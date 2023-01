Services de fichiers cloud : la guerre est ouverte ! Tout savoir

La guerre des services de fichiers cloud est en pleine effervescence. Les plus grands acteurs du marché sont aux prises pour décrocher la place de leader et offrir le meilleur service possible à leurs clients.

La bataille pour conquérir le marché des fournisseurs de services de fichiers est en plein essor. D’un côté, les fournisseurs sur site comme Dell offrent aux entreprises un stockage hautement disponible et à faible coût. De l’autre côté, les fournisseurs de services de fichiers basés sur le cloud comme Ctera fournissent des solutions flexibles qui peuvent être déployées rapidement sans investir dans du matériel ou des licences logicielles coûteux.

Service de fichiers : solution sur site ou service cloud ?

La lutte pour la domination du marché est un combat acharné entre les principales entreprises de stockage et de gestion des données. Dell, NetApp et Qumulo sont parmi les plus grands acteurs du secteur, mais ils doivent affronter Ctera, Nasuni et Panzura qui cherchent à prendre leur place.

Chacune de ces sociétés propose des solutions innovantes pour répondre aux besoins en matière de stockage et d’accès aux données. Dell offre une gamme complète de produits allant des serveurs aux systèmes NAS (Network Attached Storage), tandis que NetApp se concentre sur les logiciels conçus pour optimiser le rendement des serveurs SAN (storage area network). Quant à Qumulo, elle met l’accent sur la scalabilité et la flexibilité afin d’offrir une solution adaptée à chaque client.

Ctera, Nasuni et Panzura proposent également des solutions novatrices axées sur l’efficacité opérationnelle. Ctera fournit un accès sûr aux données via le cloud. Nasuni combine le cloud computing avec un stockage local. Quant à Panzura, elle permet d’accroître considérablement la vitesse d’accès au contenu distant.

Cette compétition fait rage alors que chacun tente d’obtenir une part plus grande du marché mondial du stockage. Les clients bénéficieront certainement, car cela signifie qu’ils auront accès à une variété croissante de technologies novatrices qui amélioreront encore plus leur productivité.

Comment les fournisseurs sur site peuvent-ils rivaliser avec ceux basés dans le cloud ?

Les fournisseurs sur site sont confrontés à une concurrence de plus en plus rude avec les fournisseurs basés dans le cloud. Dans un monde où la technologie évolue constamment, il peut être difficile pour eux de rivaliser avec ces entreprises qui offrent des solutions innovantes et flexibles aux clients.

Cependant, il existe certaines façons dont les fournisseurs sur site peuvent se maintenir à la hauteur des concurrents du cloud :

Offrir des services personnalisés et adaptables aux besoins spécifiques des clients ;

Investir dans l’automatisation afin de réduire les coûts et améliorer l’efficacité ;

Se concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité pour assurer un service fiable et durable ;

Utiliser les outils modernes comme le Big Data ou l’intelligence artificielle pour obtenir une meilleure compréhension client ;

Fournir une assistance technique 24h/24 et 7j/

En outre, il est important que les fournisseurs locaux comprennent le marché actuel. Dans ce cadre, ils doivent être prêts à investir dans l’innovation afin de rester compétitifs face au cloud computing.