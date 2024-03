La France dévoile son plan pour rejoindre les leaders de l’IA

Souvent à la traîne, la France pourra désormais rattraper son retard dans le domaine de l'IA. Et pour y arriver, elle va se focaliser sur un plan bien précis.

Maîtriser l'intelligence artificielle est devenu incontournable pour plusieurs pays. En effet, cette technologie sera bientôt la base de toutes les innovations. Les États-Unis, et quelques nations européennes ont déjà compris ce concept. Et la France va aussi rejoindre cette course à l'IA. Mercredi dernier, le comité interministériel sur l'intelligence artificielle générative a envoyé son rapport au président Emmanuel Macron. Ce document contient tous les plans pour conduire la France au cœur de l'IA.

La formation, une des bases pour réussir dans le domaine de l'IA

Les autorités françaises ont affirmé qu'elles forment déjà 10 000 à 15 000 personnes à l'IA. Mais cette statistique n'est pas suffisante. D'ici 10 ans, la France comptera 56 000 postes basés principalement sur l'IA. Cette tendance va aussi concerner plusieurs secteurs. Et ce n'est pas tout. Avec l'évolution de la technologie, la France aura besoin de 25 000 postes par an.

Les travailleurs, les inspecteurs du travail, les syndicats, et la direction bénéficieront alors de ces formations. Les étudiants auront des séances spécifiques. Comme quoi, tout le monde doit participer afin de placer le pays parmi les références de l'IA.

En septembre dernier, j'ai proposé au président de la République de réunir les meilleurs experts pour fixer à la France une ambitieuse feuille de route en matière d'IA générative.



Augmenter le PIB, un moyen pour placer la France parmi les leaders de l'IA

L'IA pourra contribuer à l'accroissement de 1 % à 1,7 % du PIB de la France. Effectivement, cette technologie va simplifier plusieurs tâches, et ainsi booster la productivité de plusieurs secteurs.

« Au bout de 10 ans, la hausse du PIB serait comprise entre 250 et 420 milliards d'euros, soit du même ordre de grandeur que l'activité actuelle de l'industrie dans son ensemble ».

L'automatisation de plusieurs tâches

Oui, l'automatisation sera aussi un des plans pour développer l'IA en France. Mais ce concept est encore mal perçu dans plusieurs secteurs. Certaines entreprises sont assez réticentes à remplacer ou à réaffecter plusieurs salariés. Pourtant, cette étape est nécessaire pour booster la productivité, et ainsi les revenus.

Avec l'intervention de l'IA, les employés ne se focaliseront plus sur les missions dangereuses et répétitives. Ils ont alors plus de temps pour se concentrer sur les tâches plus techniques. Et selon le rapport du comité interministériel sur l'intelligence artificielle générative, la France pourrait connaître une perte d'emploi de 5 %.

Un sommet mondial de l'IA… en France

C'est le summum de ce plan détaillé. En effet, un sommet mondial de l'IA organisé en France sera un grand atout pour le pays. Ce projet aura besoin de 500 millions d'euros de financement.

Et cette stratégie sera bientôt en place. Après le dernier « AI Safety Summit » de Londres, la France est en bonne voie pour accueillir la prochaine édition. Cependant, on ne connaît pas encore la date de cet évènement.

Mais le rapport ne se limite pas à ce sommet mondial. La France prévoit d'organiser plusieurs évènements du même genre. C'est alors une stratégie efficace pour contrôler le déploiement de l'IA.

