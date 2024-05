Netflix utilise des images IA pour la 1re fois dans ce docu : avez-vous remarqué ?

Le géant du streaming, Netflix, commence-t-il à s'intéresser à l'IA ? Les images d'un de leurs derniers documentaires sont issues de cette technologie révolutionnaire. Comme quoi, l'IA trouve toujours des adeptes, peu importe le secteur d'activité.

Si vous êtes un fan des séries documentaires, vous avez sûrement vu le titre « What Jennifer Did » dans vos suggestions Netflix. Ce docu relate l'histoire d'un complot de meurtre en 2010. Les contenus affichaient des personnes réelles. Toutefois, Netflix a utilisé quelques images générées par l'IA. Les plus méticuleux ont su faire la différence entre ces contenus et les vrais visages.

L'IA de Netflix n'est pas encore parfaite

À première vue, les images créées par l'IA sont très réalistes. Elles parviennent à imiter la mimique humaine, peu importe l'émotion du personnage. Certaines intelligences artificielles arrivent même à copier les visages de célébrités. Souvenez-vous du cas de Taylor Swift, et les contenus deepfakes publiés sur internet.

Cependant, les images aux alentours des 28 minutes du documentaire montrent les grandes failles de l'IA de Netflix. Le grand public n'a pas remarqué les incohérences dans le visage de Jennifer. Mais ces détails n'échappent pas aux plus méticuleux. On peut y voir des doigts mutilés, des oreilles déformées, et même des traits de visages exagérés. Certains qualifient ces rendus comme des caricatures.

Les failles de l'IA de Netflix ne concernent pas seulement le visage des personnages. En effet, les objets en arrière-plan sont aussi déformés. Il n'y a que peu de cohérence dans certains frames.

« Les deux images de Pan ont toutes les caractéristiques d'une photo générée par l'IA », explique Victore Tangerman, rédacteur pour la publication technologique Futurism.

« What Jennifer Did » : que relate cette série ?

Netflix ne cessera jamais de surprendre avec des documentaires captivants. Avec la série « What Jennifer Did », le géant du streaming instaure une bonne dose de suspense chez les spectateurs. Le personnage principal, Jennifer Pan, aurait comploté pour le meurtre de ces deux parents.

Elle a été arrêtée, et reconnue coupable, avec trois présumés complices en 2015. Sa peine a été très lourde, avec une prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle.

Cependant, l'avocate de Pan a avancé un argument assez intéressant. « Elle clame son innocence et espère être un jour disculpée grâce à ce long processus ».

La crédibilité de Netflix remise en question

Certains adeptes choisissent Netflix pour le réalisme de leurs documentaires. Auparavant, l'entreprise manipulait de vraies images pour illustrer leurs contenus. Toutefois, l'utilisation de l'IA remet en question la crédibilité du géant du streaming. Les réactions ne se sont pas fait attendre sur X.

« Après avoir appris que Netflix utilise l'IA dans #WhatJenniferDid, je ne fais pas du tout confiance à leurs documentaires », exprime un fan sur X ;

after learning that netflix used AI in #WhatJenniferDid, i don't trust their documentaries AT ALL — sarah michel (no gellar) (@_iparker_) April 20, 2024

Une autre personne a aussi donné son avis sur la même plateforme : « Cela compromet instantanément ma confiance dans le récit, donc je ne regarde pas ça »

Mais cette publication remet en question l'utilisation de l'IA en générale « Si l'art de l'IA est utilisé à des fins promotionnelles ou du contenu, je ne le consomme tout simplement pas. L'IA est un vol. Embauchez un foutu artiste. N'utilisez pas l'IA pour manipuler. »

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.