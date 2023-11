Ils ont généré plus de 100 000 Passes Sanitaires : la folle histoire de 2 hackers français

L’affaire des faux passes sanitaires générés par deux jeunes hackers français est actuellement jugée à Paris. Cela marque l’un des plus grands scandales de fraude de ces dernières années.

Ces jeunes hommes, Dylan et Morad, ont généré plus de 100 000 faux passes sanitaires, un acte qui a secoué la France. Leur aventure, partant de l’achat de comptes sur Genesis Market jusqu’à leur arrestation, révèle les failles et les dangers du cyberespace.

Les hackers français de Genesis Market, l’étonnante histoire des faux passes sanitaires

Tout commence sur Genesis Market pour les deux hackers français. Ils y achètent une vingtaine de comptes de professionnels de santé. Vendus 25 dollars chacun, ces comptes paraissent anodins. Pourtant, ils ouvrent la voie à une fraude massive. En effet, cette opération initiale devient l’une des plus grandes fraudes aux passes sanitaires en France, illustrant l’efficacité de la cybercriminalité.

En été 2021, les deux hackers français franchissent une étape clé à Bron, près de Lyon. Ils y louent un espace de travail, un bureau équipé pour leurs activités. Là, une idée germe lors d’une rencontre. Une connaissance leur suggère de créer des faux passes sanitaires. Cette proposition éveille leur curiosité. Ainsi, ils se lancent dans une investigation approfondie sur l’application e-CPS. Ils y découvrent une vulnérabilité critique. Cette faille se trouve dans les sites de l’ordre des médecins et des infirmiers, manquant de sécurités adéquates.

Comment deux jeunes hackers ont généré plus de 117 000 faux passes sanitaires https://t.co/rbwP4knbbB via @zdnetfr — Olivier🚀Dassonville (@TheDarkPixel) November 22, 2023

L’Exploitation ingénieuse des failles

Forts de cette découverte, les deux hackers français retournent à Genesis Market. Ils y acquièrent des comptes de santé. Leur objectif ? Modifier les coordonnées pour générer des faux passes. Ce plan, bien qu’illégal, démontre leur ingéniosité. Ils utilisent ces comptes pour produire un nombre impressionnant de faux passes sanitaires. Leur plus grand succès provient d’un seul compte, responsable de plus de 54 000 faux passes.

Néanmoins, cette aventure prend une tournure inattendue en janvier 2022. Les autorités, après deux enquêtes minutieuses, procèdent à une série d’arrestations. Ces actions mettent fin à leurs activités illégales.

Cette histoire des deux hackers français, bien que non terminée, met en lumière les risques de la cybercriminalité. Elle souligne l’importance d’une sécurité renforcée dans le domaine numérique. Protéger les informations sensibles devient crucial pour prévenir de telles fraudes à l’avenir.