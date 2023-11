Ils viennent de découvrir un 4e état de matière, caché dans le quantique

Et encore une découverte qui repousse la limite de nos connaissances actuelles. Récemment, des scientifiques ont réussi à démontrer l’existence de l’état liquide de Bose chiral.

Liquide, solide, et gazeux. Tout le monde connaît ces 3 états de la matière. Mais est-ce qu’il y a une autre possibilité ? Des scientifiques ont lancé une étude pour prouver cette théorie. Et ils ont réussi. Désormais, il existe un 4e état de matière, qui n’est que l’état liquide de Bose chiral. C’est une avancée majeure dans le domaine de la gestion des données.

Un état de matière prouvé dans le quantique

Pour démontrer leur théorie, les chercheurs de l’Université du Massachusetts ont modifié l’environnement classique. L’étude a commencé par instaurer une « frustration quantique ». Les champs magnétiques sont donc plus intenses, et les électrons ne suivent plus leurs trajectoires habituelles.

Les particules vont alors rester à un état liquide particulier. Ils s’arrangent d’une manière très différente de ce que l’on connaît actuellement. C’est l’état liquide de Bose Chiral.

Et cette découverte ouvre les portes à d’autres questions de recherche. En effet, ce 4e état de la matière constitue une nouvelle propriété physique.

Un environnement atypique pour prouver l’existence d’un 4e état de matière

Prouver l’existence d’un autre état de matière n’est pas donné à tout le monde. En effet, il faut modifier l’environnement habituel pour changer les trajectoires de particules. Mais cette difficulté n’a pas freiné Tigran Sedrakya et son équipe.

Ces chercheurs ont alors commencé par concevoir un dispositif semi-conducteur composé de deux couches. La première dispose d’une forte concentration en électrons. La deuxième en est dépourvue. Mais elle est constituée de plusieurs trous. Elle occupe donc les fonctions de « charges positives ». Du coup, le semi-conducteur permet des mouvements d’électrons.

Une fois l’expérience lancée, les électrons de la première couche sont attirés vers les « charges positives ». Cependant, toutes les particules ne peuvent pas pénétrer dans les trous. Il se crée alors un environnement déséquilibré grâce à ces modifications. Les électrons vont s’adapter à cette nouvelle condition, et vont opter pour une configuration atypique. L’état liquide de Bose chiral est le résultat de ce phénomène.

« Au bord de la bicouche semi-conductrice, les électrons et les trous se déplacent avec les mêmes vitesses. Cela conduit à un transport hélicoïdal, qui peut être davantage modulé par des champs magnétiques externes à mesure que les canaux d’électrons et de trous sont progressivement séparés sous des champs plus élevés ». Lingjie Du, co-auteur de l’étude.

Et c’est une avancée majeure dans le domaine de la communication

L’état liquide de Bose chiral pourrait contribuer dans le domaine de la high-tech. En effet, les particules s’étendent sur de longues distances, et vont ouvrir la porte à plusieurs possibilités.

Les experts en big data et en cybersécurité peuvent exploiter cette innovation pour protéger les données. Effectivement, le 4e état de matière permet de coder les informations, et les partager à une vitesse inouïe.

La vitesse de traitement des informations sera aussi plus rapide, car on peut désormais perfectionner les algorithmes avec l’état liquide de Bose Chiral.