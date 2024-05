Des experts mondiaux rejoignent Quobly pour un avenir quantique

Quobly, la start-up française spécialisée dans le développement d'ordinateurs quantiques universels sans erreurs, a annoncé aujourd'hui la formation de son comité de conseil scientifique. Cette initiative stratégique vise à surmonter les défis technologiques et industriels pour produire des millions de qubits.

Un atout pour la R&D

Le comité scientifique de Quobly dispose de nombreux experts internationaux renommés dans le domaine des technologies quantiques. Ces spécialistes vont consolider la feuille de route de la R&D. Cela va globalement accélérer le passage à l'échelle. Leur expertise sera cruciale pour atteindre les objectifs ambitieux de Quobly.

Présentation des membres

Bich-Yen Nguyen est une figure clé du comité. Senior Fellow chez Soitec, elle a joué un rôle crucial dans le développement des technologies SOI. Son parcours chez Freescale/Motorola est remarquable, avec des contributions majeures générant plus d'un milliard de dollars de recettes. Elle détient plus de 200 brevets et a publié plus de 350 articles.

Daniel Loss, professeur de physique théorique à l'université de Bâle, est un pionnier des qubits de spin et de l'informatique quantique. Ses travaux fondateurs lui ont valu des distinctions prestigieuses, comme le prix Marcel Benoist et la médaille Blaise Pascal. Il dirige également le Basel Center for Quantum Computing.

Min-Hsiu Hsieh est le directeur du centre de recherche en informatique quantique de Hon Hai (Foxconn) à Taïwan. Avec 20 ans d'expérience, il a travaillé dans des institutions réputées comme l'Université de technologie de Sydney et l'Université de Cambridge. Ses contributions à l'information et à l'informatique quantiques sont reconnues mondialement.

Seigo Tarucha est un physicien émérite qui dirige plusieurs laboratoires de recherche au RIKEN Center. Il est célèbre pour ses réalisations dans l'informatique quantique basée sur le spin. Ses travaux lui ont valu de nombreuses bourses et prix prestigieux.

Yasser Omar, titulaire d'un doctorat en information quantique d'Oxford, dirige l'IST, groupe de physique de l'information et des technologies quantiques à l'Université de Lisbonne. Son expertise en informatique quantique et ses rôles au sein de Quantum Flagship et du CERN le rendent indispensable au comité.

La vision de Quobly

Maud Vinet, PDG de Quobly, a déclaré : « Notre comité scientifique jouera un rôle essentiel dans la concrétisation de notre vision. Nous visons la fabrication d'un processeur quantique révolutionnaire. »

Quobly compte sur les connaissances avancées des membres du conseil pour stimuler l'innovation et accélérer les progrès. Cela inclut le développement technologique, les algorithmes, les cas d'usage et la préparation à l'industrialisation.

Quobly avance à grands pas vers l'avenir de l'informatique quantique. Avec un comité scientifique composé des meilleurs experts du domaine, la start-up est bien positionnée pour réaliser des avancées majeures. Les prochains mois seront cruciaux pour voir comment ces collaborations porteront leurs fruits et ouvriront la voie à une production de masse de qubits sans erreurs.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.