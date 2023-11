Est-il possible de remplacer les tisons dans Baldur’s Gate 3?

La question que se posent de nombreux joueurs de Baldur’s Gate 3 est de savoir s’il est possible de remplacer les tisons dans ce dernier épisode de la série. Le troisième volet de cette série de jeux se déroule dans la ville de Baldur’s Gate. Est-il possible de remplacer les tisons dans cette série de jeux ?

La réponse la plus fréquente a toujours été NON ! Mais il semble que nous ayons une réponse différente. Cette réponse peut ne pas sembler conventionnelle. Néanmoins, elle est accompagnée de plus d’informations qui changeront la façon dont les joueurs approchent les jeux gratuits sur PC.

Il est possible pour les joueurs de changer de tisons. La façon dont ils le font est ce qui est resté inconnu depuis la sortie du jeu au public. Le jeu comporte un personnage non jouable (PNJ) nommé Withers. Ce personnage réside dans l’axe des Ruines envahies. En interagissant avec Withers, le joueur peut modifier les tisons et changer le cours du jeu. La question suivante devrait être « comment peut-on remplacer les tisons dans Baldur’s gate 3 ? »

Les tisons sont des sorts communs à des jeux tels que Donjons et Dragons. Baldur’s Gate n’est donc pas le seul jeu à avoir intégré cet élément magique dans un jeu d’aventure. Il a un but précis, qui consiste à semer la pagaille dans le camp des ennemis et à faire des provisions d’énergie. Nous pouvons donc conclure que les tisons sont une arme puissante qu’un joueur doit maximiser pour une session de jeu incroyable. Entre-temps, vous voudrez peut-être remplacer vos tisons pour mieux affronter vos ennemis. C’est là que la sagesse est profitable. Voici les étapes à suivre :

Localisez les Ruines envahies pour trouver M. Withers. En tant qu’un personnage non jouable (PNJ), il se charge du changement des tisons.

Engagez la conversation une fois que vous l’aurez localisé, puis appuyez sur « Respec » pour connaître les options qu’il a à vous offrir.

Wither, de nature amicale, vous propose trois options : Ramener les personnages qui sont morts pour 200 or ; acheter des mercenaires pour 100 or ; respécialiser les personnages jouables pour 100 or.

Une fois le prix en or payé, vous pouvez changer vos tisons. Il existe également d’autres bonus; vous pouvez modifier vos informations personnelles et même améliorer votre niveau de compétence.

Quels tisons pouvez-vous changer ?

Il existe différents types de tisons dans ce jeu. Il y a ceux qui sont fournis avec le personnage que vous avez créé et ceux que vous avez acquis par l’apprentissage. Bien que vous puissiez remplacer celui que vous avez appris, les tisons accordés en fonction de votre classe restent les vôtres pour toujours. Il s’agit en effet d’un marqueur d’identité. Chaque personnage a un type de tisons spécifique qui lui est attribué.

Quels tisons choisir dans Baldur’s Gate 3 ?

Lorsque vous êtes sur le point de remplacer vos tisons dans Baldur’s Gate 3, il y a des facteurs importants que vous devez prendre en compte afin de prendre la meilleure décision :

Quel rôle vous semble le plus adapté à votre tempérament et à ce que vous avez l’intention d’apporter à l’équipe de gamers ? Les réponses à cette question vous aideront à déterminer si vous êtes un sorcier ou un clerc. Quel que soit le rôle et la distinction de classe que vous choisirez, cela déterminera les tisons attribués à votre statut.

Le contexte environnemental de votre opération devrait influencer le type de tisons que vous choisirez de remplacer et celui que vous obtiendrez en remplacement. Par exemple, l’exploration des donjons nécessite des outils qui peuvent éclairer votre chemin et faciliter vos opérations.

Réfléchissez à ce qui vous intéresse dans le jeu. C’est ce qui détermine tout le reste. Si vous voulez développer un personnage de combattant, sachez que le tison à acquérir sera celui à effet dévastateur pour mettre à mal le camp ennemi.

Conclusion

Dans Baldur’s Gate 3, il est possible de remplacer les tisons. Le joueur doit néanmoins trouver M. Withers, qui exigera une certaine quantité d’or pour effectuer la transaction. L’importance de changer les tisons réside dans la possibilité de reconstruire les capacités d’un personnage en fonction de vos goûts et de vos attentes. En tant que contrôleur du personnage, vous comprenez mieux ses besoins. C’est pourquoi vous utilisez des tisons pour le rendre plus complet, avec une capacité exceptionnelle à résister aux situations difficiles sur le terrain tout en s’engageant à faire des ravages dans le camp de l’ennemi.