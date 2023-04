Quel volume de stockage cloud avez-vous réellement besoin ?

Voici les points à retenir lors du calcul du volume de stockage cloud qu’il vous faut pour sauvegarder vos données sereinement.

La détermination du volume idéal de stockage cloud pour votre usage, est un sujet assez complexe. Voici quelques points qui vous permettraient de faire le bon calcul.

La détermination du volume de stockage cloud idéal, une question de taille

Définissez avant toute chose le type et le nombre approximatif de fichiers que vous comptez sauvegarder. Déterminez aussi la raison motivant ce stockage cloud.

Généralement, les fichiers multimédias occupent plus d’espace que les fichiers texte. Une semaine de travail d’un rédacteur technique représenterait tout au plus dans les quelques Mo. Des photos occuperaient quant à elles, plusieurs Go. Un vidéaste pour sa part, remplirait plus rapidement les quelques To.

Le choix du meilleur plan

La différence de taille de fichiers entre les différents formats, fait que les besoins en volume de stockage cloud varient beaucoup d’un utilisateur à un autre. Il est donc indispensable de choisir le plan convenant à vos besoins. Nous vous avons classé les divers plans existants en trois catégories assez larges.

Le niveau gratuit allant jusqu’à 20 Go

Ce plan vous autorise normalement à stocker en ligne jusque dans les 20 Go. Il est dédié aux personnes n’utilisant qu’occasionnellement la sauvegarde en ligne. Vous n’avez pas besoin de payer pour bénéficier d’un tel volume de stockage cloud. Des fonctionnalités premium seront cependant payantes.

La plupart des prestataires dans ce domaine proposent tous des plans gratuits de sauvegarde en ligne. Vous avez notamment Google Drive qui vous donne gratuitement droit à 15 Go en plus de ces multiples options de stockage de photos grâce à Google Photos. Sans compter sa suite bien étoffée de productivité.

Apple et Microsoft proposent également un tel plan de sauvegarde en ligne sans aucun frais. Il y a par exemple l’iCloud d’Apple qui vous donne droit à 5 Go en plus d’autres fonctionnalités de sauvegarde. L’OneDrive de Microsoft quant à lui, vous offre dans les 5 Go en plus de sa suite de productivité.

Le niveau moyen de 100 Go à 500 Go

Ce plan convient aux utilisateurs plus assidus de la sauvegarde en ligne. Le fournisseur pCloud s’illustre notamment dans cette catégorie. Il vous offre 500 Go de volume de stockage cloud pour environ 46 euros par an. Ce qui est nettement meilleur que les 150 Go pour 18 à 23 euros par an d’IceDrive.

Le haut niveau de 1 To et plus

Cette catégorie est dédiée aux personnes ayant tout simplement besoin d’un énorme volume de stockage cloud. Les fournisseurs positionnés dans cette catégorie sont nombreux. Vous avez notamment le choix entre Sync.com, OneDrive, IceDrive, pCloud, Microsoft 356…

Comme dans tous les services, le client reste le roi. La concurrence y est rude et vous serez bien avisés de la faire jouer pour profiter du maximum de volume de stockage cloud au meilleur prix.