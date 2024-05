Pourquoi avoir un wallet crypto ? Répondre à cette question signifie énumérer les différents avantages de l'utilisation d'un crypto wallet.

Les banques classiques servent généralement à faire circuler votre argent par le biais des prêts et d'autres services. De ce fait, techniquement, vous ne pouvez pas prétendre avoir le contrôle absolu sur vos actifs. Vous ne disposez qu'une sorte de reconnaissance de dette émanant de la banque. Dernièrement, avec l'avènement des monnaies numériques, les portefeuilles crypto, tel que le Bitcoin wallet, offrent directement l'accès à vos avoirs sans devoir passer par un tiers. En effet, les monnaies numériques prennent une telle ampleur que même les néobanques ont intégré ce nouveau système monétaire dans leurs offres. Ce qui sous-entend que les portefeuilles cryptos comme Zengo présentent de nombreux avantages. Découverte !

Qu'est-ce qu'un crypto wallet ?

Avant de dire pourquoi avoir un wallet crypto, il convient d'apporter une lumière sur ce que c'est réellement. Le terme wallet signifie portefeuille en français. Bien qu'il s'agisse d'un terme anglais, il s'utilise davantage dans l'univers de la cryptographie. A vrai dire, un portefeuille crypto ne sert pas réellement un endroit où l'on conserve des actifs numériques. Il stocke plutôt les codes nécessaires à la sécurisation de ces actifs.

Par codes, on entend les clés publiques et privées, ainsi que les phrases de récupération. Un crypto wallet se présente sous différentes formes : logiciels, appareils ou des services qu'on utilise pour effectuer des transactions avec des cryptomonnaies. Par ailleurs, certains portefeuilles servent à crypter des informations.

Certains wallets se concentrent sur une seule crypto ou un nombre limité. Mais la plupart prend en charge un grand nombre d'actifs numériques.

Pourquoi avoir un wallet crypto ?

Dans cette partie, on va expliquer les différents avantages que procure l'utilisation d'un portefeuille crypto. Mais qu'est-ce qui le rend aussi indispensable ?

Tout d'abord, il sert à conserver les codes pour accéder à vos actifs. Ainsi, on peut, en quelque sorte, le qualifier de support de stockage, bien que ce ne soit pas réellement ce qui se passe. De plus, un crypto wallet offre de nombreuses fonctionnalités supplémentaires nécessaires pour gérer les avoirs numériques.

Une sécurité assurée pour vos actifs numériques

Ce qui permet de justifier pourquoi faut-il avoir un wallet crypto, c'est surtout la sécurité qu'il procure aux comptes. Les banques classiques ont toujours souffert de problèmes de piratage. Ce qui n'est pas encore près de s'arrêter, notamment avec l'avancée de la technologie. Contrairement à cela, un portefeuille blockchain est suffisamment protégé de tels incidents. Par exemple, l'exclusivité de l'accès à vos actifs est garantie par ce qu'on appelle clé privée pour un hot wallet. Un cold wallet, en revanche, donne le contrôle absolu à son propriétaire.

Pourquoi dit-on qu'avoir un wallet crypto accède à la mobilité ?

La mobilité est un autre avantage à ne pas négliger quand on évoque les atouts d'un portefeuille crypto. Selon le type de portefeuille que vous utilisez, vous pouvez toujours accéder à vos actifs, en ligne ou hors ligne. Il en est autant pour la mobilité des transactions.

Pour un portefeuille chaud, il suffit de se connecter à Internet pour voir l'état de vos actifs ou échanger avec d'autres utilisateurs. Quant au portefeuille froid, le fait de brancher le support à un ordinateur permet de faire une transaction ou de consulter votre compte.

Le portefeuille crypto comme instrument de trading par excellence

L'essor des cryptomonnaies est associé au développement du trading. Ce qui prouve pourquoi un trader doit avoir wallet crypto pour acheter, vendre ou échanger des cryptos. Effectivement, quelques clics peuvent suffire pour effectuer une transaction numérique. La validation à l'aide de la clé privée en est l'étape finale.

Par ailleurs, l'achat de jetons ou tokens ne peut s'effectuer, en principe, qu'à partir d'un crypto wallet. Certes, il est possible de s'approvisionner auprès de certaines néobanques. Toutefois, l'utilisation d'un portefeuille blockchain reste la meilleure méthode pour faciliter le trading.

Pourquoi choisir d'avoir un wallet crypto adapté à vos besoins ?

Nombreux types de portefeuilles cryptos sont à choisir selon vos besoins. Il faut avouer qu'ils présentent tous, à la fois des avantages et des inconvénients. Ce qui importe c'est d'optimiser son utilisation compte tenu de vos contraintes et de vos attentes. Certains sont très faciles à utiliser, même pour les débutants, tandis que d'autres nécessitent du temps pour se familiariser avec. Ainsi, le choix du meilleur portefeuille dépend aussi bien de vos besoins que de votre niveau d'aisance avec la technologie.

En général, les portefeuilles en ligne ou portefeuilles chauds sont plus utilisés du fait de leur praticité et leur facilité d'utilisation. Toutefois, ils semblent plus vulnérables aux attaques d'ingénierie sociale. Néanmoins, un mot de passe fort est une arme efficace pour se protéger de ces hackings. En plus de cela, il est recommandé, pour les utilisateurs de wallets en ligne, de conserver les clés privées en lieu sûr.

En revanche, les portefeuilles froids ou wallets hardware, tels que Trezor, gagnent davantage en popularité. La principale raison est que la conservation des clés privées s'effectue hors ligne. De la sorte, ce type de wallet semble insensible aux cyberattaques.

En dehors de ces deux principaux types de wallets, on distingue une forme encore plus pratique, le wallet mobile. Ce sont des portefeuilles chauds, mais qui s'utilisent avec un smartphone. C'est l'option gagnante pour ceux qui effectuent des transactions de manière régulière.

L'importance de la gestion des clés privées

Se demander pourquoi avoir un wallet crypto implique également de savoir l'importance de la gestion des clés privées. En fait, celles-ci sont les garanties d'un accès sécurisé à vos actifs. La clé privée peut être assimilée au mot de passe de votre adresse e-mail tandis que la clé publique, votre adresse. Ce qui signifie qu'il faut la garder précieusement afin d'éviter tout risque de piratage. Il en est autant en matière de portefeuille crypto. La gestion des clés privées est le seul moyen efficace pour assurer la sécurité des actifs.

Il n'est donc pas nécessaire de savoir pourquoi avoir un wallet crypto si vous ne sécurisez pas ces clés. D'un côté, si vous stockez vos clés privées dans un endroit facilement accessible, vous courez le risque de subir des attaques de hackers. Ces derniers auront ainsi accès à vos avoirs numériques. D'un autre côté, si vous perdez vos clés privées, vous n'aurez plus accès à vos cryptomonnaies et les perdrez à jamais. Pour éviter cela, il est préférable de les conserver dans un support hors ligne comme un disque dur externe ou un support physique qui n'est pas facilement altérable.

La phrase de récupération, un élément crucial à la gestion d'un crypto wallet

L'utilisation d'un portefeuille crypto est aussi indissociable à ce qu'on appelle phrase de récupération (seed phrase en anglais). Lors de la mise en place de votre wallet, celui-ci génère aléatoirement une série de mots : c'est la phrase de récupération. C'est avec cette phrase que vous allez pouvoir récupérer vos actifs si, par malheur, vous perdez l'accès à votre portefeuille.

Si, auparavant, vous vous êtes demandé pourquoi faut-il avoir une phrase de récupération pour un wallet crypto, on vient de vous livrer la réponse. Ainsi, même si vous avez égaré vos clés privées, il reste encore la phrase de récupération. C'est le moyen de dernier recours pour récupérer vos cryptos en cas de perte ou de vol. Vous êtes alors tenu de le tenir hors de portée de qui que ce soit.

Pour plus de sécurité, il est recommandé d'utiliser un support physique pour copier la phrase de récupération, puis le conserver dans un endroit loin des mains indiscrètes.

Les mesures à prendre pour sécuriser un portefeuille crypto

En citant ses différents avantages, on a vu pourquoi il est important d'avoir un wallet crypto. On a également mentionné la sécurisation des clés privées et de la phrase de récupération. Mais ce n'est pas suffisant si vous projetez d'investir dans l'univers cryptographique. C'est pourquoi il est indispensable de prendre les mesures ci-après pour optimiser l'utilisation de votre portefeuille.

Tout d'abord, le choix de la marque de portefeuille est crucial. Autrement dit, il faut opter pour un wallet réputé pour sa sécurité, Zengo par exemple. Une pléthore de portefeuilles cryptos abondent le marché, alors faites bien votre choix sans vous précipiter.

Une fois que votre wallet est opérationnel, ne partagez jamais vos clés privées ni votre phrase de récupération à personne. Mettez-les en lieu sûr et secret. En plus, il faut mettre votre portefeuille à jour régulièrement. Cela prévient toute forme de vulnérabilité et améliore sa sécurité.

Ensuite, quand vous effectuez des transactions en ligne, la vigilance est de mise car les hackers ne sont pas loin. Il faut donc effectuer une vérification de l'adresse du destinataire avant de valider l'envoi des cryptomonnaies.

Un portefeuille froid pour sécuriser vos cryptomonnaies

Cold wallet, hardware wallet ou encore portefeuille froid, certains pensent que c'est le type de portefeuille le plus sûr pour sécuriser les cryptos. Il conserve les clés privées hors ligne. Ce qui est parfait pour protéger les actifs des cyberattaques.

Toutefois, le cold wallet ne permet pas d'effectuer des transactions à tout moment et n'importe où. En plus de cela, il est également important d'opter pour une bonne pratique de sécurité comme utiliser des phrases de récupération et les conserver dans un endroit sécurisé. La mise à jour du portefeuille est aussi cruciale afin de profiter des dernières améliorations en matière de sécurité.

