Quelle place pour le blog dans une stratégie de marketing digital ?

A l’heure de l’avènement de l’IA, l’univers du marketing digital est en pleine mutation, et plus que jamais, les nouveaux consommateurs veulent s’informer sur les produits et services qui les intéressent par le biais du contenu plutôt que par les publicités traditionnelles.

Mais, si vous êtes dirigeant d’une petite entreprise ou d’une société avec des moyens limités, la mise en place d’une stratégie de marketing de contenu peut paraître intimidante au premier abord. Et pour cause, il s’agit là d’un projet qui demande du temps et des ressources. Le marketing de contenu vous oblige également à créer un certain nombre d’actifs, tels que des vidéos, des images ou d’autres contenus de haute qualité, sans avoir la certitude de la taille du retour sur investissement..

Fort heureusement, il existe des solutions pour lancer une stratégie de marketing de contenu à moindre coût.

Le blog est très certainement l’une des étapes les plus accessibles mais aussi les plus importantes de ce projet.

Dans les lignes qui suivent, vous découvrirez les raisons pour lesquelles les entreprises qui performent le mieux sur leurs différents marchés associent toujours le blog à leurs stratégie de marketing digitale.

Le blog d’entreprise à l’ère du marketing 3.0

La dernière décennie a vu l’épanouissement des blogs, qui ont progressé avec une vitesse stupéfiante. Une part sans cesse croissante des budgets marketing y est allouée, et aujourd’hui, nous recensons plusieurs millions de blogs d’entreprise. Il est indéniable que la lutte pour l’attention est féroce. Mais pourquoi, vous demandez-vous, ces entreprises se démènent-elles ainsi ?

Eh bien, ce changement de paradigme a été initié et renforcé par les nouveaux consommateurs. Nous nous éloignons de plus en plus de l’époque où il suffisait d’un produit performant et d’une communication commerciale misant sur l’effet FOMO pour pousser à l’achat. Aujourd’hui, les choses ont changé. Au-delà de la qualité du produit ou de la pertinence de l’offre, le consommateur veut pouvoir s’identifier et identifier ses valeurs à travers son achat. Un besoin d’identité qui se satisfait principalement par la création de contenu à destination de ce dernier. C’est à ce niveau que le blog intervient en tant que l’une des premières étapes d’une stratégie de création de contenu dont l’objectif est d’apporter l’information nécessaire à l’éducation du futur client pour que ce dernier puisse facilement s’identifier à sa marque.

Mais en face de ce défi, de nombreux responsables d’entreprise sont encore dubitatifs et n’osent pas franchir le cap. Une hésitation qui impacte négativement leurs stratégies de marketing tant sur le point de l’efficacité que sur celui de l’opérationnalité et l’optimisation de l’expérience client.

Le niveau de la concurrence sur les marchés aujourd’hui est au plus haut et les enjeux, de plus en plus importants à mesure que l’économie entière se digitalise. Si vous faites partie des entrepreneurs qui hésitent encore à sérieusement considérer la question, voici en quoi votre entreprise bénéficiera énormément d’un blog pour ses activités commerciales.

Le blog d’entreprise à l’ère de l’IA

L’intelligence artificielle est une révolution qui touche toutes les sphères de notre société.

Cependant cette dernière parsème le cyberespace de contenus dénués d’âme, la pertinence de ces derniers devient une denrée rare.

En effet, les entreprises, profitant des nouvelles technologies, inondent l’univers numérique de mille et un articles chaque jour..

Cette pollution numérique est un flot continu de contenus parfois trompeurs, si ce n’est carrément fallacieux.

Face à cette déferlante d’informations vides de sens, le lecteur, orphelin, arpente les confins du web à la recherche d’un contenu fiable qui saura résonner avec ses propres convictions.

Le blog doit alors s’ériger en figure d’autorité en offrant un contenu de qualité, personnalisé.

De plus, en exploitant l’IA, les blogs ont la possibilité de revêtir une sophistication nouvelle. Les algorithmes de traitement du langage naturel sont en mesure d’extraire des détails plus fins concernant l’audience, pour les servir de façon plus pertinente. Cela peut faire naître des blogs plus informatifs, plus captivants, qui ancrent le lecteur dans une expérience à la fois ludique et/ou instructive.

La rencontre client / entreprise

Au sein de l’immensité numérique qui nous englobe, comment pensez-vous que les visiteurs découvrent votre site web ? Supposons qu’ils ne connaissaient pas votre existence auparavant. Quelle mystérieuse équation les a conduit à vous plutôt qu’à un autre dans cette vaste toile ? L’adresse de votre site ne leur est sans doute pas apparue lors d’une révélation divine. Alors comment vous ont-ils découvert ?

Est-ce la résonance de vos échanges sur les réseaux sociaux sur les plateformes numériques qui a agi comme une boussole ? Certes, mais encore faudrait-il qu’il y ait une information à se partager entre utilisateurs. Car il est important de se rappeler que les publicités sont rarement l’objet d’échanges entre les usagers des réseaux sociaux.

Mais après tout, est-il indispensable que ces visiteurs partagent vos informations, alors que vous injectez déjà des fonds dans des publicités payantes sur ces plateformes ? L’annonce publicitaire, si elle est une source d’acquisition de trafic flexible et scalable et également délicatement fragile. Concrètement, il vous faut maintenir un niveau d’exploitation précis pour continuer à profiter de cette visibilité. Visibilité qui, il est bon de le souligner, s’évapore instantanément dès que vous n’êtes plus en mesure de payer, que ce soit à cause d’une inflation des tarifs ou d’une trésorerie en berne.

Pour pallier aux contraintes liées à la publicité, le blog est un excellent moyen de renforcer le référencement naturel d’une entreprise.

Le blog se déploie au travers d’un processus d’une simplicité étonnante à mettre en œuvre : plus vous semez de contenu, plus amples seront vos chances d’émerger dans les résultats de recherche sur Google et ses semblables.

Et c’est là que débute l’acte de consommation chez la plupart des internautes.

Dans ce sens, le blog permet de cibler un éventail de mots clé bien plus complet que celui des pages de destination de votre site internet. Une nouvelle fois, plus vous étoffez le contenu de votre blog et plus vous gagnez en visibilité en ciblant un champ de mots clés plus large.

Créer et renforcer la figure d’autorité de son entreprise

Le capital confiance d’une entreprise auprès de son marché est très certainement l’un des plus importants déterminants de la décision d’achat. La compétence et l’expertise quant à elles font partie des principaux éléments permettant de construire sa figure d’autorité et par extension la confiance qu’elle inspire dans l’esprit des lecteurs. Mais encore faudrait-il exposer cette expertise aux yeux du public cible pour atteindre ce but. Dans ce sens, le blog représente aujourd’hui, l’un des meilleurs canaux par lequel présenter la profondeur de son expérience à la face du monde.

Là où les vidéos et les posts sur les réseaux sociaux sont d’excellents outils d’accrochage, les blogs offrent toute la latitude nécessaire pour étaler une expertise, une vision, une philosophie.

Démarquer son offre de la concurrence

Le blog permet à votre public, de situer votre entreprise par rapport à ses concurrents, de connaître ses valeurs et de s’habituer à votre image de marque.

Dans le cas de deux ou plusieurs offres de qualité équivalente, on choisira la marque qui inspire le plus confiance.

Un blog d’entreprise qui publie du contenu de qualité témoigne de l’effort et du soin que vous apportez à votre communauté. Si votre blog est de mauvaise qualité, avec du contenu plagié peut-être est-ce là le signe que vous n’êtes pas digne de confiance. En tout état de cause, chaque client veut réaliser son acte de consommation auprès de marques qui lui inspirent confiance.

Le retour d’expérience de la clientèle

Une communauté qui se sait écoutée et prise en compte développe un engagement et une fidélité accrue. Lorsqu’il est question de communication, de nombreuses entreprises font tout pour apporter à leur audience des informations utiles. Malheureusement, ce flux ne va généralement que dans un sens sans une réelle place pour l’interaction.

Le blog est un moyen simple et efficace d’apporter cette plateforme à toutes les entités qui pourraient avoir un intérêt pour l’entreprise. En plus d’apporter de la valeur à chaque lecteur au-travers d’une information de qualité, il pose le cadre d’une interaction multidirectionnelle avec les différentes parties prenantes.

Avec le ton adéquat et une plateforme interactive, il est relativement aisé de pousser les lecteurs à la réaction ; notamment à travers la section “commentaire” de votre blog

Permettre à un client de lever une ou plusieurs interrogations pour pousser encore plus loin le débat autour d’une thématique est un excellent moyen d’asseoir sa figure d’autorité et de poser les bases d’une confiance mutuelle.

En d’autre mots, il s’agit d’apporter plus de chaleur humaine à sa marque tout en plaçant le consommateur au cœur de l’entreprise pour booster son capital sympathie et par ricochet, l’engagement du client.

Apporter plus de valeur à sa présence sur les réseaux sociaux

Il va sans dire que les réseaux sociaux constituent aujourd’hui un excellent canal de marketing pour peu que l’on implémente les bonnes stratégies. Mais c’ est bien là le problème… Réussir à publier du bon contenu est une tâche qui peut se révéler d’autant plus compliquée que le budget dont on dispose pour la création de contenu est limité.

Il est désormais question de créer de la valeur pour l’individu tout le long de son parcours dans un subtile tunnel de conversion qui va booster les ventes. C’est bien l’une des raisons pour lesquelles la plupart des communications commerciales sur les réseaux contiennent généralement des liens qui redirigent vers un blog ou une vidéo Youtube qui abordent le sujet de façon plus approfondie.

Il est en effet bien plus aisé de partager un article de blog puisque celui-ci n’est pas une page de destination qui cherche tout de suite à vendre un produit. C’est une approche bien plus subtile mais dont le ROI est bien plus significatif pour les entreprises qui implémentent correctement cette stratégie. Chaque article de blog représente ainsi l’opportunité d’attirer encore plus de trafic de plateforme telles que Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Reddit et plus encore. Plateforme sur lesquelles les potentiels clients sont généralement en quête d’informations.

Un contenu recyclable

La création d’un blog est un investissement multidimensionnel qui couvre le contenu, l’expertise et l’autorité. Un même article de blog peut servir de script à la création d’une vidéo Youtube, ou d’un podcast. Par ailleurs, il peut également servir à la création d’une infographie et donc permettre d’avoir une communication multicanal efficace. En ce sens, vous ne créez pas qu’un simple article de blog.

Un emailing plus pertinente

Bien qu’il y ait un véritable changement de paradigme dans les habitudes de consommation, l’emailing demeure une stratégie commerciale pertinente. Cependant, inciter les potentiels lecteurs à s’inscrire n’est pas toujours évident. Par ailleurs, maintenir la limite entre l’information utile et l’intrusion dans la vie privée par ce canal est assez délicat. Face à cette problématique, le blog est particulièrement utile. C’est dans une certaine mesure, l’assurance d’assurer le besoin d’information de votre public tout en demeurant au fait de leurs préoccupations et défis.



Dès lors, vos newsletters seront moins susceptibles d’être perçues comme intrusives puisque chacun des internautes qui y souscrit témoigne déjà d’un intérêt pour vos contenus. Dans cette même optique, votre blog sera le canal de présentation et d’expression de la vision de votre entreprise, l’esprit de votre marque et vos engagements.

Le SEO off-page via le blog

La gestion d’un blog ouvre des perspectives étonnantes dans le cadre d’une stratégie SEO off-page, élément-clé pour la multiplication de vos backlinks.

En offrant des informations à la fois utiles et pertinentes, vous invitez d’autres sites à créer un pont vers votre contenu, forgeant ainsi des backlinks naturels qui renforcent la crédibilité et l’autorité de votre site aux yeux de Google.

De plus, un blog actif et soigneusement entretenu stimule l’engagement des utilisateurs. Chaque partage, chaque mention crée une nouvelle fenêtre d’opportunité pour obtenir des liens retour vers votre site.

Enfin, en produisant régulièrement un contenu de haute qualité, vous incitez les autres à vous citer en tant que référence, renforçant encore davantage votre SEO off-page. Un blog peut aussi servir de plateforme pour tisser des liens avec d’autres blogueurs, influenceurs ou sites web dans votre domaine, élargissant ainsi les opportunités d’échanges de liens ou de guest blogging.

En règle générale, il faut retenir que les gens préfèrent entretenir des relations professionnelles avec des spécialistes qu’ils respectent et/ou considèrent d’une utilité certaine pour leur propre carrière ou entreprise.

De ce point de vue, le blog est un bon moyen d’étoffer son carnet d’adresse et d’attirer d’autres experts du domaine en démontrant son propre savoir-faire.

En définitive, un blog se présente comme un outil essentiel pour bâtir une stratégie SEO off-page solide et accroître de manière efficiente votre nombre de backlinks.

Communiquer efficacement avec de potentiels clients

Loin d’être un instrument de publicité à sens unique, le blog est avant tout un moyen efficace de communication personnelle et implicite avec ses clients.

En surface, il permet de traiter directement les questions et préoccupations de son public. Apaiser des tensions et inquiétudes en rapport avec vos produits ou votre industrie… Ou encore répondre directement à des questions ou s’inspirer des commentaires pour un nouveau billet de blog…

Indirectement, le blog vous permet également d’évaluer les différents centres d’intérêt de vos clients et adapter votre ligne éditoriale en conséquence.