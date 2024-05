Les meilleures formations DevOps en 2024

L'essor fulgurant des métiers DevOps

Les Métiers du DevOps connaissent un essor fulgurant. Véritable Révolution dans le Monde de la Technologie, le DevOps a connu une ascension fulgurante depuis ses modestes débuts il y a environ une décennie, pour devenir un pilier fondamental de nombreuses entreprises technologiques de premier plan à travers le monde. Cette montée en puissance s'accompagne d'une demande croissante pour des professionnels spécialisés dans cette discipline hybride, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle génération de carrières axées sur la transformation numérique.

Alliant développement logiciel (Dev) et opérations informatiques (Ops), le DevOps se présente comme une approche révolutionnaire visant à optimiser la collaboration entre les équipes de développement et d'exploitation, afin de garantir des déploiements logiciels plus rapides, plus fiables et plus efficaces. Avec l'adoption croissante des pratiques agiles et du cloud computing, les entreprises sont en quête constante de ces professionnels. Cette demande accrue – 64% des entreprises déclarent que les compétences en DevOps sont les compétences techniques les plus recherchées d'après OpsRamps – se traduit par d'excellentes opportunités de carrière et des salaires compétitifs, rendant le domaine particulièrement attractif. Les compétences en DevOps ouvrent la porte à des postes stratégiques au cœur de la transformation numérique des entreprises, garantissant ainsi des perspectives d'emploi durables et évolutives.

Notre sélection des meilleures formations DevOps 2024

Dans ce contexte dynamique et en constante évolution, où le métier de DevOps occupe une place de plus en plus prépondérante dans les stratégies technologiques des entreprises, la demande de professionnels compétents dans ce domaine n'a jamais été aussi forte. Pour répondre à cette demande croissante et pour permettre aux individus de développer les compétences nécessaires, de nombreuses formations spécialisées en DevOps ont émergé. Nous avons sélectionné les meilleures formations DevOps en France.

#1 – Bootcamp : La Capsule – Cloud et DevOps Engineer

Durée : 400 heures – 10 semaines (temps plein) / 25 semaines (temps partiel)

Pour qui ? Formation ouverte à tous sous réserve de réussite aux tests d'admission.

Diplôme : Titre professionnel RNCP de niveau 6 RNCP Administrateur Système DevOps (bac+3/4) et préparation à la certifications AWS Solutions Architect et Cloud Practitioner.

La Capsule, Tech Bootcamp français à l'excellente réputation, propose depuis 2 ans une formation intensive en Cloud et DevOps Engineering, conçue pour les débutants dans l'IT souhaitant se reconvertir dans les métiers liés à l'approche DevOps. Cette formation particulièrement complète permet aux étudiants de se former en seulement 10 semaines. L'école affiche un taux record de 94% d'insertion professionnelle à l'issue de la formation. Nous avons rencontré Noel Paganelli, cofondateur et CTO de l'école qui nous explique :

« Nous avons beaucoup travaillé sur ce programme et collaboré avec un board d'experts DevOps issu des entreprises de la Tech les plus reconnues dans ce domaine afin d'offrir un programme parfaitement calibré pour répondre aux besoins des entreprises et préparer nos élèves à s'adapter aux évolutions constantes de ce secteur ».

La formation Cloud & DevOps Engineer constitue ainsi une excellente option pour tous ceux qui aspirent à devenir Devops rapidement. Avec une moyenne d'âge de 31 ans, c'est un excellent choix de formation pour les personnes en reconversion ou ceux qui veulent compléter leur parcours.

#2- Formation universitaire : EFREI

Durée : 5 ans

Pour qui ? Bachelier

Diplôme : Diplôme d'ingénieur (bac+3/4) – Majeure Software Engineering

L'EFREI, école d'ingénieurs spécialisée dans les technologies numériques et informatiques, offre une formation en DevOps robuste reconnue par la Commission des Titres d'Ingénieur. Elle propose un programme de Grande École d'ingénieurs ainsi que des programmes spécialisés en technologies numériques. Ce cursus de 5 ans est divisé en un cycle préparatoire et un cycle d'ingénieur, avec une forte emphase sur la maîtrise des technologies de pointe, telles que les méthodes DevOps, ainsi que sur les compétences interpersonnelles et de gestion.

L'EFREI est considérée comme une bonne école pour une formation initiale d'ingenieur DevOps grâce à son approche pédagogique centrée sur l'intégration des dernières technologies digitales et de gestion de projets. Son programme d'ingénierie, enrichi par des périodes d'immersion internationale, prépare les étudiants à exceller dans des environnements technologiques complexes. Avec un cursus qui intègre la culture DevOps, l'EFREI assure une formation complète.

#3 – Licence professionnelle : Métier de l'informatique à l'IUT Lyon 1

Durée : 1 an

Pour qui ? Étudiants issus de formations de 1er cycle (BTS, licence L2) dans les domaines informatiques.

Diplôme : Licence professionnelle – administration et sécurité des systèmes et des réseaux

La Licence Professionnelle de l'IUT Lyon 1 en Métiers de l'Informatique, spécialité Exploitation et Sécurité des Systèmes d'Information et des Réseaux, offre une formation destinée à préparer les étudiants à des rôles clés dans la gestion et la sécurisation des infrastructures IT. Cette formation d'un an en alternance, accessible après un DUT ou un BTS informatique, se concentre sur les compétences essentielles en administration réseau, gestion de la sécurité des systèmes d'information et déploiement des technologies cloud. En combinant théorie et stages pratiques en entreprise, les étudiants développent leurs compétences et méthodologies DevOps et répondent ainsi aux besoins croissants des organisations.

Ce programme est adapté à ceux qui souhaitent compléter leur parcours en informatique par une spécialisation dans les métiers de l'administration système et réseaux. En alternance, c'est une bonne alternative à l'EFREI pour ceux qui cherchent une formation entièrement prise en charge et professionnalisante.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.