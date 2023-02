Phishing : après avoir quitté son mari pour un brouteur, elle sonne l’alarme

Le phishing est une menace grandissante sur les réseaux sociaux, comme l’a découvert Anna, une victime d’arnaque qui a perdu plus de 5 000 euros sur Facebook.

Le phishing est une arnaque en ligne qui a déjà fait de nombreuses victimes. Mais cette fois-ci, une femme a été trompée au point de quitter son mari, avant de se rendre compte de la supercherie. Ce récit dramatique met en évidence la dangerosité du phishing et l’importance de se méfier des inconnus rencontrés sur internet.

Phishing sur Facebook : comment Anna est tombée dans un piège romantique ?

Anna, une femme de 50 ans vivant à La Flèche (Sarthe), a été victime d’une arnaque en août 2019. Elle a répondu à un message d’un inconnu sur Facebook, sans se rendre compte qu’il s’agit d’un phishing.

À l’époque, Anna n’avait jamais entendu parler des arnaques à la romance et ne connaissait pas le risque de parler à des inconnus en ligne. Suite à cette expérience, elle s’investit à présent dans la protection des autres et sensibilise le public à propos de cette arnaque qui reste encore largement méconnu.

Anna s’est fait duper par des hommes qui se faisant passer pour des soldats, notamment des légionnaires. Elle les a rencontrés par le biais d’un groupe Facebook consacré aux séries télévisées. Ils ont échangé des messages, et Adrian, l’un des faux soldats, s’est présenté comme un légionnaire vivant à Aubagne.

Anna, malgré sa situation de femme en couple et de mère de famille, a développé des sentiments pour Adrian. Ce dernier était très attentionné envers elle et il lui disait souvent de belles paroles. Elle le croyait et avait hâte de le rencontrer, mais chaque fois qu’ils prévoyaient une rencontre, il avait une excuse.

Le piège se referme et Anna perd 5 200 euros

Deux mois après le début de leur relation en ligne, Andrian a commencé à demander de l’argent pour diverses raisons telles que le paiement de son forfait téléphonique. Anna, aveuglée par l’amour et sous le charme de cet homme, a accepté de donner de l’argent en achetant des cartes prépayées pour son téléphone.

Cependant, les demandes d’argent ont augmenté au fil du temps, allant jusqu’à 500 euros. Au cours de l’année 2020, cet inconnu a reçu un montant total de 5 200 euros de la part d’Anna.

Dès qu’elle a découvert les signes d’une arnaque, elle a réalisé qu’elle avait été trompée. Cela s’est produit lorsqu’elle a parcouru des informations en ligne. Après avoir découvert son mensonge, elle a affronté l’homme en lui posant des questions directes. Cependant, il a refusé de reconnaître la vérité et a plutôt affirmé qu’il était encore en service actif à la Légion étrangère.

Anna a finalement reconnu l’accent originaire de l’Est dans sa voix, confirmant ses soupçons. C’est une histoire triste qui montre à quel point il est important d’être vigilant lorsqu’il s’agit de relations en ligne.

Les réseaux sociaux, tels que Facebook, sont devenus des terrains privilégiés pour le phishing et d’autres actes cybercriminelles. Si la plupart cherche à extorquer de l’argent, d’autre veulent accéder aux données personnelles des utilisateurs. De ce fait, il est toujours recommandé de communiquer avec prudence sur ces plateformes.