Missiles et malwares : comment les hackers iraniens ont (aussi) attaqué Israël ?

Il est inutile de rappeler la guerre entre Israël et l'Iran, qui a résonné à travers le monde. Mais bien avant l'attaque de missile iranien contre ce pays, une autre forme de guerre avait eu lieu dans le cyberspace. En effet, Handala, un cyber-gang pro-iranien assure qu'il a envoyé plus de 500 000 Sms à des Israéliens après avoir violé les systèmes radar du pays.

Alors que les tensions entre l'Iran et Israël ne cessent de monter, une découverte a été faite récemment ! Des hackers iraniens commandités par le régime auraient déjà lancé des cyberattaques contre diverses cibles israéliennes bien avant l'attaque de missiles. Accrochez-vous pour tout découvrir.

Des attaques sophistiquées faites par des hackers iraniens ?

Selon le gang Handala dans son Telegram, ce n'est pas la première attaque qu'il a réalisée contre Israël. « Pour la deuxième fois, nous avons piraté vos systèmes radar… ». Ils ont accompagné leur message de capture d'écrans avant de les envoyer à leur cible, à savoir les institutions privées et le gouvernement israélien.

Néanmoins, des incohérences ont été constatées avec les captures d'écran envoyées. En effet, les coordonnées étaient erronées et ne se trouvaient pas en Israël. L'adresse indique la Sagrada Familia qui est une église très connue en Espagne, créée par Gaudi à Barcelone.

Dans une autre déclaration, ces hackers iraniens ont certifié avoir envoyé plus de 500 000 messages et volé plus de 5 To de données issues de conversations sensibles suite à un soi-disant piratage de la société 99 Digital.

Quoi qu'il en soit, selon un tracker hacktiviste sur X appelé CyberKnow, la réussite de cette attaque contre les systèmes radar n'est pas tout à fait claire. Néanmoins, il faut savoir que la réduction de la visibilité radar présente de nombreux atouts pour toute attaque réalisée par l'Iran.

Une attaque qui a échoué

Une autre attaque ciblant les sites Internet israéliens a été également réalisée samedi dernier, selon le CGRI (Corps des Gardiens de la révolution islamique). Le but était d'encourager les citoyens à stocker des articles et à envisager la possibilité d'une guerre. L'attaque aurait impliqué « Cyber Avengers », un gang soutenu par l'Iran. D'après le rapport de l'Express, l'attaque est à l'origine des pannes de courant dans de nombreuses villes.

Pendant cette attaque, Israël et ses partenaires ont réussi à déjouer « 99 % » des 350 missiles et drones iraniens. ABC news a rapporté que 05 missiles ont réussi à atteindre la base aérienne de Nevatim, provoquant l'endommagement du principal vaisseau spatial et d'autres appareils, dont un avion de transport C-130 ainsi que d'autres installations de stockage.

Selon les dirigeants israéliens, les attaques contre le pays s'intensifient et sont de plus en plus nombreuses. En effet, au cours de ces dernières semaines, l'attaque a triplé. Par ailleurs, Gaby Portnoy, chef de la cyberdéfense israélienne affirme que des hackers iraniens réalisent des cyberattaques contre le pays depuis une société informatique cachée à Téhéran.

