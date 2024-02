Nvidia continue d’exploser en bourse ! Où s’arrêtera le parrain de l’IA ?

La stratosphère n’est pas encore la limite pour le géant américain Nvidia. L’entreprise vient de faire des bénéfices hallucinants en l’espace de 3 mois seulement. Entre novembre et janvier, elle avait amassé plus de 12,3 milliards de dollars de profit. Une performance incroyable, qui ne compte pas se freiner d’ici peu.

Les entreprises IA seront stoppées net sans l’intervention de Nvidia. Cette entreprise dispose des puces performantes pour perfectionner les modèles de références sur le marché. Et Nvidia connaît bien son atout, et la société américaine envisage d’en profiter. Pourquoi pas ? Elle a alors fiat un chiffre d’affaires de 61 milliards de dollars, rien que l’année dernière. Comme quoi, être une entreprise au-dessus des IA rapportent.

Nvidia, le parrain de l’IA

« Nvidia a permis l’émergence d’une nouvelle ère informatique, celle de l’IA générative, où des logiciels peuvent apprendre, comprendre et générer toutes sortes d’informations : du langage humain, des structures biologiques ou encore des univers en 3D » Jensen Huang, Fondateur de Nvidia.

Tout est alors possible avec les puces du géant américain. Et l’entreprise a su exploiter son atout majeur. Leurs GPU ne sont plus exclusivement destinés au monde du gaming. Ils ont attaqué un domaine plus lucratif, qui n’est autre que l’IA générative.

Et Nvidia produit des GPU de qualité pour satisfaire les besoins de tous. En effet, leurs innovations sont dotées d’une puissance de calcul extraordinaire. Les IA peuvent alors traiter une quantité impressionnante de données. Ce processus est crucial pour perfectionner les algorithmes de ces outils technologiques.

Avec les puces de Nvidia, les géants de l’intelligence artificielle peuvent satisfaire les attentes de leurs clients. Leurs IA sont capables de générer des images, des textes, des audio, et même des vidéos.

C’est alors un concept gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes. Les entreprises IA amassent des bénéfices considérables. De son côté, les profits sont au rendez-vous pour Nvidia. La société de Jensen Huang a fait une recette de 12,3 milliards. Cette somme dépasse largement les prévisions des analystes financiers de l’entreprise.

Nvidia (NVDA) earnings Q4 2023: REV. $22.1B (EST. $20.12B) EPS 5.16 (EST. 4.53)https://t.co/ic2pFmUKBu — ForexLive (@ForexLive) February 21, 2024

Seul au monde, mais la situation est favorable pour le géant américain

« Nvidia reste le seul acteur capable de produire des GPU qui alimentent la révolution de l’IA (…) La révolution de l’IA a commencé avec Nvidia et, selon nous, la fête de l’IA ne fait que commencer » Dan Ives, analyste financier de Wedbush.

La référence mondiale des puces IA n’a pas de concurrente considérable. Elle est seule dans son domaine de prédilection. C’est logique qu’elle amasse tous les profits. En l’espace de 3 mois seulement, Nvidia a réalisé un chiffre d’affaires de 24 milliards de dollars. Et ce n’est que le début.

Les dernières innovations de l’entreprise, les puces H100, vont encore développer cette performance. Ces composantes sont capables d’entraîner avec précision les modèles de langage de référence.

Nvidia est partout, et à chaque fois que vous utilisez une IA, elle est là.

« Quasiment chaque fois que vous interagissez avec ChatGPT, chaque fois que vous utilisez Midjourney, chaque fois que vous générez ces incroyables vidéos avec Sora ou Runway, Nvidia fait de l’inférence » Jensen Huang.

