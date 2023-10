Salesforce Starter : La Solution GRC Simplifiée pour TPE, PME et Start-ups

Préparez-vous à un voyage dans le futur de la GRC ! Salesforce déboule dans l’arène avec « Starter », son couteau-suisse de gestion de relation client, prêt à transformer le quotidien des TPE, PME et start-ups, qui vont ainsi pouvoir peaufiner leur jeu de séduction et fidélisation client.

Salesforce Starter : Votre Passeport vers une Gestion de Relation Client Simplifiée

Plongez au cœur de cette nouvelle formule de Salesforce, une plateforme de GRC ultra-simplifiée, regorgeant de fonctions liées au marketing, à la vente, et au service client, toutes concentrées en une seule et même interface. Ainsi, vous, très chères TPE, PME et start-ups en pleine croissance, pourrez gérer vos relations client sans accrocs, rassembler vos données clés sans tracas, devenir des as de l’efficacité, le tout saupoudré de 20 ans d’innovation Salesforce. Starter solde ainsi les galères d’intégration, en proposant entre autres des modèles de reporting, des tableaux de bord pré-configurés, des données clients centralisées, et une IA maison, pour tirer le max de vos GRC.

Grâce à Starter, vous pouvez :

Attraper plus de leads dans vos filets avec des campagnes marketing,des fonctions de segmentation, de rédaction d’emails, d’analyse et une optimisation de vos envois d’emails par l’IA… Efficacité garantie !

Faire grimper votre liste de clients grâce à l’intégration d’emails, au suivi de l’activité alimenté par l’IA, aux données clients unifiées, à la gestion des prospects et des transactions, et aux parcours de vente. On dit merci qui ? Merci la data !

Assurer un sans-faute côté satisfaction client, avec une gestion des cas ultra rapide, des données clients bien gérées et surtout, une personnalisation des expériences de vente et de service grâce à une optimisation pointue. Toujours au top pour chouchouter les clients !

Évitez les Complexités des Systèmes GRC Traditionnels

Alors, pourquoi Starter ? Tout simplement pour éviter les tracas des systèmes GRC souvent compliqués à installer, à personnaliser, et à utiliser, surtout si vous avez plusieurs outils à intégrer. Saviez-vous que les capacités des systèmes GRC basiques se révèlent souvent insuffisantes avec le temps, la croissance des affaires obligeant parfois à des migrations coûteuses et complexes vers d’autres plateformes ?

Avec ce joker qu’est Starter, vous pouvez ré-imaginer l’expérience utilisateur pour ne plus subir ces installations haut de gamme longues et coûteuses. Vous gagnez en efficacité, avec une vision 360° de vos activités ventes, services clients et marketing. Les TPE, PME et start-ups de tous horizons peuvent maintenant régler leur tir sur de meilleures expériences client, cibler les bonnes audiences, augmenter leurs ventes, tout en voguant au rythme de l’évolution de leur entreprise.

Salesforce Starter est un chameau au pays des startups, prêt à aller à la vitesse de votre entreprise. Prenez le champ de bataille ultra-compétitif des PME, par exemple. Les expériences clients sont souvent hachées, mais bien choisir ses investissements technologiques peut aider à se démarquer . Starter se pose comme un pilier de votre boîte à outils GRC. Au fur et à mesure de votre croissance, vous pouvez y greffer des solutions personnalisées, automatiques et intégrables pour répondre à vos besoins.

L’Accès aux Innovations de Salesforce pour les Jeunes Entreprises en Pleine Croissance

Bien que nouveau venu, Starter bénéficie déjà de la puissance et de l’expertise reconnues de Salesforce, chouchou de l’IDC pendant 10 ans. Starter propose ainsi de s’appuyer sur ces innovations, jusqu’alors réservées aux chouchous du classement Fortune 500 et aux grandes entreprises, pour les proposer à coût réduit à des jeunes entreprises en plein essor.

Finalement, Starter signé Salesforce, c’est la joie de survoler facilement un océan de données clients, de signer les contrats sans stress et de mettre le marketing à portée de clics. Les inscriptions sont d’une simplicité enfantine, avec une option de paiement en libre-service, un essai gratuit de 30 jours, et une intégration en trois clics. Cerise sur le gâteau, l’IA alias Einstein Activity Capture est en service commando pour automatiser la synchronisation des emails et des calendriers avec Salesforce. Tout simplement génial !

Sortez les pop-corn: l’IA se donne en spectacle et façonne des messages de marketing tout feu, tout flamme! Y’a le machin d’Einstein Send Time Optimization qui a le flair pour repérer le moment en or pour balancer des mails et accrocher les récepteurs par la cravate. Comment ça glisse, comment ça roule!

Des gadgets à la fois balèzes et user-friendly ont permis à la boîte MedLogiq, une pointure dans le service de logistique pour les babioles médicales, de mettre en bon ordre les données clients de ses commandos de vente, de support client et de marketing en un clin d’œil. L’entreprise a aussi réussi à broder une solide relation de confiance avec ses clients, tout en assurant la bidouille pour la programmation, la réserve et le suivi de leurs gadgets et de leurs équipements chirurgicaux.

