n’allons pas nous focaliser sur l’immense plateforme de vente d’Amazon. C’est Amazon Web Service, et son système cloud qui nous intéresse. Bien sûr, cette filiale se base sur une IA très performante. Cette dernière a permis une augmentation de chiffre d’affaires de 14 %, soit 170 milliards de dollars. Les actions IA d’AWS sont alors recommandées, surtout si vous voulez investir sur le long terme.

Evolv Technologies

Les actions IA d’Evolv Technologies se situent en dessous des 1 milliard de dollars en bourse. Ce genre d’investissement est alors réservé aux professionnels du milieu. En effet, ces actions sont considérées comme spéculatives. Leur valeur ne sera pas stable au fil des semaines. Toutefois, les experts espèrent une stabilisation d’ici quelques années.

En effet, la technologie d’Evolv est très prometteuse. L’entreprise se base sur une IA capable d’identifier des structures métalliques. Armes à feu, couteaux, clés, ou autres. C’est alors un outil de référence pour les agents de sécurité de tous les secteurs. Et ce sont les clients cibles de l’entreprise.

Côté rentabilité, Evolv Technologies a affiché une croissance de 129 % entre 2022 et 2023. Les abonnements à l’outil ont aussi augmenté de 137 %.

Actuellement, l’entreprise est cotée à 675 millions de dollars en bourse. La rentabilité dépendra alors en fonction de l’investisseur, et des stratégies qu’il va adopter sur le long terme.

