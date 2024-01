Sauvée par des vers marins : cette découverte pourrait révolutionner la guérison

Des blessures graves et les brûlures qui guérissent à une vitesse surprenante, grâce au sang de vers marins ? C’est le scénario rendu possible par Hemarina, une entreprise visionnaire basée à Morlaix. Avec son pansement révolutionnaire à base d’hémoglobine de vers marins, l’entreprise ne fait pas que repousser les limites de la médecine moderne, elle redéfinit complètement le processus de guérison.

Ce n’est pas de la science-fiction, mais une réalité confirmée par le prestigieux prix Galien 2023. Franck Zal, le cerveau derrière cette innovation et fondateur d’Hemarina, nous plonge dans cette aventure scientifique avec son livre Un trésor sous le sable, publié aux éditions des Arènes le 18 janvier.

Des vers marins salvateurs : de la théorie à la pratique

L’histoire de ce pansement commence par une découverte étonnante : l’hémoglobine de vers marins, utilisée dans un gel spécial, peut transporter l’oxygène directement aux plaies, accélérant ainsi la cicatrisation de manière spectaculaire. Cette méthode a prouvé son efficacité lorsqu’un patient gravement brûlé au CHU de Nantes a connu une guérison remarquablement rapide.

À noter qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé. Des patients souffrant de brûlures sévères, de blessures complexes, et même de nécrose ont vu leur processus de guérison s’accélérer de manière significative grâce à ce traitement. Franck Zal partage des histoires émouvantes et inspirantes : une jeune fille reprenant l’escalade malgré des doigts gravement brûlés, une victime d’accident de la route guérie en un temps record, et une femme souffrant de brûlures dues à de l’huile bouillante rétablie en seulement 20 jours.

Un appel à l’action

Malgré son succès indéniable, ce pansement n’est pas encore largement disponible sur le marché, une situation que Franck Zal attribue à la réglementation stricte en France. Mais les preuves sont là, et l’appel de Zal aux autorités de santé est clair : il est temps de se saisir de cette technologie salvatrice.

Le message de Franck Zal est un mélange d’espoir et d’urgence. Alors qu’il partage son parcours et ses découvertes dans Un trésor sous le sable, l’histoire de Hemarina et de son pansement à base de sang de vers marins n’est pas seulement celle d’une percée scientifique. C’est une invitation à repenser notre approche de la médecine et à embrasser des solutions innovantes pour sauver des vies.