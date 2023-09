Research Scientist : en quoi consiste ce métier ?

Un Research Scientist est un expert en charge de conception, de lancement et d’analyse des données d’investigations, d’expérience ou d’essais testés dans un laboratoire. C’est un professionnel indispensable pour mener à bien les recherches scientifiques.

Le rôle d’un Research Scientist ou chercheur scientifique en français est de concevoir, formuler et exécuter des protocoles d’enquête concernant les manques de connaissances scientifiques. Un chercheur scientifique s’occupe par la suite de diffuser les résultats des recherches. Pour ce faire, il doit le diffuser dans des documents officiels.

Qu’est-ce qu’un Research Scientist ?

L’objectif de la recherche scientifique est de trouver des données afin de produire des connaissances. Pour ce faire, le Research Scientist doit utiliser des techniques expérimentales et théoriques. Cette tâche se divise en deux :

Recherche pure : un objet d’études qui ne dispose pas encore d’application espérée ;

: un objet d’études qui ne dispose pas encore d’application espérée ; Recherche appliquée : une étude avec un but prédéfini.

Les chercheurs participent aux connaissances dans le secteur des sciences naturelles, de l’informatique, des sciences sociales, des sciences médicales ou encore des sciences de l’environnement.

Ces experts avancent des hypothèses et rassemblent par la suite des données. Une fois la recherche terminée, ils se chargent de les interpréter pour répondre aux principales questions sur l’univers et sur les humains.

Les missions d’un Research Scientist

La mission principale d’un Research Scientist est de planifier et de réaliser des expériences et des enquêtes dans différents domaines, notamment scientifiques. L’objet de ses études peut se porter ainsi sur la recherche médicale, la pharmacologie, les géosciences ou encore la météorologie.

Un chercheur scientifique peut très bien aussi travailler sur des sujets plus spécialisés, à savoir la biologie des cellules souches ou encore les ondes gravitationnelles.

Un professionnel qui travaille surtout en laboratoire

Le quotidien d’un Research Scientist se déroule surtout en laboratoire. Ces principales responsabilités sont :

Planification et traitement des expériences ;

Enregistrement et analyse des données ;

Réalisation des travaux sur le terrain : collecte des échantillons, etc.

Présentation des résultats auprès des personnels de recherche senior ;

Rédaction des articles de recherches, des résumés, des rapports ou encore des critiques ;

Démontrer les procédures ;

Préparation des propositions de recherche ;

Préparations des demandes et des offres de financement ;

Supervision du personnel subalterne, incluant les techniciens ;

Organisation des tests de produits et des matériaux ;

Garantir le respect des normes de qualité ;

Garantir la relation avec le personnel de recherche ou encore le personnel de production ;

Concevoir des solutions adaptées aux problèmes ;

S’informer sur l’évolution des développements scientifiques et des techniques pertinents ;

Éducation.

Ses domaines d’intervention

Un Research Scientist peut travailler pour différents domaines. Il peut collaborer avec les grandes institutions comme les laboratoires gouvernementaux, les fournisseurs de services publics, les agences environnementales, les universités et les conseils de recherche financés par des fonds publics.

Cet expert peut travailler aussi avec différents organismes de recherche et des conseils spécialisés. Une collaboration avec des entreprises dans différents secteurs est également possible. À savoir, une société alimentaire privée, les matériaux, les producteurs de produits de consommation, les domaines chimiques, les produits pharmaceutiques, etc.

Notez qu’un chercheur travaillait auparavant dans le domaine académique, notamment dans les universités. Toutefois, l’intérêt des autres domaines pour ce métier a vu le jour il y a quelques années. L’un des pionniers dans le domaine est Facebook. Cette entreprise a recruté Yann Le Cun, qui est l’un des développeurs du Deep Learning en 2013.

La fonction d’un chercheur dans le domaine de l’industrie diffère d’un poste de chercheur dans un institut de recherche ou dans une université. Pour information, le processus de recrutement pour le poste d’un chercheur scientifique implique un entretien technique.

Les formations à suivre pour devenir chercheur scientifique

Pour devenir Research Scientist, avoir un bon diplôme. Un diplôme de niveau 1 et 2 en matière scientifique est préférable. Vous devez aussi posséder un diplôme de troisième cycle pour pouvoir postuler pour des postes permanents. Un MSc ou un doctorat basé sur la recherche est un grand atout.

Pour les postes universitaires, une recherche postdoctorale est souvent requise. Vous devez aussi avoir une expérience pratique de travail ou de recherche en laboratoire.

Les Research Scientists sont généralement titulaires d’une maîtrise et d’un doctorat dans leur domaine d’intervention spécifique. À titre d’exemple en physique, en psychologie, en biologie, en chimie, en sciences de l’environnement, en informatique, en biotechnologie, etc.

Les principales exigences pour exercer le métier

Pour devenir un chercheur scientifique qualifié, il est essentiel d’avoir un doctorat applicable. Il est aussi suggéré de maîtriser les méthodes d’analyse de données et une maîtrise de la communication écrite et verbale ou encore une bonne compétence analytique.

C’est aussi avantageux d’avoir une capacité relationnelle pour faciliter les recherches dans différents domaines. Enfin, le Research Scientist doit avoir une passion pour une collaboration fructueuse et une expérience dans le domaine scientifique et numérique.

Les compétences que les chercheurs scientifiques doivent avoir

Outre les formations et les qualités requises, les chercheurs scientifiques doivent également avoir d’autres compétences. Pour mener à bien les objets de recherche, un Research Scientist doit avoir de la patience, de la flexibilité, de la détermination et surtout un esprit de décision. Avoir un esprit à la fois indépendant et logique est également indispensable. Les missions des chercheurs demandent aussi le sens des détails et de la précision.

Le salaire d’un Research Scientist

Le chercheur est l’un des domaines les mieux payés. En général, le salaire moyen d’un Research Scientist est de 45 000 € par an en France, soit 24.73 par heure.

Un chercheur de niveau débutant peut s’attendre à être payé aux alentours de 32 581 € par an. Les postes de niveau expérimentés peuvent gagner 63 180 € par an.