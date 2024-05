La révolution du trading de crypto-monnaies de Bitbot débarque et les investisseurs en prennent note

Compte tenu du ralentissement après les nouveaux records historiques de mars, les investisseurs cherchent des opportunités sous-évaluées qui pourraient exploser lors d'une reprise inévitable. Nombre d'entre eux se tournent vers Bitbot, un bot de trading de crypto-monnaies basé sur Telegram qui établit une nouvelle norme grâce à son intégration innovante de l'IA et à sa technologie de portefeuille self-custodial.

Sa prévente attire l'attention des investisseurs du monde entier, avec plus de 3,5m $ levés et des attentes qui pourraient provoquer une révolution du trading de crypto-monnaies. Découvre pourquoi Bitbot pourrait bien être la meilleure prévente de crypto-monnaies de 2024.

La révolution du trading de crypto-monnaies de Bitbot

Bitbot est la dernière révolution du trading de crypto-monnaies, faisant sensation dans le secteur des bots de trading sur Telegram. Il a accumulé plus de 20 milliards de dollars de volume d'échange en moins d'un an. Cet espace, qui enregistre déjà plus de 100 millions de transactions réalisées par plus de 50 000 utilisateurs actifs quotidiens à l'heure actuelle, semble avoir un nouveau leader.

Ces bots sont conçus pour offrir un accès aux échanges décentralisés directement dans l'application Telegram. Ils sont souvent dotés de fonctions de trading automatisé avancées, intégrées dans une interface intuitive. Bitbot s'appuie sur le succès de ses prédécesseurs avec quelques innovations clés.

Bitbot utilise les dernières avancées en matière d'IA pour amener les stratégies de trading à un autre niveau. Son Gem scanner exclusif, piloté par l'IA, passe au crible de vastes quantités de données pour repérer les opportunités les plus intéressantes sur les échanges décentralisés. Chaque pépite potentielle se voit attribuer un score Degen, qui reflète son potentiel de marché en fonction de l'activité sur la blockchain et du sentiment général.

En plus d'offrir des fonctions de trading passionnantes basées sur l'IA, Bitbot est axé sur l'autonomisation et la sécurité. Contrairement aux bots concurrents qui prennent le contrôle des cryptos et des clés privées, Bitbot permet aux utilisateurs d'en conserver l'entière propriété grâce à son portefeuille self-custodial, soutenu par un partenariat avec KnightSafe.

Mais la sécurité de Bitbot ne s'arrête pas au contrôle des actifs. Il comprend des mesures de pointe conçues pour contrecarrer les bots MEV et intègre une technologie permettant de détecter et d'empêcher d'éventuels « rug pulls », réduisant ainsi le risque que des acteurs malveillants ne se mettent en travers de votre parcours de trading de crypto-monnaies.

Les investisseurs de tous niveaux peuvent bénéficier de la puissance de trading pilotée par l'IA de Bitbot et de ses solides mesures de sécurité. Étant donné que le marché des bots de trading sur Telegram commence à s'emballer, les caractéristiques uniques de Bitbot en font l'une des opportunités d'investissement les plus atatractives actuellement disponibles.

Prêt à dominer le marché : La prévente de Bitbot rapporte plus de 3,5m $

Bitbot se trouve dans une situation unique. Il entre dans un secteur qui connaît une croissance record, mais dont les acteurs les plus redoutables – notamment Banana Gun, Solareum, Unibot et Maestro – ont connu des problèmes en raison de leur sécurité et du contrôle des clés des utilisateurs. L'intégration ingénieuse de l'IA et de la technologie des portefeuilles self-custodial de Bitbot pourrait être la recette permettant de dominer le marché en 2024, et les investisseurs s'en rendent compte.

Bitbot a déjà levé 3,5m $ auprès de dizaines de milliers d'investisseurs, dont beaucoup font partie de plus des plus de 100 000 followers sur Twitter et de ses 27 000 membres sur Telegram. Les investisseurs citent les fonctions de sécurité améliorées, l'accessibilité ainsi que les capacités d'IA de Bitbot comme des facteurs clés qui pourraient conduire à une révolution du trading de crypto-monnaies cette année. Cela devrait se traduire par des gains impressionnants pour les détenteurs de tokens BITBOT.

D'autres caractéristiques comprennent un programme lucratif de partage des revenus qui fournit une part allant jusqu'à 50 % des revenus du bot et un programme de référence qui fournit un kickback de 15 % sur les transactions des utilisateurs recommandés, créant ainsi des flux de revenus passifs continus.

Avec la prévente qui touche à sa fin et les actualisations régulières du produit, l'excitation monte.

Prévision du prix de Bitbot en 2024

Le prix de Bitbot est actuellement de 0.0189 $ à l'étape 14 de sa prévente en 15 étapes, et il ne reste que 5.82 % avant qu'il n'atteigne son prix final de prévente de 0,02 $. Une période parfaite se prépare, qui pourrait soutenir la hausse prévue de Bitbot cette année.

L'intégration d'une technologie d'IA avancée et la demande croissante d'une solution de portefeuille plus sécurisée dans le secteur florissant du trading sur Telegram jettent des bases solides pour l'adoption rapide de Bitbot. L'énorme soutien observé lors de la prévente de Bitbot, les suivis massifs sur les réseaux sociaux et une équipe engagée faisant régulièrement des FAQ n'ont fait qu'augmenter la hype haussière.

La hausse des crypto-monnaies ne faisant que commencer, ces facteurs pourraient susciter une demande sans précédent pour le token BITBOT. Son plus proche concurrent, Banana Gun, a déjà levé 1,3 million de dollars – moins de la moitié du total actuel de Bitbot – et a offert des rendements spectaculaires multipliés par 80 à ses premiers investisseurs. Tous les signes indiquent que Bitbot pourrait se hisser au sommet de l'espace du trading de crypto-monnaies de Telegram cette année, des gains multipliés par 100 pourraient être à portée de main pour celles et ceux qui investissent tôt.

La prévente de Bitbot se termine bientôt !

La ferveur autour de Bitbot gagne indubitablement du terrain. Les investisseurs qui ont manqué le premier goldrush du trading sur Telegram bénéficient d'une rare seconde chance de réaliser des gains qui pourraient changer leur vie.

Toutefois, il faut agir vite : la prévente devrait se terminer dans les semaines à venir, et le lancement de l'application d'échange de crypto-monnaies de Bitbot plus tard dans l'année pourrait inciter des dizaines de milliers de personnes à se précipiter pour mettre la main sur BITBOT. Ne laisse pas passer cette occasion.

Pour en savoir plus et acheter des tokens BITBOT, visite le site officiel.

