Transformez votre GPU en chatbot IA avec Nvidia Chat With RTX

Nvidia rejoint la course à l'IA avec Chat With RTX. Avec cette intelligence artificielle, le géant américain tente de concurrencer les références du milieu. Et l'entreprise propose des fonctionnalités clés avec cette innovation. Oui, tout le monde aura alors son lot de plaisir, avec cette IA basée sur les GPU de Nvidia.

Les GPU ne se limitent plus au gaming ni à la conception de contenu multimédia. Nvidia a ouvert de nouvelles portes avec Chat With RTX. Cette IA sera une aubaine pour tous les utilisateurs. En effet, elle est capable d'analyser les fichiers locaux. De plus, sa fonctionnalité Chatbot permet de faciliter son utilisation. Tant d'avantages dans un outil open source. Partez donc à la découverte de cette innovation, qui sera bientôt une référence dans son secteur.

Nvidia Chat With RTX : qu'est-ce que c'est ?

Nvidia, le géant des GPU et des puces IA a récemment annoncé Chat With RTX. Cette intelligence artificielle propose des fonctionnalités assez particulières. C'est surtout un Chatbot qui analyse les données locales du PC de l'utilisateur. Ces contenus seront les bases pour mieux répondre aux requêtes des utilisateurs.

Pour affiner ses réponses, Chat With RTX se focalise sur des modèles de langages. Nvidia emploie Mistral 7B de MistraI AI, ou LLama 2 13B de Meta. L'usager aura le choix entre ces deux LLM. Cette IA prend en charge plusieurs types de fichiers. PDF, Doc, XML, et même des vidéos YouTube.

« Les utilisateurs peuvent connecter rapidement et facilement des fichiers locaux sur un PC sous forme d'ensemble de données à un grand modèle de langage open source comme Mistral ou Llama 2, permettant des requêtes pour des réponses rapides et contextuellement pertinentes », explique Nvidia dans son article promotionnel.

Premier pas avec Nvidia Chat With RTX : les configurations minimales

Comme son nom l'indique, l'IA nécessite un GPU RTX pour s'exécuter sur un PC. Les séries 30 ou 40 sont les plus recommandées. En alternative, vous pouvez utiliser les GPU Nvidia RTX Ampere ou Ada Generation.

Mais dans tous les cas, un VRAM de 8 GB est nécessaire. Vous aurez aussi besoin d'un pilote graphique 535.11 ou une version plus récente. N'hésitez pas à faire une mise à jour si besoin.

16 GB de RAM est indispensable pour lancer Nvidia Chat With RTX. Le package d'installation est de 35 GB. Toutefois, il est recommandé de réserver 100GB sur votre disque dur pour Chat With RTX.

Quelles sont les fonctionnalités de Chat With RTX ?

Chatbot IA

Nvidia Chat With RTX est comme un ChatGPT local. L'IA s'appuie sur vos fichiers pour répondre à vos questions. Elle traite alors ces données pour fournir la meilleure réponse possible. C'est une aubaine pour tous les utilisateurs. En effet, cet atout permet de chercher des fichiers, ou de résumer des contenus. Et ce ne sont que les utilisations de base. L'intéressé peut trouver d'autres usages à cette fonctionnalité Chatbot.

Création de bases de données

Les données que Chat With RTX sont personnalisables à volonté. L'utilisateur peut inclure des dossiers, des fichiers, et même des vidéos. En cas de besoin, l'outil traite les contenus YouTube.

La possibilité de renforcer son système de sécurité

Contrairement aux autres IA, Nvidia Chat With RTX n'a pas besoin du cloud ni des datas centers décentralisées pour puiser ses données. Cette intelligence artificielle se focalise sur les fichiers locaux de l'utilisateur.

Il est alors plus facile de prévenir les attaques informatiques. En effet, les hackers n'ont pas la possibilité de pénétrer dans les données locales, sauf en cas d'inattention de l'utilisateur.

Avant de vous lancer, sachez que Nvidia Chat With RTX est un outil open source. Il suffit de le télécharger pour l'utiliser sur votre PC. Après avoir évalué la configuration de votre appareil, rendez-vous sur le site officiel de Nvidia.

Commencez par télécharger le programme d'installation de Nvidia Chat With RTX. Vous aurez un fichier compressé de 35 Go. Pensez à réserver 100 Go sur votre espace de stockage pour éviter les incidents. En effet, l'outil de Nvidia télécharge d'abord les modèles LLM que l'IA va utiliser sur le long terme. Vous bénéficierez alors de Mistral, et de Llama. Il ne reste plus qu'à extraire le fichier, et à lancer l'installation.

Cette étape peut prendre environ 45 minutes. C'est le seul inconvénient de Nvidia Chat With RTX actuellement. De plus, l'installation des deux modèles LLM exploite vos RAM. Votre PC pourra ralentir, alors ne lancez aucun programme durant cette étape.

Si le programme échoue, il suffit de le relancer. En effet, l'outil va reprendre là où il s'était arrêté. Cependant, vous devez penser à le mettre dans le même emplacement. Dans le cas contraire, Chat With RTX va procéder à une nouvelle installation.

Utiliser Nvidia Chat With RTX avec vos données : le guide pratique

Au lieu d'exploiter des serveurs externes, Nvidia Chat With RTX va se focaliser sur les données locales. Cette approche permet d'éviter les cyberattaques. De plus, l'utilisateur aura un contrôle poussé de ses fichiers. Toutefois, il y a des étapes à suivre pour donner l'accès complet à cette IA de Nvidia. À noter que cet outil ne va pas exploiter toutes vos données. Vous pourrez alors programmer les fichiers dont vous aurez besoin avec l'IA.

Pour vos premiers pas avec Chat With RTX, commencez par créer un dossier. Ce dernier sera le point de départ de l'intelligence artificielle. Vous pourrez y mettre l'ensemble de vos données. L'IA tient compte des fichiers TXT, PDF, doc, ou des formats similaires.

Basculez vers Chat With RTX. Vous allez sélectionner la section « Ensemble de données ». Vous pourrez ensuite vous diriger vers l'emplacement que vous avez créé auparavant. Et c'est tout.

Vous pourrez alimenter votre base de données par de nouveaux fichiers au fil du temps. Toutefois, pensez à actualiser l'emplacement.

Il ne vous reste plus qu'à choisir le modèle LLM dans la section « Modèle IA ». Vous aurez le choix entre Llama 2 ou Mistral. Si vous voulez tester les performances de ces deux plateformes, n'hésitez pas à les alterner.

Et la suite ?

Une fois que vous aurez programmé les données, vous pourrez poser des questions à Chat With RTX. Comme avec les autres IA génératives, vous débutez par des prompts. Cependant, cette intelligence artificielle n'est pas parfaite. Elle peut exploiter des données erronées. Il suffit de redémarrer le programme, ou d'ajuster votre base de données afin de résoudre le problème. Par ailleurs, vous pourrez aussi supprimer les fichiers. json pour nettoyer les fichiers inutilisables.

Focus sur les contenus YouTube

Nvidia Chat With RTX ne s'arrête pas aux fichiers locaux. L'IA est aussi capable de prendre en charge des contenus sur YouTube. Cependant, il y a toujours un guide pour mieux exploiter cette fonction. Ainsi, vous pourrez facilement vous familiariser avec l'outil. Chat With RTX peut alors faire la transcription de vos vidéos YouTube.

La section « Ensemble de données » sera votre point de départ. Dérouler le menu pour accéder à la partie YouTube. Dans le champ, collez un lien d'une vidéo ou de votre playlist sur plateforme. N'oubliez pas que vous aurez une information précise sur le nombre de transcriptions que vous pourrez télécharger.

Laissez l'IA faire son travail. Une fois terminée, vous pourrez télécharger la transcription. Et c'est ici que la magie opère. En effet, vous pourrez modifier les transcriptions avec vos données. Vous pourrez aussi poser des questions au chatbot concernant le sujet en question. Toutefois, pensez à des demandes précises, car l'IA risque de vous fournir des réponses assez générales.

Chat With RTX et ChatGPT : que choisir ?

Ces deux IA présentent des similitudes clés. Il y a quelques différences notables. Le choix dépendra alors des attentes de l'utilisateur.

Les similitudes

Nvidia Chat With RTX et ChatGPT se basent sur des modèles LLM. Le premier exploite Llama 2 et Mistral. Le second se focalise sur GPT d'OpenAI. Mais dans tous les cas, les deux IA utilisent le traitement de langage naturel (NLP). De plus, elles peuvent traiter des fichiers téléchargés sur l'ordinateur de l'utilisateur.

Les différences

Base de données

Chat With RTX tient principalement compte des données locales de l'utilisateur. En cas de besoin, l'IA peut traiter des vidéos YouTube. Elle offre alors un contrôle poussé à l'utilisation des fichiers.

De son côté, ChatGPT se base surtout sur des serveurs. Certes, les bases de données sont conséquentes. Mais cette tendance a un impact sur la sécurité de vos fichiers personnels.

Configuration minimale

ChatGPT ne requiert qu'un appareil (PC ou Smartphone), d'une connexion internet, et c'est tout. Chat With RTX est un peu exigeant sur ce point. L'utilisateur a besoin d'un GPU RTX séries 30 ou 40. Au moins 8 GB de VRAM sont de mise pour faire tourner l'IA. L'outil de Nvidia nécessite 16 Go de RAM et d'une espace de stockage de 100 Go minimum

Prix

Jusqu'à présent, Nvidia Chat Wtih RTX est totalement gratuit. L'utilisateur aura accès à toutes les fonctionnalités. Ce n'est pas le cas de ChatGPT. Certes, il y a des versions open source. Mais l'outil propose des abonnements payants afin de bénéficier d'options plus spécifiques.

