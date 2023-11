De nouveaux superordinateurs au sommet de la puissance mondiale

Eviden hisse un second supercalculateur au sein du très select club des 10 supercalculateurs les plus prodigieux en terme de puissance mondiale. Pas moins de 5 systèmes Eviden parviennent à intégrer le TOP500, avec notamment le système EuroHPC MareNostrum5 en formidable 8ème position des supercalculateurs les plus performants du globe.

48 systèmes Eviden dans le TOP500, un record historique

Paris, France – 14 novembre 2023 – Eviden, la branche d’Atos spécialisée en calcul avancé, révèle aujourd’hui le positionnement de 48 de ses systèmes dans le TOP500, le classement officiel des supercalculateurs les plus efficaces à l’échelle mondiale, dont 11 dans le TOP100 et deux dans le TOP10.

Ces performances remarquables reposent sur l’introduction de cinq nouveaux venus, une véritable accélération pour le Groupe en comparaison des deux introductions habituelles en moyenne. Le total de 48 systèmes Eviden présent dans le TOP500 constitue une première pour le Groupe. Parmi les nouveautés, on retrouve de nouvelles partitions sur deux programmes EuroHPC, Leonardo, hébergé par le consortium universitaire Cineca, et MareNostrum5, hébergé par le Barcelona Supercomputing Center, ainsi que plusieurs partitions associées au programme du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF).

Puissance de Crête de 138 Pétaflops

Faisant sa première apparition dans le TOP500, le système MareNostrum5 décroche une brillante 8ème place, avec une puissance de crête de 138 pétaflops pour la partition d’accélération. Cette dernière est soutenue par l’architecture hybride de nouvelle génération BullSequana XH3000 d’Eviden. Elle intègre des nœuds GPU fournis grâce à l’utilisation des GPU NVIDIA H100 Tensor Core, qui reposent sur la récente architecture Hopper™, et des processeurs Intel Xeon Scalable de 4ème génération (nom de code Sapphire Rapids). Cette petite vidéo nous montre la beauté de la technologie :

Récompense prestigieuse : prix HPCwire pour MareNostrum5 d’Eviden

Eviden s’est également vu décrocher la récompense HPCwire du prix des lecteurs The Top Supercomputing Achievement pour le supercalculateur MareNostrum5. Une véritable consécration pour le déploiement réussi du système, orchestré par le consortium dirigé par Eviden en collaboration avec IBM, Intel, Lenovo, NVIDIA et ParTec.

Consortium Eviden et partenaires : un succès collectif

Visionnaire Emmanuel Le Roux sur la Stratégie Gagnante d’Eviden

Emmanuel Le Roux, SVP, Directeur HPC, IA et Quantique chez Eviden (groupe Atos), a exprimé : « Le TOP500 et le prix HPCwire sont une véritable reconnaissance de la dynamique d’implémentation de nos technologies, permettant d’offrir une performance optimisée pour un moindre coût énergétique. Cette prouesse est aussi le reflet du remarquable travail mené par nos équipes. Elle est le fruit d’années d’investissement dans l’innovation et l’expertise HPC d’Eviden. C’est la plus importante croissance jamais enregistrée pour Eviden en terme de nouvelles entrées dans le TOP500, preuve tangible de notre maitrise en terme de performance et de notre stratégie gagnante vers l’Exascale. »

Leadership mondial: Eviden et l’Exascale selon Earl Joseph

Earl Joseph, CEO d’Hyperion Research, a souligné : « Compter plus de 45 systèmes dans le TOP500, dont deux dans le TOP10, est une vive reconnaissance des capacités et de l’excellence d’Eviden en matière de performance sur le chemin de l’Exascale. En s’engageant de manière constante depuis plus de 20 ans à déployer des technologies de pointe, à la fois économes en énergie et sécurisées afin de stimuler l’innovation et la recherche à travers le globe, Eviden confirme sa position de leader en tant que constructeur mondial de supercalculateurs ».

Communiqué de presse du 14 Novembre 2023