nPerf : Tout ce que vous devez savoir

nPerf permet de mesurer la qualité de la connexion Internet en procédant à des tests. Dans cet article, vous trouverez tout ce qu’il y a à savoir sur cet outil ainsi que son mode de fonctionnement.

nPerf est un outil de mesure des débits permettant de déterminer la qualité de la connexion Internet. Il permet de tester tous les types de connexion Internet : ADSL, fibre, réseaux mobiles de la 2G à la 5G, Wi-Fi, Ethernet et Wimax. L’outil s’adapte à la technologie détectée sur l’appareil et ajuste le test en conséquence. Mais comment nPerf procède-t-il pour tester la connexion Internet et quels services offre-t-il ?

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

DegroupTest vit le jour en 2003. À l’époque, l’entreprise avait pour objectif de répondre aux besoins des consommateurs qui voulaient savoir si leur ligne téléphonique était éligible au dégroupage. L’objectif étant de pouvoir bénéficier à la fois d’un accès Internet chez Free, mais surtout du triple play. En effet, vers fin 2002, Freebox lançait, pour la première fois au monde, une offre triple play combinant accès Internet, téléphonie et télévision. nPerf fut ainsi créé pour faire face à la demande accrue suite à cette offre commerciale.

Le test de débit data en 3G et 4G a permis à nPerf de s’internationaliser rapidement. Actuellement, la marque est présente dans le monde entier.

Quelles nouveautés pour nPerf en 2025 ?

En 2025, nPerf prend en charge les technologies Wi-Fi 6E et Wi-Fi 7 pour mesurer les vitesses de connexion toujours plus élevées. Cependant, la disponibilité de ces technologies dépend des équipements des utilisateurs et des infrastructures réseau locales. Ainsi, bien que l’outil soit compatible avec ces standards avancés, les performances réelles peuvent varier selon le matériel et l’environnement de connexion.

En plus, l’application mobile a aussi évolué. Elle propose un mode sombre, un widget de test rapide et une meilleure compatibilité avec Android Auto. Les tests sont alors plus rapides et consomment moins de données. Sans oublier que le moteur de test a été optimisé pour réduire le poids moyen à moins de 1 Mo par test complet.

L’autre nouveauté concerne la cartographie des réseaux qui a été enrichie. Les utilisateurs peuvent consulter la qualité du réseau en temps réel dans leur ville ou leur pays. La carte affiche, de ce fait, les meilleurs opérateurs selon le débit, la couverture et la latence. Cette fonctionnalité est accessible gratuitement depuis l’application et le site officiel.

Enfin, nPerf a publié plusieurs baromètres récents, comme celui de la 5G en France ou en Belgique. Ces études s’appuient sur des millions de tests réalisés par les utilisateurs. Elles sont devenues des références pour évaluer la performance des réseaux mobiles dans chaque zone géographique.

Performances et nouveautés 2025 : tests, baromètres et application mobile

En 2025, nPerf est encore l’outil incontournable pour évaluer la qualité des connexions Internet en France. Ses baromètres récents permettent de comparer les performances des principaux opérateurs, la couverture 4G et 5G, ainsi que la stabilité des réseaux fixes et mobiles.

Les tests nPerf mesurent le débit descendant et montant, la latence et la fluidité du streaming pour offrir des résultats fiables et précis. L’application mobile nPerf a également été optimisée pour les utilisateurs de la métropole. Il propose aussi un mode sombre, un widget de test rapide et une compatibilité améliorée avec Android Auto. Ce qui garantit des tests rapides et peu gourmands en données.

Ces améliorations accèdent à un suivi en temps réel des performances du réseau. Elles offrent aussi une comparaison des résultats avec la moyenne nationale et une expérience fluide sur smartphones et tablettes.

Protocole de test nPerf : précision et performances

Le concepteur de nPerf fournit aux consommateurs un protocole de test de connexion Internet assez rempli. Le protocole ainsi utilisé permet de mesurer le débit descendant, le débit montant et la latence de la connexion. De plus, on peut accéder à une évaluation de la qualité de l’expérience utilisateur pour la navigation Web depuis les terminaux mobiles.

Le test nPerf sur mobile est disponible pour les appareils fonctionnant avec un système Android, iOS et Windows Phone. Il détermine un score qui permet à l’internaute de comparer ses résultats avec la moyenne nationale et régionale, tous les opérateurs et toutes technologies confondus.

Le test nPerf mesure trois aspects essentiels de votre connexion :

Débit descendant et montant : Calculés via des transferts de données simultanés.

: Calculés via des transferts de données simultanés. Latence et ping : Inclut la mesure de la gigue pour préciser les variations.

: Inclut la mesure de la gigue pour préciser les variations. Qualité de navigation et streaming : Évalue le temps de chargement des sites web et la fluidité de lecture des vidéos.

Le test nPerf calcule un score global à partir de ces mesures, permettant à l’utilisateur de comparer ses performances avec les moyennes nationales et régionales.

Caractéristiques du test

Unités de mesure personnalisables : Les utilisateurs peuvent choisir entre kbit/s, Mbit/s ou Mo/s.

: Les utilisateurs peuvent choisir entre kbit/s, Mbit/s ou Mo/s. Compatibilité multiplateforme : Disponible sur navigateurs web, Android, iOS, et Windows Phone.

: Disponible sur navigateurs web, Android, iOS, et Windows Phone. Réseau mondial de serveurs : Plus de 1 400 serveurs, offrant une bande passante totale de 5 Tb/s.

Modes de test avancés :

Mode TCP : Utilise les ports 8080 et 8081 pour des mesures précises.

: Utilise les ports 8080 et 8081 pour des mesures précises. Mode HTTP : Limite les tests à 100 Mb/s si les ports TCP sont bloqués.

La collecte de données

La marque nPerf collecte des données sur la couverture data des différents opérateurs partout dans le monde. Ceci en vue de pouvoir proposer des baromètres sur leurs réseaux. De plus, ces opérateurs ont besoin de telles informations dans le cadre de l’optimisation de leur déploiement réseau. Ainsi, même si les services sont gratuits, les utilisateurs alimentent quand même la base de données du site.

Par ailleurs, la marque valorise les données récoltées auprès des opérateurs et fournisseurs d’accès Internet. Celles-ci sont considérées comme représentatives de l’état réel du réseau. Les données auprès d’autorités de régulation des télécommunications de certains pays sont aussi valorisées dans la même optique.

En ce qui concerne la collecte de données, nPerf considère uniquement les données statistiques géolocalisées qui ne sont pas nominatives. Il s’agit de la géolocalisation, des informations réseau, du type et du modèle du terminal. nPerf collecte également la version du système et les mesures effectuées pendant les tests.

Couverture mondiale et données locales : où utiliser nPerf ?

nPerf est utilisé dans plus de 150 pays. Son moteur de test est traduit en plusieurs langues et s’adapte aux réseaux locaux. En France, il sert à comparer les performances des opérateurs comme Orange, Free, Bouygues ou SFR.

Au Canada, nPerf permet aux utilisateurs de comparer la qualité des réseaux comme Bell, Rogers ou Telus, aussi bien en ville qu’en région. En Afrique de l’Ouest, il s’utilise pour tester les réseaux MTN, Moov ou Orange CI. Chaque test contribue à enrichir une base de données géolocalisée, accessible en ligne et mise à jour en temps réel.

Par ailleurs, la carte interactive de nPerf permet de zoomer jusqu’au niveau de la rue. Ce qui offre une vision très précise de la qualité de la 4G ou de la 5G dans un quartier donné. Grâce à cette exactitude, l’outil est devenu un outil largement apprécié aussi bien par les professionnels que par les journalistes et les consommateurs.

De plus, chaque pays dispose de ses propres baromètres, régulièrement publiés par nPerf. Ces rapports détaillent la comparaison des vitesses moyennes, de la stabilité des connexions ainsi que du ping. En conséquence, les autorités télécoms de certains pays s’appuient sur ces données pour suivre et évaluer les progrès réalisés par les opérateurs.

Cette dimension géographique est ainsi renforcée par des millions de tests. Elle positionne nPerf comme une source incontournable pour mesurer l’état réel d’Internet dans chaque région du monde.

Le traitement des données sur nPerf

Les données ainsi collectées alimentent le site, lui permettant d’effectuer plusieurs publications et l’affichage de statistiques sur sa page. Ceci induit que les informations recueillies sont devenues des propriétés de l’entreprise nPerf SAS.

En même temps, la société propose en vente, à ceux qui s’y intéressent, des données brutes et complètes pour une zone géographique définie. Ainsi, ses clients ont la possibilité d’effectuer des analyses détaillées des données. Néanmoins, ces données deviennent totalement anonymes (avec un IP masqué).

En revanche, les données personnelles sont seulement nécessaires lors de la souscription de l’utilisateur à l’ouverture de son compte. Quoi qu’il en soit, il existe un document appelé CGU ou Conditions Générales d’Utilisation qui stipule les conditions d’utilisation de ces données. Chaque utilisateur peut consulter le CGU sur le site, et ce, à tout moment.

CGU et protection des données chez nPerf

Un document unique regroupe les conditions générales d’utilisation. Ce recueil renferme le contrat indiqué par nPerf. Il contient les informations nécessaires à l’utilisateur avant d’effectuer le test. Ce document répertorie plusieurs articles.

Le préambule définit les caractéristiques du test. Un certain nombre d’articles stipulent les modalités et les conditions d’utilisations. Par ailleurs, certains articles désignent les droits et obligations de l’entreprise et de l’utilisateur du test. Et puisqu’il s’agit d’une entreprise française, l’article 15 de ce contrat stipule que les CGU sont soumises à la loi française.

En plus de cela, l’article suivant souligne qu’à défaut d’accord amiable, tout litige à propos de la validité sera soumis aux Tribunaux français compétents. Il en est autant des litiges liés à l’interprétation ou l’exécution des présentes CGU et/ou des services, d’après le même article.

Services gratuits et premium de nPerf en 2025

nPerf propose à la fois des services gratuits et un abonnement aux services premium payants :

Les services gratuits de nPerf

nPerf offre des services accessibles gratuitement par tous les utilisateurs désirant mesurer la vitesse de sa connexion Internet. De la sorte, tout utilisateur peut bénéficier de services gratuits assez complets. Effectivement, n’importe quel utilisateur peut effectuer gratuitement les différents tests proposés par la marque et avoir les résultats de ces tests. Le baromètre instantané et la cartographie des débits et forces du signal mobile sont accessibles sans frais. Sur l’application mobile, on peut consulter gratuitement l’historique des 10 derniers tests et la cartographie active.

À part les services gratuits, toute personne ayant créé un compte utilisateur peut accéder aux services enrichis. Il s’agit d’un accès exclusif sur le site, au tableau de bord de l’ensemble des tests sur l’application Web et sur l’application mobile. Cela donne aussi le droit à une sauvegarde des données de test dans le cloud nPerf, et un hébergement sur des serveurs situés sur le territoire français.

Les services premium payants

Les services premium nécessitent une souscription à un abonnement d’un an. Évidemment, les souscripteurs ont accès aux services gratuits en plus des services enrichis.

L’abonnement aux services payants donne l’accès à quelques avantages supplémentaires. Par exemple, l’accès à l’historique est illimité. Les abonnés aux services premium peuvent procéder au téléchargement au format CSV des résultats partiels des 100 derniers tests réalisés. La localisation géographique de l’utilisateur et le réseau utilisé s’affiche en temps réel. En fonction de la plateforme sur laquelle l’utilisateur a souscrit, il est possible de sélectionner le nombre de connexions simultanées et avoir accès à la fonctionnalité.

En outre, les services gratuits font apparaître les publicités destinées à sponsoriser le site tandis que dans la version premium, celles-ci sont supprimées. À noter que le contrat de souscription aux services de nPerf inclut les droits et obligations des deux parties, notamment pour les abonnés premium.

Application mobile nPerf sur iOS et Android : test complet

nPerf fournit un outil complet et puissant. Disponible sur iOS, Android et Windows Phone, cette application permet d’évaluer la régularité des connexions cellulaires à des vitesses allant jusqu’à 1 Gb/s.

Il suffit de quelques secondes pour analyser le débit, la latence, la vitesse de navigation et la qualité du streaming vidéo sur l’appareil mobile. Chacun de ces tests peut être exécuté séparément via un module coulissant. Pour accéder à ce menu, appuyez sur le logo en haut à gauche.

Les différents résultats des tests sont rassemblés dans un historique détaillé avec leur localisation géographique sur une carte.

Pour les partager sur les réseaux sociaux, il suffit de sélectionner les visuels de partage nPerf. Ceux-ci résument les données du test en détail.

La page des paramètres permet de modifier le fond d’écran de l’application. Comme la version web, cette version s’appuie sur des technologies avancées développées par les experts de nPerf et sur un réseau mondial de serveurs.

Avec le logiciel nPerf, l’utilisateur ne risque pas de griller son plan de données. Le test nécessite deux fois moins de données que ses concurrents, grâce à de multiples optimisations.

nPerf ou Speedtest ou Google : quel outil de test utiliser ?

Les méthodes d’analyse font la différence entre nPerf, Speedtest et Google. En fait, nPerf et Speedtest.net ont recours à une approche multithread. Ce système permet d’établir de multiples connexions en même temps. Cette technique permet à la fois de saturer les bandes passantes mais aussi d’éviter certains goulets d’étranglement.

De son côté, Google se contente d’une seule connexion pour vérifier la bande passante. Le fait que Google ne dispose pas de cette méthode d’analyse explique les différences importantes entre son outil et ceux de ses concurrents. En effet, le dispositif proposé plante à 40 % de ses résultats en affichant une vitesse descendante de 450 Mb/s plutôt que de 1 Gb/s. De même, sa vitesse ascendante atteint 8 Mb/s plutôt que 256 et un ping avec une valeur de 24 ms.

Quant à nPerf, cet outil se rapproche davantage de la réalité en présentant une capacité descendante moyenne de 985 Mb/s. Pour la vitesse ascendante, elle avoisine les 248 Mb/s avec un ping de 2,2 ms.

Quant à Speedtest, il respecte également la vitesse de connexion déclarée par le FAI. Son débit descendant est en moyenne de 945 Mb/s contre 245 Mb/s en amont pour un ping de 2 ms.

La localisation des serveurs qui effectuent le test de connexion est une des causes de la variation du ping. nPerf et Speedtest se servent d’un serveur localisé en France pour effectuer les tests. Quant à Google, il utilise des serveurs répartis dans le monde entier.

FAQ sur nPerf en 2025

À quoi sert nPerf ? nPerf est un outil qui mesure la qualité de votre connexion Internet. Il évalue la vitesse, la latence et la fluidité de la navigation. Est-ce que nPerf est gratuit ? Oui, la plupart des tests sont gratuits. Une version premium est proposée avec plus d’options, comme l’historique illimité. Puis-je utiliser nPerf dans mon pays ? Oui. nPerf fonctionne partout dans le monde. Il s’adapte aux réseaux locaux et affiche des cartes de couverture par pays. Quelle est la différence entre nPerf et Speedtest ? nPerf utilise un protocole plus avancé, avec multithread, test de navigation et streaming. Il est plus précis dans de nombreux cas. Est-ce que mes données sont partagées ? Les données sont anonymisées. Elles servent à créer des cartes et des baromètres, sans informations personnelles. Où télécharger l’application nPerf ? Elle est disponible sur Android, iOS et Windows Phone. Il suffit de chercher « nPerf » sur votre store.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.