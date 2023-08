pCloud promo rentrée 2023 : profitez d’une réduction de 85% sur le plan Lifetime !

Cette année, pCloud propose une promo spéciale pour la rentrée 2023 où vous bénéficierez jusqu’à 85 % de réduction sur leurs plans à vie ! Mais attention, le temps presse ! Du 16 au 31 août, saisissez cette chance inouïe avant qu’elle ne s’envole.

Le service de stockage Cloud « pCloud » propose une promotion pour la rentrée 2023 sur le forfait Family Lifetime à des tarifs défiant toute concurrence. Préparez-vous à une offre exceptionnelle avec une remise allant jusqu’à 85%.

Le stockage Cloud, qu’est-ce que c’est exactement ?

Il fût un temps où nous étions enchaînés à des disques durs et des clés USB. Cependant, l’évolution technologique a bouleversé ce paysage. Désormais, grâce au service de stockage Cloud, nos précieuses données nous suivent partout, attendant patiemment une connexion pour se révéler.

Mais ce n’est pas tout. Si l’idée du Cloud évoque un espace vaste et infini, il est également synonyme de sécurité. Ainsi, que ce soit des photos de famille ou des documents professionnels, tout est à l’abri des aléas. En plus de cela, avec l’accent mis sur la cybersécurité, chaque fichier est protégé contre les intrusions indésirables.

En outre, l’atout du Cloud réside également dans sa flexibilité. Fini les paiements pour de l’espace inutilisé. Avec lui, il est possible d’ajuster sa capacité selon les besoins du moment.

pCloud : bien plus qu’une plateforme

Depuis quelques années, pCloud s’est démarqué sur le marché. Or, ce n’est pas un hasard. Plus de 19 millions d’utilisateurs attestent de sa robustesse et de sa fiabilité. Situé au Luxembourg, le datacenter respecte à la lettre les lois suisses de confidentialité et les directives RGPD.

Parallèlement, pCloud s’harmonise sans faillir avec MacOS, Windows et Linux. L’innovation se poursuit avec l’app pCloud Drive, véritable disque virtuel qui métamorphose la gestion des données et gonfle le stockage. Sur le front mobile, les applications Android et iOS brillent. Grâce au téléversement automatique, le manque d’espace smartphone devient obsolète. S’y ajoute une synchronisation inter-appareils en temps réel. Et pour couronner le tout, pCloud Backup garantit des sauvegardes infaillibles. Une offre complète, pour des exigences professionnelles.

Mais qu’en est-il du pCloud promo pour la rentrée 2023 ?

pCloud promo : l’occasion à saisir pour cette rentrée 2023

Si vous vous demandez où investir pour un stockage numérique fiable, la réponse est claire : pCloud promo rentrée 2023. Une remise de 75% sur le forfait Family Lifetime de 2 To, le tout pour 399 euros, est une aubaine. Et pour ceux ayant une vision à plus grande échelle, le forfait de 10 To, avec une remise de 85%, s’élève à 1049 euros. Toutefois, gardez un œil sur le calendrier, car ces offres sont temporaires et ne durent que du 16 au 31 août.

En optant pour l’offre pCloud Family, c’est une véritable odyssée numérique qui s’ouvre. Un paiement unique, et l’aventure continue à vie, offrant à chaque membre de la famille son espace dédié. Une solution à la fois élégante et pratique.