ServiceNow et Visa : une alliance pour révolutionner les paiements numériques

ServiceNow, un leader mondial des workflows digitaux, a annoncé une alliance de cinq ans avec Visa, pionnier des paiements numériques. Cette collaboration vise à transformer les services de paiement. Elle débutera par le lancement de ServiceNow Disputes Management, construit avec Visa.

Modernisation de la gestion des litiges

Les systèmes actuels de gestion des litiges sont complexes et fragmentés. ServiceNow Disputes Management vise à simplifier et unifier ces processus. L’association de la technologie IA-first de ServiceNow et des solutions financières de Visa promet une expérience client améliorée et une réduction des fraudes.

Déclaration des dirigeants

John Ball de ServiceNow et Vanessa Colella de Visa ont souligné l’importance de cette alliance. Ils envisagent d’améliorer la productivité, l’expérience client et la croissance des entreprises financières à travers cette collaboration.

Innovation et efficacité au cœur de l’alliance

La solution intégrera des fonctionnalités de low-code et d’IA générative. Ces technologies avancées amélioreront la prise en charge des clients et l’efficacité des enquêtes des agents. L’objectif est de rester en avance sur la fraude tout en appliquant les meilleures pratiques de l’industrie.

Impact sur l’expérience client

Selon Alyson Clarke de Forrester Research, la rapidité de résolution des problèmes est un facteur clé de la fidélité des clients. L’alliance entre ServiceNow et Visa devrait apporter des solutions innovantes pour améliorer significativement l’expérience client dans le secteur bancaire.

Vers un avenir de collaboration étendue

Cette intégration marque le début d’une relation plus vaste entre ServiceNow et Visa. Les deux entreprises prévoient de développer de nouvelles solutions et de distribuer les produits et services de Visa à une clientèle commune.

ServiceNow s’engage à réinventer les services financiers avec des produits et services novateurs. Cette alliance avec Visa est une étape majeure vers la réalisation de cet objectif. Elle promet de transformer non seulement la gestion des litiges mais aussi l’ensemble de l’expérience des services de paiement.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

