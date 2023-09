À court de stockage cloud ? pCloud vous offre des Go gratuits

Dix années, ça se fête ! Et pCloud ne déroge pas à la règle. Pour célébrer une décennie de service exceptionnel, la promo 10 ans de pCloud se présente comme une occasion inédite pour tous les amateurs de stockage en ligne.

Pour fêter ses 10 ans, pCloud propose une promo spéciale. La firme suisse nous surprend avec une promotion hors du commun. Offrir plus d’espace de stockage à ses fidèles utilisateurs, mais aussi à leurs proches, est désormais possible. Découvrez comment !

Promo 10 ans de pCloud : 20 GB pour vous… et pour un proche !

La firme suisse, à l’occasion de ses 10 ans, vous donne l’opportunité d’obtenir 20 GB de stockage pour vous. Mais ce n’est pas tout. En effet, si vous invitez un proche à s’inscrire, celui-ci bénéficiera également de 20 GB, sans aucun frais. Par conséquent, si vous avez déjà 3 GB ou 10 GB, votre stockage sera actualisé à 20 GB.

D’habitude, pCloud offre 10 GB lors de l’inscription. Mais grâce à la promo 10 ans de pCloud, le double vous est offert. Et ce, jusqu’au 30 septembre. Il est clair que pCloud sait comment célébrer. Par ailleurs, cette offre ne comprend aucune obligation d’achat. Pour ceux désirant plus d’espace, des offres payantes sont disponibles, avec une garantie « satisfait ou remboursé » de 10 jours.

Sécurité renforcée avec pCloud Encryption

Mais le stockage n’est pas le seul point fort de cette promo 10 ans de pCloud. Pour cet anniversaire, en plus de l’augmentation du stockage, la remise de pCloud Encryption est incluse. Ainsi, non seulement vous stockez vos précieuses informations, mais vous les protégez aussi. Même avec l’offre gratuite, l’expérience pCloud est riche. Téléchargez l’application compatible avec divers appareils et profitez d’une interface intuitive.

N’oubliez pas, pCloud c’est aussi une liberté d’accès. Avec 20 GB disponibles pour cette offre spéciale, stockez, puis accédez à vos fichiers n’importe où, sans besoin de périphériques supplémentaires. Où que vous soyez, tant que vous avez une connexion Internet, vos fichiers sont à portée de main. Et bien sûr, le gage de qualité de pCloud depuis une décennie : une cybersécurité irréprochable.