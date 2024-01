Samsung S21, Honor Magic 6 … promos incroyables, changez de smartphone!

Les géants du smartphone veulent vous faire plaisir avec de promos en ces débuts d’année. Des réductions folles, de plusieurs centaines d’euros, pour satisfaire vos attentes. L’heure est venue de vous lancer vers ces modèles haut de gamme. Ne ratez pas cette opportunité.

-897 euros, -300 euros, -200 euros, etc. Telles sont les offres folles en ces débuts d’année. Oui, il y a actuellement des promos de smartphones sur les différents sites de vente. Et ce sont tous des modèles haut de gamme. À croire que les fabricants veulent chouchouter les clients. Performances, design, robustesse, ou autres, vous trouverez sûrement un modèle qui répond à vos attentes.

Samsung ouvre le bal avec deux modèles de références

Samsung S21 Ultra 5G

Une remise historique de -897 euros sur le Samsung S21 Ultra 5 G. Oui, c’est une des promos de smartphones les plus marquantes depuis des années. Même si ce modèle n’est pas assez récent, il rivalise avec les smartphones dernier cri. Cette tendance s’illustre avant tout par l’écran. Une merveille avec la technologie Dynamic AMOLED 2X avec une résolution Full HD de 120 Hz et une dimension de 6,8 pouces. C’est la référence chez Samsung. L’appareil photo est aussi un atout majeur de ce modèle. Vous profiterez de 108 mégapixels, avec un zoom optique. Et il est possible d’avoir un rendu unique avec l’outil de traitement d’image.

Vous attendez sûrement le prix. En ce moment, le Samsung S21 Ultra 5G est à -70 %, du jamais vu chez Samsung.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G - Phantom Noir - 128Go - Smartphone Android débloqué - Version FR - Ecouteurs AKG inclus 699.99 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Samsung Galaxy A14 5G

Un modèle intéressant à 137 euros. Samsung veut faire défier la concurrence avec ces promos de smartphone. De plus, le Samsung Galaxy A14 5G dispose d’une performance raisonnable. Un processeur octa-core MediaTek Dimensity pour satisfaire vos attentes. Vous aurez aussi une caméra à triple capteur (50 mégapixels, macro, et ultra grand-angle, et un zoom optique X10). Côté écran, vous aurez une résolution de 2408 X 1080 pixels.

Promo -36% Samsung Galaxy A14 4G 64GB Black 213.40 € 137.46 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Huawei veut aussi satisfaire ses adeptes

Honor Magic6 Lite 5G

Ce modèle connaît la tendance des promos de smartphones de ces débuts d’année. De plus, le Honor Magic 6 Lite 5G s’adapte à tous les profils. Les plus exigeants seront satisfaits avec la batterie de 5300mAh. C’est une autonomie de deux jours. Par ailleurs, l’écran améliore votre expérience. Une définition de 1080P, combiné avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La technologie AMOLED sera aussi au rendez-vous, avec une luminosité de 1200 nits. Le prix est à 359,90 euros actuellement.

HONOR Magic6 Lite 5G Smartphone 8GB 256GB, 6.78" 120Hz AMOLED écran incurvé, 108MP Triple caméra arrière, Android 13, Dual Sim, Google Play, NFC, Oran 359.90 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Honor Magic 5 Pro

12 Go de RAM, 512 Go de stockage, et une batterie de 5100 mA h. Ces performances annoncent déjà la qualité du Honor Magic 5 Pro. Vous profiterez aussi d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Mais ce modèle ne serait pas complet sans un appareil photo exceptionnel. Et sur ce point, vous ne serez pas déçu. Vous aurez un capteur de 50 mégapixels, un grand angle, et un ultra grand angle, le tout s’associe avec un zoom optique périscopique.

Ce modèle suit les tendances des promos de smartphones. Vous pourrez l’acheter à 872,90 euros au lieu de 1199,90 euros.