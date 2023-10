Cet ordinateur révèle la véritable cause de l’extinction des dinosaures

Cet ordinateur tranche sur la véritable cause de l’extinction des dinosaures. La machine a réduit à deux jours ce qui aurait pu être plusieurs années de recherche.

Il y a 66 millions d’années, les dinosaures disparaissaient de la planète. Était-ce à cause des éruptions volcaniques interminables ou d’un gigantesque astéroïde venu s’écraser sur Terre ? Des chercheurs américains ont mis au point un puissant ordinateur pour donner la vraie cause de l’extinction des dinosaures.

Un papier publié le mois dernier dans la revue Science détaille les travaux de cette équipe du Dartmouth College aux États-Unis. Celle-ci s’est appuyée sur un modèle informatique pour examiner plus de 300 000 scénarios en lien avec la disparition des fameux géants préhistoriques.

Un modèle inversé pour analyser les fossiles

Afin de déterminer les conditions climatiques d’une période, les chercheurs se basent sur l’analyse des fossiles. Ces derniers peuvent enregistrer, en plus de figer, la chimie et la température des océans à un moment précis.

Les archives fossiles sont principalement utilisées pour faire la comparaison avec les résultats des scénarios des modèles informatiques. Cette méthode possède ses limites. Alexander Cox, principal auteur de la recherche, et son équipe, ont ainsi tenté une nouvelle approche : celle d’exploiter les archives fossiles comme données d’entrée.

Le modèle informatique se base ainsi sur les données géochimiques des archives fossiles pour comprendre les changements environnementaux survenus avant et après la disparition des dinosaures.

L’incroyable configuration de cet ordinateur capable de confirmer la vraie cause de l’extinction des dinosaures

Les chercheurs savent avec précision quel climat régnait à cette époque. L’atmosphère était instable à cause de sa composition. Il y avait une forte concentration de soufre, ce qui empêchait la lumière du Soleil d’atteindre le sol. De plus, le gaz carbonique et les minéraux en suspension dans l’air favorisaient l’emmagasinement de la chaleur.

L’équipe du Dartmouth College avait ainsi pour mission de déterminer l’origine de ces conditions climatiques et atmosphériques.

Pour ce faire, elle a monté un réseau de processeurs interconnectés. La puissance de calcul de son ordinateur reposait sur exactement 128 processeurs.

Chaque unité centrale de calcul peut analyser des données géologiques et climatiques de manière autonome. Elle s’appuie également sur les résultats des autres processeurs pour affiner son hypothèse. Au fur et à mesure de la modélisation, l’ordinateur change les paramètres pour avoir les 300 000 scénarios mentionnés plus haut.

La faute aux éruptions volcaniques incessantes

Notons que la machine attribuait également un score à chacun de ses résultats. Le cas de figure avec la meilleure note est ainsi la cause la plus probable de l’extinction des dinosaures.

Les chercheurs auraient mis des années à explorer tous les 300 000 scénarios possibles sans la machine. L’ordinateur n’a mis que 48 heures à réaliser tous les calculs indispensables.

Le puissant ordinateur désigne les grands volcans du Deccan comme la cause de l’extinction des dinosaures. Situés dans l’actuelle région occidentale de l’Inde, ceux-ci sont restés en éruption pendant 300 000 ans.

Durant cette période, ces volcans ont déversé dans l’atmosphère 9 300 milliards de tonnes de soufre et 10 400 milliards de tonnes de gaz carbonique.

Les longues éruptions volcaniques dans les trapps du Deccan ont ainsi considérablement dégradé les conditions de vie sur la planète. Cela bien avant la gigantesque explosion de l’impact de l’astéroïde Chicxulub.