« ReSport by Devoteam », l’intelligence artificielle au service des champions

Devoteam, leader en conseil digital, Cloud, cybersécurité et data, annonce le lancement de « ReSport by Devoteam ». Cette nouvelle offre est conçue pour transformer radicalement la préparation des athlètes de haut niveau grâce à l'intelligence artificielle et au machine learning, tout juste trois mois avant les Jeux Olympiques.

L'IA au service de la performance sportive

ReSport by Devoteam exploite les dernières avancées en intelligence artificielle pour optimiser les performances sportives. L'outil offre une assistance cruciale aux entraîneurs, athlètes et préparateurs physiques en leur permettant de faire des choix stratégiques basés sur des données précises et analytiques. Cette approche technologique promet de révolutionner la manière dont les sportifs atteignent leur pic de forme.

Fin des paris sur la performance

Historiquement, de nombreux aspects de la préparation sportive se basaient sur des suppositions et des paris risqués. Ces incertitudes pouvaient mener à des blessures ou à des contre-performances lors d'événements cruciaux. ReSport by Devoteam vise à éliminer ces incertitudes en fournissant des analyses précises qui peuvent prévenir les blessures et optimiser la performance le jour J.

Collaboration avec des champions

Devoteam a développé ReSport en étroite collaboration avec des sportifs de haut niveau, notamment Kevin Lele Sadjo, champion d'Europe de Boxe et Méghane Amouri, championne du monde de savate boxe française. Un prototype de punching ball connecté, qui analyse la force de frappe et la posture, a été présenté lors du Summit AWS à Paris le 3 avril 2024. Le but a été de démontrer l'efficacité de cette technologie en conditions réelles.

Technologie et humanisme

L'offre combine machine learning, IoT et computer vision pour capturer et analyser des données visuelles en temps réel. Cette capacité permet une compréhension approfondie de la biomécanique et des techniques sportives. Cela enrichit l'expertise humaine avec des insights objectifs et précis.

“En mettant l'humain au cœur de la technologie et de la transformation digitale, Devoteam affirme sa volonté de s'appuyer sur des valeurs fortes : Respect, Franchise, Collaboration, Entreprenariat et Ambition », explique Emmanuel Lehmann, Directeur Général France.

Erwan Benech, Leader de l'offre ReSport et ancien athlète de haut niveau, ajoute : “Notre technologie est là pour servir l'athlète et l'aider à révéler son potentiel.”

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.