Orchestration cloud : pourquoi Dell vient d’acquérir Cloudify pour 100 millions $ ?

La tendance des entreprises à adopter l’orchestration cloud pour gérer leurs infrastructures et leurs applications ne cesse de croître. Pour s’adapter à cette demande croissante, Dell a racheté la startup israélienne Cloudify.

Cloudify est une plateforme d’orchestration de cloud qui permet aux entreprises de gérer et de déployer des applications en multicloud. Cette acquisition marque sûrement une étape importante dans la stratégie de Dell visant à offrir un service cloud complète pour les entreprises.

Cloudify : une acquisition tenue secrète par Dell

D’après le magazine d’actualité technologique Techcrunch, Dell a évité de publier officiellement des communiqués concernant cette acquisition. Toutefois, des sources ont fait remarquer que Dell avait publié les procédures d’attribution des actions de Cloudify. La transaction se rapproche des 100 millions de dollars d’après les informations reçues.

Après cette fuite d’information, Dell a confirmé à Techcrunch l’achat de la startup israélienne.

« Dell Technologies a annoncé qu’elle avait finalisé l’acquisition de Cloudify », a déclaré le porte-parole du magazine d’actualité technologique. « Cette transaction permet à Dell de continuer à innover dans ses offres de pointe ».

Mise à part cette communication pour le moins discrète, Dell n’a divulgué aucun autre détail concernant cette acquisition. L’entreprise américaine voulait sûrement s’assurer que l’acquisition se fasse sans problème et sans interférences externes. En outre, le fait de garder secrets les détails de l’achat permet d’avoir un certain avantage concurrentiel.

Quels sont les enjeux de cette acquisition pour Dell ?

Cette acquisition est un geste stratégique pour Dell afin de renforcer sa position sur le marché du cloud. En effet, Cloudify fournit une suite exclusive et complète de solutions d’orchestration du cloud.

Avec Cloudify, Dell peut fournir une orchestration de nuage de bout en bout. Cela permettra aux clients de gérer et d’automatiser facilement l’ensemble de leur environnement de nuage. De plus, la plateforme open source de Cloudify permettra à Dell de développer et de déployer rapidement des applications basées sur le cloud.

En outre, l’entreprise américaine peut tirer parti de l’expertise de Cloudify en matière d’automatisation et d’orchestration. Par conséquent, elle peut fournir un portefeuille plus complet de services cloud, aidant ainsi les clients à réduire leurs coûts et à accroître leur efficacité. Les enjeux de cette acquisition pour Dell sont élevés, car elle pourrait propulser la multinationale au rang d’acteur majeur sur le marché du cloud.

Orchestration cloud : à propos de Cloudify

Cloudify est une plateforme d’automatisation de cloud open source développée par l’entreprise du même nom, basé à Herzliya en Israël. Il a été fondé en 2017 par l’entreprise GigaSpaces Technologies.

Cloudify est conçu pour aider les entreprises à automatiser et à gérer des déploiements de cloud hybrides et multicloud. Il permet aux utilisateurs de décrire les topologies d’application, les dépendances et les règles de gestion des modèles, et de les utiliser pour automatiser les déploiements sur des clouds publics et privés.

Cloudify s’intègre également à de nombreux autres outils de cloud, tels que OpenStack, AWS, Azure et Google Cloud. Cela permet la gestion centralisée des déploiements de cloud hybrides. Il aide également les utilisateurs à surveiller et à gérer les performances des applications déployées. Dans ce cadre, l’automatisation des mises à jour fait partie intégrante de ses fonctionnalités.