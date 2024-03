Google en croisade contre le contenu médiocre : qu’est-ce que ça change pour vos recherches ?

Oui, les résultats de recherche sur Google se dégradent depuis quelques années. Mais ne vous inquiétez pas, car le géant de la technologie va enfin corriger le tir. Il va y avoir quelques changements sur Google d'ici peu.

L'optimisation des contenus est le concept de base sur Google. Cette étape permet de classer les résultats de recherche en fonction de leur pertinence. Il sera alors plus facile de filtrer les données les plus précises, et les articles vides de sens. Cependant, certains spécialistes ont compris le fonctionnement de ce tri de Google. Ils ont réussi à créer des contenus « optimisés », qui s'affichent sur la première page des résultats. Toutefois, la pertinence et la qualité de ces contenus ne sont pas constamment au rendez-vous.

Une longue lutte, qui n'a pas donné de résultats tangibles

Ce n'est pas le premier coup de Google pour trier les contenus non pertinents sur le moteur de recherche. L'entreprise avait déjà collaboré avec d'autres sociétés pour résoudre ce problème. Cette approche a été nécessaire pour éviter un buzz mondial concernant l'algorithme performant de Google.

Mais maintenant, Google va agir sans se cacher derrière des sociétés tierces. Le géant américain envisage plusieurs solutions afin de privilégier les contenus de qualité.

Des changements pour le bien des internautes

L'objectif est simple : il faut mettre en avant les sites qui fournissent des contenus de qualité pour les internautes. Les autres, qui manipulent juste le référencement naturel, vont subir des sanctions venant de Google.

On peut alors citer les pages web qui ne correspondent pas aux requêtes des internautes. Et pour les filtrer, Google a une stratégie bien précise. D'abord, l'entreprise va analyser le comportement du site. En cas d'activité inhabituelle, ou de création de contenu non conforme à la règle, le géant américain procède à un avertissement. L'intéressé aura jusqu'au 5 mai 2024 pour réagir. Dans le cas contraire, ces sites seront considérés comme du spam.

Google a même sorti un chiffre encourageant concernant son projet. Selon les estimations, les résultats de recherche non pertinents baisseront de 40 %.

