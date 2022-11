PureVPN -89 % de réduction pour le Black Friday

À l’occasion du Black Friday, PureVPN, le fournisseur de services VPN basé aux Îles Vierges, propose une réduction de 89 % sur son forfait de 5 ans. Ainsi, l’abonné pourra profiter d’une solution de protection efficace pour seulement 1,24 €/mois, au lieu de 10,95€.

Black Friday rime avec remises exceptionnelles. PureVPN respecte cet adage à la lettre. Il offre 89 % de réduction sur son plan de 5 ans. Et cette offre promotionnelle tombe à pic puisqu’elle va permettre aux fans de foot de profiter de regarder gratuitement tous les matchs de la Coupe du Monde 2022.

VPN : un accès sécurisé et plus large aux différentes plateformes

VPN est un outil qui aide les internautes à protéger leur vie privée, à sauvegarder leurs informations personnelles et à gagner en anonymat. Il crée une connexion réseau sécurisée et privée en acheminant le trafic Internet d’un utilisateur par le biais de serveurs VPN.

Un VPN a pour but de modifier l’expérience en ligne. L’une des caractéristiques les plus importantes consiste à fournir une autre adresse IP (Internet Protocol). En fait, l’adresse IP indique l’endroit où se trouve l’appareil lorsqu’il navigue sur Internet, diffuse du contenu en continu ou se livre à d’autres activités en ligne. Certains sites et services ne permettent pas aux utilisateurs de certains pays d’accéder à tout ou partie de ce qu’ils proposent. Cette situation est fréquente avec les services de diffusion en continu ou les services destinés à des endroits spécifiques.

Faites-vous partie de ceux qui ne peuvent pas assister à la Coupe du monde 2022 au Qatar ? Pour ne pas rater les 64 matchs, optez pour le meilleur VPN. Il vous permet de vous connecter à un serveur en Belgique pour accéder au site de la RTBF.

Grâce à l’offre Black Friday de PureVpn, vous pourrez regarder gratuitement la coupe du monde 2022. En fait, ce service permet de découvrir les dernières nouveautés des différentes plateformes de streaming non disponibles en France (par exemple sur sur Netflix) et de débloquer divers sites comme Hulu ou HBO Max. Voyons de plus près ce qu’il peut offrir.

PureVPN : un VPN très riche en fonctionnalités

Après plus de 15 ans de service, PureVPN ne cesse de faire évoluer son offre en proposant des caractéristiques plus conviviales et innovantes. Actuellement, ce fournisseur compte plus de 6 500 serveurs répartis dans 78 pays.

Comme tous les meilleurs VPN, il accorde la priorité à la sécurité en ligne. PureVPN prend en charge WireGuard, IKEv2 et OpenVPN, le tunneling fractionné et le kill switch. Aussi, ce service offre une protection optimale contre les risques de fuite de données.

Récemment, PureVPN a mis à jour l’infrastructure de ses serveurs pour les faire passer à 20 Gbps au lieu de 10 Gbps. En conséquence, les utilisateurs profitent d’un débit plus élevé ainsi que de performances accrues.

Enfin, le VPN vient aussi d’ajouter 3 nouvelles extensions pour compléter son offre :

PureKeep : un gestionnaire de mots de passe

PurePrivacy : un outil de sécurité numérique

PureEncrypt : un système de cryptage de fichier

Il est compatible avec tous les systèmes d’exploitation : Windows, Mac, Linux, iOS, Android et bien d’autres. Elle permet de connecter 10 appareils simultanément, contre 5 habituellement. Le fournisseur met également en place un support client rapide, disponible 24 heures sur 24 j/7 j, pour guider l’utilisateur en cas de problème en un rien de temps.

Une Promo de 89 %, c’est maintenant sur PureVpn !

Effectivement, PureVPN fait partie des meilleurs fournisseurs qui affichent un tarif très abordable. Grâce à la promo Black Friday, ce tarif baisse considérablement. Sa formule de 5 ans revient à 1,24 € par mois contre 10,95 €. En plus, le service accorde à ses abonnés une garantie de satisfaction de 31 jours.