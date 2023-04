Photo nue d’une femme d’officier russe : comment s’y est pris ce hacker ukrainien ?

L’Ukraine comme la Russie utilise les cyberattaques pour compléter les forces terrestres. Si les cyberopérations visent globalement les infrastructures critiques ou encore les réseaux de communication, des hackers ukrainiens ciblent aussi personnellement les officiers russes, allant jusqu’à obtenir la photo nue de leur femme. Qu’espèrent-ils obtenir avec ce type de menace ?

Des hacktivistes du groupe ukrainien Cyber ​​Resistance ont usurpé l’identité de certains officiers russes pour entrer en contact avec leur femme. L’idée était de leur proposer un projet de calendrier avec comme modèle les femmes des officiers, selon un rapport publié par InformNapalm.

🤬The name of the Russian colonel who gave orders to bomb the drama theater, maternity hospital and children's hospital in Mariupol has been established, InformNapalm investigators



He turned out to be Atroshchenko Serhiy Valeriyovych. He was born on May 5, 1981 in the city of… pic.twitter.com/Obw7siNKP7