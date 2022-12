Le Web est devenu depuis quelques années le plus marché dans presque tous les secteurs. Il a encore pris une certaine ampleur à cause des restrictions sanitaires. De nombreuses entreprises décident alors de revoir leur stratégie de vente en privilégiant les activités en ligne. Cette tendance promet le développement exponentiel de l’influence du Web. Elle accroit également l’engouement pour les métiers du secteur numérique qui génère beaucoup d’emploi.

Conscients de l’importance stratégique de la formation, les écoles du web proposent des enseignements de qualité pour former les techniciens du digital Voici les meilleures écoles du Web.

École Supérieure de Commerce et d’Économie Numérique (ESCEN)

L’ESCEN ou École Supérieure de Commerce et d’Économie Numérique fait partie des meilleures écoles du web en France.

Présente à Paris, Lyon, Bordeaux et Lille, cette école propose un cursus de formation de 3 et de 5 ans. Son Programme hybride Commerce et Digital figure parmi les filières les plus convoitées du moment. Ses étudiants sont rompus aux techniques du numérique et maîtrisent la stratégie marketing et commerciale. Des matériels à pointe de la technologie leur permettent notamment d’exploiter pleinement les potentialités des formations.

Les entreprises recherchent particulièrement ce profil hybride pour développer leurs activités. Après un stage professionnel réussi, les sortants de l’ESCEN arrivent donc sans problème à intégrer le marché du travail. Certains étudiants arrivent même à décrocher des postes d’expert digital à l’étranger.

Web School Factory

Web School Factory forme des experts et des managers du numérique. Il propose une année préparatoire et 3 cursus pour des formations allant jusqu’au Bac+5. Le Cursus Design est axé sur le design, le webdesign, la conception, l’UX, l’UI… Les compétences techniques relatives à l’expérience utilisateur sont particulièrement recherchées dans un contexte de rudes concurrences sur le web.

Web School Factory forme également des experts et des informatiques à travers le Cursus Tech. Après 5 ans d’études, on obtient le titre de « Manager de l’Innovation numérique ». Une fois dans le monde du travail, les sortants de l’école peuvent prétendre à divers postes comme :

Développeur Full Stack

Lead Développeur

Concepteur web et mobiles

Creative technologist…

Quant au Cursus Webmarketing, il est essentiellement axé sur la stratégie ainsi que le trafic web et la notoriété de marque.

Hautes Études des Technologies de l’Information et de la Communication (HETIC)

HETIC ou Hautes Études des Technologies de l’Information et de la Communication fait partie des meilleures écoles du web françaises. Cette école se distingue par une bonne adéquation de la formation aux demandes du marché du travail. Ceci encourage les entreprises à s’impliquer dans l’ingénierie pédagogique et la professionnalisation des étudiants. Conséquence, ces derniers n’éprouvent pas beaucoup de difficultés à intégrer le monde du travail.

HETIC propose 8 parcours couvrant presque la totalité du secteur du web :

Prépa Master Digital

Master Data/IA

Master Marketing digital et UX

Master CTO et Tech Lead

Master Product Manager

Master Cybersécurité

Master Design Tech

Master Metaverse et Univers virtuel.

L’École Multimédia

L’École Multimédias subdivise son cursus en deux cycles, Bac+2 et Bac+3. La formation est axée sur 3 domaines

La communication digitale :

La création digitale

L’informatique multimédia.

Afin d’optimiser l’enseignement, l’École Multimédia adopte diverses une pédagogie innovante associant les formations en présentiel et à distance. L’approche par la pratique permet également aux étudiants de se familiariser rapidement avec les technologies et les métiers du web.

L’engagement des professionnels du digital en activité favorise les transferts de compétence entre eux et les étudiants. Le réseau de plus 8 000 entreprises de l’École Multimédia lui permet d’intégrer de manière efficace ses étudiants dans le secteur du numérique.

Institut de l’Internet et du Multimédia (IIM)

Créée en 1995, l’Institut de l’Internet et du Multimédia (IIM) est la première école des métiers du numérique en France. Cet institut labellisé IAB France présente actuellement 5 filières :

Jeu Vidéo

Communication Digitale et e-business

Coding et Digital Innovation

Animation 3D

Création et Design.

Les avis des sortants de l’IIM sont partagés. Toutefois, la qualité de ses formations fait de cet institut l’une des meilleures écoles du Web dans l’Hexagone. Les curricula répondent aux demandes du marché du travail et aux enjeux de la communication sur Internet. L’intégration sans difficulté de certains sortants de l’école illustre cette qualité de formation.

L’IIM propose un cursus de 5 ans de deux cycles. Il sanctionne les 3ans d’études d’un diplôme de Bachelor et les 5 ans d’études de Master, tous reconnus par l’Etat.