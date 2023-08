pCloud vs SugarSync : quelle est la meilleure solution de stockage en cloud ?

De nos jours, les services de stockage cloud se multiplient. Ils préservent vos données sur des serveurs sécurisés gérés par des tiers. Par ailleurs, le pCloud et SugarSync sont des options renommées. Apprenez-en plus sur eux pour choisir l’option qui répond le mieux à vos besoins.

Le stockage en nuage a révolutionné notre façon de gérer et d’accéder aux fichiers. Avec de nombreux choix disponibles, il est crucial de distinguer les points forts et faibles de chaque option. Dans cette optique, nous allons explorer deux des acteurs majeurs du marché : pCloud et SugarSync.

SugarSync : l’ancien dans le domaine de la synchronisation

Bien que pCloud et SugarSync soient parmi les meilleurs services de stockage cloud, des différences subsistent. Lancé par J2 Global en 2009, SugarSync est un service cloud dédié à la synchronisation de fichiers. Il assure une mise à jour continue des fichiers sur divers appareils pour la sauvegarde, l’accès et le partage.

Compatible avec Windows, macOS, iOS et Android, il est polyvalent. Contrairement à certains concurrents, il ne propose pas d’espace de stockage gratuit. Néanmoins, pour ceux prêts à investir, des options de stockage limité ou illimité sont disponibles. Par ailleurs, il est à noter que la taille maximale de fichier chez SugarSync est de 300 Mo.

pCloud : la flexibilité à portée de main

pCloud est une alternative moins chère et similaire à SugarSync. Malgré son lancement en 2013, pCloud a rapidement gagné en popularité grâce à son interface conviviale. Il propose un espace où l’utilisateur peut stocker ses fichiers et dossiers en toute simplicité.

Ce qui rend pCloud unique, c’est son lecteur virtuel sécurisé qui étend l’espace de stockage local de l’utilisateur. Tout changement effectué dans le pCloud est immédiatement visible sur tous les appareils, garantissant une synchronisation parfaite.

Les différences entre pCloud et SugarSync

Le lancement de SugarSync en 2009 le place comme un acteur ancien dans ce domaine, tandis que pCloud, lancé en 2013 est un acteur relativement plus récent. Quand il s’agit d’offres gratuites, SugarSync ne propose pas d’espace de stockage gratuit, contrairement à pCloud qui offre généreusement 10 Go.

En termes de capacité de stockage, SugarSync offre un maximum de 1000 Go, tandis que pCloud offre une énorme capacité de 2 To. Les deux plateformes offrent stockage en nuage. Cependant, SugarSync se distingue avec l’hébergement de fichiers, alors que pCloud propose une sauvegarde en plus.

La gestion des versions de fichiers est prise en charge à la fois par SugarSync et pCloud. Toutefois, en ce qui concerne les fonctionnalités, SugarSync restreint l’usage à 10 Go gratuits quotidiens, à la différence de pCloud.

Globalement, votre choix entre pCloud et SugarSync dépendra principalement de vos préférences individuelles et de vos besoins en stockage. SugarSync, avec son ancienneté et sa simplicité, conviendra à ceux qui recherchent une solution éprouvée. D’un autre côté, pCloud propose des fonctionnalités étendues et un stockage généreux, ce qui convient à ceux qui recherchent une solution moderne et polyvalente. Cependant, nous recommandons le pCloud pour une expérience plus moderne et fiable.