SDIS16 investit dans la cybersécurité avec Sophos

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Charente (SDIS16) se dote de services MDR (Managed Detection and Response) de Sophos pour une cybersécurité accrue, mais aussi pour garantir la protection constante de ses systèmes d'information contre les menaces de cyberattaques.

Cette initiative témoigne de la prise de conscience croissante de l'importance de la cybersécurité dans les organismes gouvernementaux et d'urgence, où la disponibilité des systèmes informatiques est critique pour assurer une réponse rapide et efficace en cas d'incident.

Depuis douze ans, l'organisme a fait confiance à Sophos pour protéger ses systèmes informatiques. Cela a commencé avec des antivirus classiques, puis avec la solution Sophos XDR (Extended Detection and Response). Cette évolution témoigne de la volonté du SDIS16 de rester à la pointe de la technologie en matière de cybersécurité pour faire face aux menaces toujours plus sophistiquées.

Besoin de continuité de services

En tant que service d'urgence, le SDIS16 fait face à la nécessité de garantir une continuité de services ininterrompue pour répondre aux besoins de la population en cas d'incendie, d'accident ou d'autres situations d'urgence. Les services MDR de Sophos offrent une surveillance continue des systèmes. Ces dernies détectent les menaces potentielles et permettent une réponse rapide pour minimiser les interruptions de service.

Choix d'un prestataire conscient des enjeux

Le chef du service informatique, Christophe Augereau, a opté pour Sophos pour les services MDR. Sophos, étant déjà familiarisé avec les défis spécifiques auxquels est confronté le SDIS16, a fourni des solutions de sécurité pendant de nombreuses années.

« Notre principale préoccupation est de nous protéger contre toutes sortes de menaces – phishing, ransomwares, etc. – en adoptant les services, les solutions et les bonnes pratiques pour prévenir les conséquences d'une attaque ». A commenté Christophe Augerea. « Dans le contexte actuel, les services publics sont des cibles de premier choix pour les acteurs malveillants et, même si notre secteur n'est pas forcément le premier ciblé, la question n'est plus de savoir si, mais quand nous subirons une attaque. Nous mettons donc tous les atouts de notre côté pour y faire face et la solution MDR de Sophos joue un rôle crucial dans la protection de nos SI. »

Collaboration et formation continuelle

En plus de bénéficier des services de Sophos, le SDIS16 travaille en étroite collaboration avec d'autres organismes gouvernementaux et des experts en cybersécurité pour renforcer ses défenses et rester à jour sur les dernières tendances et menaces en matière de cybersécurité.

Satisfaction des performances de la solution

« Les équipes de Sophos ont fait preuve d'efficacité et de rapidité dans la réponse à ces incidents, en excluant immédiatement les postes concernés du réseau après nous avoir alertés, afin que nous puissions procéder ensemble à la remédiation sans mettre en danger le SI. » A ajouté Christophe Augerea.

Engagement pour la continuité des services essentiels

Sophos exprime sa gratitude envers le SDIS16 pour sa confiance continue et son engagement envers la sécurité des systèmes informatiques essentiels à la sécurité publique. En tant que fournisseur de solutions de sécurité de premier plan, Sophos s'engage également à fournir des services de qualité et à rester à la pointe de l'innovation. Le but étant de répondre aux besoins changeants et aussi aux menaces émergentes dans le domaine de la cybersécurité.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

