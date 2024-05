Proofpoint met en œuvre une sécurité renforcée pour la chaîne d’acheminement des courriels

Proofpoint, un leader de la cybersécurité, élève la sécurité des courriels à un niveau supérieur. Dans un monde où les menaces numériques sont de plus en plus sophistiquées, la société vient de déployer des capacités de protection révolutionnaires couvrant toute la chaîne d'acheminement des courriels.

Protection avant livraison : une première dans l'industrie

Proofpoint introduit une défense unique sur le marché contre l'ingénierie sociale et les liens malveillants. Ces outils avant-gardistes opèrent avant que les courriels n'atteignent les boîtes de réception. Ils bloquent efficacement les menaces en amont. Par conséquent, cette approche proactive empêche les cybercriminels de réussir leurs tentatives d'intrusion dès le début de la chaîne de menace.

Renforcement post-livraison grâce à l'IA

Après la livraison, Proofpoint ne baisse pas la garde. Sa technologie d'intelligence artificielle comportementale entre en jeu. De ce fait, elle intercepte les menaces ciblées telles que le phishing interne latéral et la fraude par courriel. Ces outils sophistiqués continuent de protéger les utilisateurs même après que les courriels ont traversé le premier filtre de sécurité.

Des statistiques alarmantes justifient l'innovation

Le besoin de ces innovations est rendu évident par des statistiques alarmantes. Les pertes financières dues aux compromissions de messageries d'entreprise (BEC) ont atteint un chiffre record de 2,9 milliards de dollars en 2023, selon le rapport du FBI sur la criminalité sur Internet. Chaque mois, Proofpoint bloque plus de 66 millions de tentatives d'attaques BEC. Ces chiffres démontrent globalement l'ampleur des risques en jeu.

Les analyses de Proofpoint couvrent des trillions de messages électroniques quotidiens. Ces analyses montrent que dans un cas sur sept, la victime clique sur une URL malveillante dans les 60 secondes suivant l'arrivée du message dans sa boîte de réception. Ce constat souligne l'importance cruciale de la protection à chaque étape de l'acheminement du courriel.

« La fragmentation des solutions de sécurité du courrier électronique permet aux acteurs de la menace de gagner du terrain jour après jour. Les entreprises ont besoin d'un moyen simple, unifié et efficace pour détecter toutes les menaces, à tout moment, de toutes les manières dont un utilisateur puisse y être confronté, et en utilisant toutes les formes de détection possibles. ». A déclaré Darren Lee, Vice-Président Exécutif et Directeur Général, People Protection Group chez Proofpoint.

LLM avant livraison : une innovation de rupture

La méthode LLM avant la livraison, une première dans l'industrie, utilise l'intelligence artificielle pour analyser et stopper les menaces avant qu'elles n'atteignent les utilisateurs. Cette capacité est désormais intégrée à toutes les solutions de détection de Proofpoint. De ce fait, elle augmente considérablement l'efficacité de la sécurité des courriels.

Amélioration continue de la sécurité des courriels

Avec l'intégration de nouvelles capacités de mise en attente d'URL suspectes et de sandboxing, Proofpoint renforce considérablement sa défense en profondeur contre les cyberattaques. Par conséquent, elle crée l'ensemble le plus robuste de mesures de défense disponibles pour les organisations. Le but étant d'empêcher les attaquants d'atteindre leurs cibles.

Lancement de la sécurité adaptative des courriels

La nouvelle solution Adaptive Email Security propose une couche supplémentaire de détection comportementale basée sur l'IA des menaces avancées en proposant une intégration API transparente avec Microsoft 365. Elle comprend : les messages BEC, d'ingénierie sociale et de phishing latéral.

Une fois déployé, Adaptive Email Security enrichit toutes les détections avec des explications faciles à comprendre sur les anomalies comportementales observées. Il met automatiquement en quarantaine les menaces dont le niveau de certitude est critique. Il fournit en même temps, un accompagnement en temps réel à l'aide de bannières d'avertissement contextuelles. Ce dernier a pour objectif d'alerter les utilisateurs sur les risques liés à l'ingénierie sociale ainsi qu'aux courriels de type BEC qui ne contiennent pas de charge utile malveillante évidente.

Adaptive Email Security est disponible sur une base continue pour certains clients dans le cadre des packages de sécurité de messagerie standard de Proofpoint pour les employés les plus à risque d'une organisation.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

