Récupérer les données perdues depuis un appareil iOS/Android : des méthodes fiables pour restaurer vos fichiers

La perte de fichiers sur des smartphones est un problème courant, mais il existe diverses solutions permettant de récupérer ces données. Le choix de la meilleure méthode dépendra de vos besoins, de vos préférences et du niveau de sécurité que vous recherchez pour vos datas mobiles.

Quelle que soit l’approche que vous choisissez, vous avez intérêt à prendre des mesures pour prévenir la perte de fichiers importants à l’avenir. En effet, il s’agit d’un scénario redouté et d’une expérience déconcertante pour de nombreux utilisateurs d’appareils iOs et Android. Cependant, si des documents précieux de votre téléphone sont perdus, il existe des méthodes fiables pour récupérer ces données en toute sécurité. Que ce soient des photos inestimables ou des messages essentiels, plusieurs solutions sont à votre disposition pour les restaurer efficacement.

Utiliser la sauvegarde locale pour récupérer les données Android

Une approche simple pour reconquérir des datas effacés par erreur sur un appareil Android consiste à exploiter la sauvegarde locale. Cependant, il est impératif de noter que cette méthode exige que vous ayez effectué un enregistrement préalable de vos fichiers. Si vous n’avez pas pris cette précaution, cette stratégie ne vous permettra pas de récupérer les données supprimées par accident.

Les datas que vous pouvez stocker dans le serveur comprennent des applications, des notes de calendrier, des messages, l’historique des appels, etc. Pour activer la sauvegarde, il vous suffit de vous connecter à votre compte Google sur votre appareil Android. Puis, assurez-vous que l’option concernée est bien en marche dans les paramètres.

Recourir à Google Drive pour récupérer les données Android

Si vous n’avez pas enregistré vos fichiers Android localement, Google Drive peut se révéler salvateur. Cette méthode vous permet de récupérer des données perdues par erreur ou par accident, même si vous ne les avez pas sauvegardées au préalable. De plus, ce service en ligne offre une plus grande flexibilité pour stocker divers types de documents, dont :

des photos ou des vidéos ;

des messages ;

des fonds d’écran ;

des mots de passe ;

des applications installées.

Google Drive met à votre disposition gratuitement 15 Go d’espace de stockage, ce qui convient généralement à la plupart des utilisateurs. Vous pouvez enregistrer plusieurs fichiers simultanément et gérer vos datas via l’application sur votre appareil Android. Il vous suffit de vous connecter à votre compte et d’accéder à votre téléphone pour récupérer vos données.

Se servir d’iCloud pour récupérer les données iOS

Pour les personnes se servant de smartphones iOS, iCloud constitue l’équivalent de Google Drive. Il s’agit d’un service de sauvegarde en ligne proposé par Apple. Cependant, comme pour l’autre serveur, il est nécessaire d’enregistrer vos fichiers préalablement pour les restaurer. Parmi les datas que vous pouvez sécuriser se trouvent les contacts, les photos, les messages, etc.

Chaque utilisateur iOS dispose de 5 Go d’espace de stockage gratuit. Si vous avez besoin de plus de capacité, Apple propose des options payantes. Il est important de noter que lors de la restauration de données depuis iCloud vous propose deux possibilités. Soit vous écrasez les documents existants ou les fusionnez avec les fichiers récupérés. La prudence est donc de mise lors de ce processus.

Choisir iTunes pour récupérer les données iOS

Si vous préférez une méthode plus traditionnelle pour récupérer des données iOS, iTunes peut être la solution. Pour ce faire, vous devrez connecter votre iPhone ou iPad à un ordinateur à l’aide d’un câble USB. Cependant, cet outil n’offre pas la possibilité de sélectionner spécifiquement les documents à restaurer. Au lieu de cela, il effectuera une sauvegarde complète de l’intégralité de votre appareil iOS.

Pour récupérer vos données, il vous suffira de vous connecter à iTunes et d’accéder au menu de restauration. Ainsi, vous pouvez reconquérir la totalité des data de votre smartphone depuis le dernier enregistrement réalisé. Cette méthode est efficace, mais elle peut être moins pratique si vous ne souhaitez pas restaurer l’intégralité des fichiers de votre appareil.

Opter pour un logiciel tiers

Aucune des méthodes précédentes ne donne les résultats escomptés ? Vous recherchez une solution plus puissante et polyvalente ? Concrètement, vous pouvez envisager d’utiliser une application tierce. Ces logiciels sont disponibles pour les systèmes Windows et Mac. Ils offrent une multitude d’options pour récupérer des données perdues sur les appareils iOS et Android.

Leur usage implique généralement de connecter votre smartphone à l’ordinateur à l’aide d’un câble USB. L’outil explorera ensuite la mémoire de votre téléphone à la recherche de traces de fichiers supprimés. Vous pourrez sélectionner le type de datas que vous souhaitez restaurer. De plus, les documents retrouvés seront affichés avec quelques détails, tels que leur nom et leur taille. Vous pourrez même prévisualiser des photos et d’autres fichiers avant de les restaurer.