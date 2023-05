Neeva : pourquoi le « Google-Killer » axé vie privée vient de faire faillite ?

Neeva, une alternative confidentielle sans publicité à Google, soulève des interrogations légitimes.

La startup de recherche Neeva, qui avait suscité une grande fascination dans le monde de la technologie, ferme ses portes moins de deux ans après son lancement. Fondée par d’anciens dirigeants de Google, Neeva avait pour ambition de convaincre les utilisateurs de payer pour une alternative respectueuse de la confidentialité. Le service prendra fin la semaine prochaine, selon une annonce discrète faite récemment.

Neeva : fermeture et nouvelles perspectives

Après moins de deux ans depuis son lancement, Neeva, une startup de recherche fondée par d’anciens dirigeants de Google, annonce sa fermeture. La nécessité de mettre fin à ses activités s’impose, malgré les attentes initiales et les espoirs suscités. En effet, il est apparu que construire un moteur de recherche est une chose. Cependant, convaincre les utilisateurs de passer à une alternative payante en est une autre. Les défis rencontrés ont été nombreux, notamment les frictions pour modifier les paramètres de recherche par défaut. De plus, il y a eu des difficultés à expliquer la distinction entre moteur de recherche et navigateur. Convaincre les utilisateurs d’essayer un nouveau moteur de recherche s’est révélé plus difficile que de les encourager à payer pour une meilleure expérience.

Ces obstacles ont montré l’absence d’une voie durable dans la recherche grand public, compte tenu de l’environnement économique actuel. Par conséquent, dans les prochaines semaines, Neeva fermera ses portes ainsi que son produit de recherche destiné au grand public. L’entreprise se tournera vers un nouveau domaine d’intérêt : la vente de sa technologie sous-jacente à Snowflake. Cette société une startup d’hébergement de données dans le cloud. Selon des sources, Snowflake a exprimé son intention d’intégrer la technologie de Neeva. Cette intégration vise à améliorer la recherche d’informations dans les documents et les données internes de ces clients.

Cette décision soulève des questions plus larges quant à la vision et à la proposition de valeur de cette plateforme de recherche en ligne.

Neeva et la mise en avant de la vie privée intégrale

Ce moteur de recherche, axé sur la confidentialité et sans publicités, suscite des interrogations quant à son modèle économique, étant fermé. Bien que promettant une expérience similaire à Google, Neeva n’a pas réussi à convaincre les utilisateurs. L’objectif était de les inciter à payer six dollars par mois pour un service respectueux de la vie privée. En réalité, les pratiques de confidentialité de Google sont souvent mal comprises et perçues de manière exagérée.

Google utilise les données des utilisateurs pour créer des profils d’intérêts et diffuser des publicités ciblées. Cependant, ces données sont utilisées en interne de manière automatisée, sans être partagées avec des tiers. Lorsque cette réalité est expliquée, la réaction de la plupart des gens est généralement mitigée. La fermeture de cette plateforme souligne les défis pour susciter l’indignation face à la publicité ciblée. Convaincre les utilisateurs de payer pour une alternative, malgré des arguments philosophiques justes, reste complexe.

Le défi de la vie privée en tant que concept philosophique

La fermeture de cette startup de recherche en ligne, suscite des interrogations sur la valeur réelle de la vie privée. Cette entreprise promettait une expérience premium axée sur la confidentialité dans le domaine de la recherche. Malgré les discours marketing alarmistes, elle n’a pas réussi à offrir une valeur significative par rapport à Google. Les résultats de recherche étaient similaires, voire légèrement inférieurs, et le service n’apportait aucune transformation réelle. La proposition principale de Neeva était de résoudre le problème de la confidentialité dans la recherche. Néanmoins, beaucoup ont remis en question si cela justifiait un changement majeur dans les habitudes et les dépenses des utilisateurs.

Bien sûr, la confidentialité est importante pour protéger les données personnelles. Toutefois, lorsque l’utilisation des données se limite à afficher des publicités ciblées, le besoin de payer pour une alternative devient flou. La valeur fournie par Neeva n’était pas suffisamment convaincante par rapport au statu quo.

Son échec pourrait être interprété comme une validation limitée du modèle commercial de Google. Lorsque les utilisateurs comprennent l’impact réel de la publicité ciblée, ils réalisent que son absence n’a pas un effet significatif sur l’expérience. Ainsi, l’incitation à payer pour une alternative diminue. La confidentialité seule ne suffit peut-être pas à convaincre les gens de changer de plateforme.

Cela ne signifie pas que Google est invincible, comme en témoigne le tumulte actuel autour de ChatGPT. Cependant, l’histoire de Neeva souligne les limites de l’argument de la vie privée en isolation. L’industrie doit aller au-delà de cet argument et proposer des fonctionnalités pratiques et différenciées pour influencer les utilisateurs.