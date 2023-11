Comment faire un audit cybersécurité gratuit ?

Assurer la sécurité de son système informatique représente un véritable défi pour les organisations. Heureusement, il existe plusieurs outils qui permettent d’identifier les failles pour les corriger rapidement. Ces outils rendent possible la réalisation d’un audit cybersécurité gratuit.

Une intrusion dans un système informatique est préjudiciable pour une entreprise. Les collaborateurs ne peuvent plus accéder aux données pendant des jours. La production est paralysée. Le site internet de la société n’est plus disponible, etc. Selon Mailinblack, le coût moyen d’une cyberattaque s’élève à 97 000 euros. En somme, cette intrusion entraîne une perte de chiffre d’affaires. Au-delà des conséquences financières de cette attaque, il en va également de son image et sa crédibilité auprès des partenaires tiers. C’est pourquoi un audit cybersécurité n’est plus une option, mais une nécessité afin de prévenir les risques.

Les structures modestes et plus petites peuvent commencer par un audit cybersécurité gratuit grâce à de nombreux outils en ligne. Cette démarche leur donne déjà une idée des failles de leur SI (système d’information). De plus, les outils proposent des plans d’actions personnalisées. Néanmoins, les entreprises doivent basculer vers des offres payantes pour aller plus loin dans leur démarche cybersécurité.

Quel intérêt de faire un audit cybersécurité pour une entreprise ?

Les cyberattaques sont une réalité à laquelle les entreprises doivent faire face à l’ère numérique. Hong Kong Ballet, Hosteur (hébergeur suisse), la Real Sociedad (club de football espagnol) ont été victimes d’une attaque en 2023. En France, on retient notamment celle des hôpitaux comme le CHU Rennes et les collectivités territoriales. Les petites entreprises se trouvent également en tête des victimes récurrentes.

Dans ce contexte, un audit cybersécurité devient une nécessité pour les organisations privées et publiques. Il s’agit d’une démarche visant à mettre en évidence les failles du système informatique et à définir les actions à mener pour renforcer la cybersécurité de l’organisation. L’audit présente un rôle de prévention contre le piratage informatique.

L’audit se concentre sur tous les aspects techniques et organisationnels de l’organisation. Cependant, cette dernière peut orienter la démarche vers une partie spécifique de son système d’information comme les mises à jour de logiciels ou bien la gestion des mails et mots de passe.

L’audit de sécurité s’appuie sur plusieurs techniques comme le test de phishing, les analyses de vulnérabilité ou encore les tests de pénétration, etc.

Quand faire un audit cybersécurité ?

En tant qu’action préventive, un audit cybersécurité intervient avant qu’une menace ne devienne réelle. Une protection efficace repose sur l’anticipation. Ainsi, l’idéal est de lancer un audit périodiquement, une fois par an par exemple.

Sachant que les techniques utilisées par les pirates deviennent de plus en plus sophistiquées, l’entreprise doit mettre à jour régulièrement ses outils technologiques. Cette démarche est également pertinente à l’occasion du lancement d’un nouveau projet.

Les avantages d’un audit cybersécurité pour une entreprise

D’après le Clusit, la cybercriminalité a engendré 6 000 milliards de dollars de pertes aux victimes dans le monde en 2021. Pourtant, 20 % de ces attaques ciblent les structures européennes. D’où la nécessité d’un audit de cybersécurité gratuit ou payant.

Il est considéré comme une démarche proactive visant à prévenir les risques en supprimant toutes les failles dans la sécurité du SI. Au-delà des actions de réajustement, l’audit contribue également à l’élaboration d’une politique de cybersécurité sérieuse. En effet, l’analyse met en exergue les menaces réelles. L’entreprise peut ainsi définir des procédures claires et des règles à l’attention des collaborateurs.

L’audit met aussi en évidence la conformité du système informatique de l’entreprise par rapport aux normes imposées par l’organisme comme l’ANSSI.

Le coût d’un audit cybersécurité

Le tarif d’un audit cybersécurité varie en fonction des actions ciblées et des techniques utilisées par l’expert. Le tarif d’un audit de sécurité commence à partir de 800 euros. En cas d’accompagnement et de conseil, l’entreprise doit débourser une somme d’au moins 200 euros par jour.

De leur côté, les audits de conformité comme le RGPD sont plus onéreux. Il faut compter au-delà de 1500 euros pour réaliser cette démarche. De même, un test d’intrusion (pentest) est facturé à partir de 3000 euros. Néanmoins, il peut atteindre une somme à cinq ou six chiffres en fonction de la taille de l’organisation.

Un audit de sécurité est motivé par la volonté d’une entreprise à renforcer la sécurité de son système informatique. Cela peut aussi figurer dans les exigences des clients. Bien que chaque outil dispose de sa propre interface, le fonctionnement de base reste le même.

La première étape consiste à remplir un formulaire en répondant à de simples questions. L’outil a besoin d’informations sur le dispositif de sécurité informatique de l’entreprise. Une fois le questionnaire validé, l’outil lance l’audit.

Le résultat affiche plusieurs éléments. D’abord, l’utilisateur obtient son score de sécurité. Il découvre également les faiblesses de son système informatique et bénéficie de plusieurs recommandations. Selon les cas, le logiciel peut proposer un plan d’action détaillé pour corriger ces faiblesses.

Un audit cybersécurité gratuit ne peut pas faire un test global du système informatique. L’outil propose généralement des thèmes comme la protection des données, l’identité et mot de passe, l’utilisation des appareils mobiles, la protection des sites web, etc. L’utilisateur doit donc mener les tests séparément.

Rappelons que l’objectif de ces outils gratuits est d’inciter l’utilisateur à aller plus loin dans les services proposés. Ces services sont payants et peuvent concerner la formation en sécurité de l’information, la simulation de phishing, le test d’intrusion, etc.

Quels sont les outils gratuits pour faire un audit cybersécurité ?

Les tarifs des experts en cybersécurité peuvent justifier la réticence des structures modestes malgré la menace des cyberattaques. Heureusement, plusieurs outils gratuits permettent de faire un audit cybersécurité en ligne.

Netwrix Auditor

Cet outil gratuit s’adresse aux entreprises qui n’ont pas assez de ressources pour suivre ce qui se passe dans son système informatique. Le responsable SI ou le dirigeant reçoit une notification de toutes les modifications ou tentatives d’accès aux systèmes critiques de son entreprise.

L’outil regroupe les informations dans un rapport facile à exploiter. Les rapports sur les activités des utilisateurs sont entièrement gratuits et sans limite de durée. Néanmoins, pour obtenir une visibilité totale sur tout ce qui se passe dans l’environnement informatique, il faut évoluer vers une offre standard du logiciel.

MailinBlack

Cette entreprise est considérée comme un pionnier de la cybersécurité en France. Grâce à plus de 20 ans d’expertise, Mailinblack propose des solutions accessibles et innovantes et gratuites dans certains cas. C’est le cas de son logiciel anti-spam destiné aux professionnels et aux organisations. Sa principale fonction consiste à sécuriser les boîtes mail contre les techniques de phishing, de ransomwares ou encore de spear phishing. Selon les résultats de l’audit, l’outil propose une formation de sensibilisation des collaborateurs à travers des outils ludiques.

AD Audit Plus

Il s’agit d’une solution de sécurité informatique développée par Manage Engine. AD Audit Plus offre une visibilité optimale à toutes les activités des collaborateurs. Il surveille en temps réel tous les changements d’autorisation et les accès fichiers au sein de l’organisation. Il détecte également tous les changements d’utilisateurs, des groupes ou encore les connexions.

La version gratuite de cet outil porte une attention particulière au serveur Windows. En effet, il surveille tous les changements opérés aux utilisateurs locaux, l’intégrité des fichiers échangés, les activités USV, etc. En tout, AD Audit Plus est capable de fournir plus de 200 rapports en temps réel à son utilisateur.

iAuditor

Il s’agit d’une application mobile-first de Safety Culture. Elle permet de numériser toutes les opérations de sécurité de l’entreprise. Cette application intuitive permet aux équipes de collaborer et de partager des rapports de sécurité.

Pour cela, il suffit de créer un formulaire listant les exigences de contrôle. L’équipe connaît ainsi les inspections à faire avant de réaliser une tâche précise. La définition des actions de suivi garantit la résolution d’un problème identifié lors d’une inspection.

Une fois l’inspection faite, le rapport est rendu accessible par les équipes, les responsables et les partenaires tiers à partir d’un simple clic.

Safesite

Il s’agit d’une application mobile destinée à la gestion de la sécurité par les équipes même s’ils sont en déplacement. L’outil permet de réaliser un audit cybersécurité gratuit à travers des inspections de sécurité. Il établit également une liste de contrôle à faire.

Safesite fournit aussi des rapports d’incidents, un suivi des équipements. Les collaborateurs ont la possibilité de discuter directement dans la boîte à outils.

Capptions Direct

Cette application s’adresse à toutes les entreprises qui souhaitent exceller dans leur conformité mobile et web. Des entreprises de taille moyenne comme des multinationales utilisent déjà cette application pour réaliser des audits de conformité et des inspections.

L’outil met fin à l’utilisation des formulaires papier, une source de gaspillage et d’espace de stockage. Grâce à la numérisation, la gestion de la sécurité s’effectue dans une transparence totale.