Honteux : Adobe vend des photos de guerre Palestine vs Israël créées par IA

Adobe vend des photos de guerre entre la Palestine vs Israël, des images générées par l’IA, dénonce un média australien. Cette pratique est certes autorisée sur Adobe Stock, mais soulève l’épineuse question de l’éthique et des risques de désinformation que présentent les outils d’IA générative, surtout dans ce genre de contexte.

Une pléthore de photos de l’actuelle guerre entre la Palestine et l’Israël sont disponibles sur la banque d’image Adobe Stock. Certaines images, qui paraissent non authentiques, ont interpellé les journalistes de Crikey. Après quelques vérifications de base, ce média en ligne australien confirme que les photos de guerre suspectes, en vente sur la plateforme, ont été générées par l’IA.

Sur cette banque d’image, les photos générées par l’IA sont autorisées, à condition de spécifier qu’elles ont été générées par l’intelligence artificielle. Les images incriminées sont bel et bien étiquetées « générées par l’IA », mais les observateurs dénoncent leur utilisation, compte tenu du contexte.

NEW: Adobe is selling AI-generated images of war in Israel-Palestine, and they're already spreading across the internet without any indication that they're fake https://t.co/RuDbeGXbFU