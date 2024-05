Sanofi x OpenAI : Big Pharma s’associe à Big Data, qu’est ce qui peut mal tourner ?

L'IA s'introduit dans tous les secteurs, et le domaine sanitaire n'échappe pas à cette règle. Récemment, OpenAI s'est associé à Sanofi. L'objectif est simple : booster le développement des médicaments grâce à l'intelligence artificielle. Mais cette approche est-elle sans risque ?

OpenAI et Sanofi se sont récemment associés. L'annonce a été publiée le 21 mai 2024. Une autre entreprise, Formation Bio, a aussi rejoint cette collaboration. Les trois sociétés veulent utiliser la haute technologie dans le développement des médicaments. Le premier projet sera la création d'un logiciel spécifique pour accélérer les recherches. Et ce n'est que le début d'une longue coopération.

Des modèles IA pour développer l'industrie pharmaceutique

Le géant français peut devenir un leader de son secteur avec cette collaboration. En effet, OpenAI va créer des modèles IA spécialisées. Solutions personnalisées, nouvelles approches des recherches, etc.

« Cette collaboration unique est la prochaine étape importante dans notre parcours pour devenir une entreprise pharmaceutique sensiblement alimentée par l'IA. Les personnalisations de modèles d'IA de nouvelle génération, inédites, constitueront un fondement important dans nos efforts visant à façonner l'avenir du développement de médicaments pour l'industrie pharmaceutique et pour les nombreux patients qui attendent des traitements innovants » explique Paul Hudson, le PDG de Sanofi.

L'intelligence artificielle se focalise dès la première phase des recherches. Elle examinera les bases de données, et les différentes études pour trouver les molécules les plus efficaces. Lors des essais cliniques, l'IA va aussi identifier les patients qui nécessitent le plus les nouveaux médicaments. Cette approche améliorera les résultats, et permettra de diminuer les échecs.

Le trio, Sanofi, OpenAI, et Formation Bio, ne vont pas s'arrêter là. En effet, les trois entreprises veulent aussi booster l'efficacité des médicaments existants. La technologie IA d'OpenAI analysera alors les données afin d'en trouver de nouvelles utilisations.

Le co-fondateur et PDG de Formation Bio, Benjamine Liu, s'est aussi exprimé sur le sujet : « Je crois fermement qu'en combinant nos forces, Sanofi, OpenAI, et Formation Bio peuvent réinventer le développement de médicaments dans l'industrie pharmaceutique »

Sanofi, et ses ambitions de devenir un laboratoire pharmaceutique high-tech

Cette approche n'est pas une première pour Sanofi. Le laboratoire pharmaceutique français a déjà conclu des accords avec Owkin, Amunix Pharmaceuticals, et Atomwise. D'autres entreprises figurent aussi dans cette longue liste. D'ici quelques années, Sanofi pourrait devenir une référence incontestable dans le secteur. Toutefois, les concurrents ne sont jamais loin.

OpenAI x Sanofi x Formation bio: quelles sont risques de cette collaboration ?

Certes, l'association entre ces entreprises marquera l'histoire de la haute technologie. Cependant, la question des données plane toujours. Comment OpenAI gèrerait-elle les informations confidentielles des patients ? Est-ce que Sanofi et Formation Bio disposent de protocoles de sécurité nécessaire pour protéger les informations sensibles ?

Pour éviter les dérives, les trois entreprises doivent se focaliser sur les réglementations en vigueur. De ce fait, les données seront exploitées avec une approche éthique.

À votre avis, quels sont les avantages d'utilisation de l'IA dans le développement des médicaments ? Est-ce que les scientifiques arriveront enfin à trouver de nouveaux traitements pour les maladies les plus graves ?

