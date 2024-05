OpenAI dévoile les cartes de l’avenir de l’IA générative

OpenAI vient de lever le voile sur ses ambitieux projets pour démocratiser et personnaliser l'intelligence artificielle générative. Lors d'un événement majeur à Paris, la société pionnière a dévoilé sa vision de l'avenir, avec notamment l'arrivée prochaine du puissant modèle GPT-Next pour succéder à ChatGPT.

Vers des modèles d'IA plus accessibles

L'un des objectifs clés d'OpenAI est de rendre l'intelligence artificielle plus abordable et accessible à un plus large public. Dans cette optique, la société prévoit de développer des modèles d'IA de tailles réduites et à moindre coût, tout en conservant des performances satisfaisantes pour répondre aux besoins des utilisateurs.

Outre l'accessibilité financière, OpenAI souhaite également faciliter la personnalisation des modèles d'IA. Les développeurs auront la possibilité de façonner des agents multimodaux capables d'interagir par la voix, l'image et le texte, en s'appuyant sur des bases de données spécifiques fournies par l'utilisateur ou un tiers. Cette approche permettra de proposer des réponses sur mesure, adaptées aux besoins uniques de chaque organisation.

L'arrivée de GPT-Next

L'un des points forts de la présentation d'OpenAI a été l'annonce de l'arrivée de « GPT-Next« . Bien qu'aucun détail technique n'ait été communiqué, cette nouvelle itération marquera certainement une véritable rupture par rapport à l'actuel GPT-4. Avec ses capacités de traitement du langage naturel décuplées à une échelle sans précédent, GPT-Next ouvrira la porte à des applications jusqu'ici impensables.

OpenAI a par ailleurs réaffirmé que GPT-Next n'est qu'une étape parmi d'autres dans le développement continu de l'intelligence artificielle générative. Des modèles encore plus avancés sont déjà en préparation, Des modèles encore plus avancés sont déjà en cours d'élaboration, ce qui laisse présager un avenir riche en innovations et en applications transformatrices dans un éventail de domaines encore plus large.

