Palworld : quel est le Dark Pal le plus puissant, et comment le capturer ?

Passez du côté obscur de la force. Oui, ce concept existe aussi dans Palworld. Vous pourrez compter sur le Dark Pal le plus puissant pour améliorer votre performance dans le jeu. Mais il n’est pas facile de capturer ce Pal de renom, qui n’est autre que Shadowbeak. Voici une astuce efficace pour vous aider à atteindre cet objectif.

Palworld figure dans toutes les actualités de gaming. Ce jeu « pokémon-like » attire d’innombrables adeptes en si peu de temps. En effet, vous devez capturer des « Pal », améliorer votre personnage, développer vos usines et vos champs. Un RPG complet pour les fans de ce gameplay. Et les «Dark Pals » vous aideront à accélérer votre progression dans le jeu. Voici une solution pour capturer ce fameux Shadowbeak.

Shadowbeak, le Dark Pal de référence dans Palworld

Une capacité exceptionnelle au combat, un compagnon parfait pour l’exploration, et une compétence de travail extraordinaire. Tels sont les privilèges de Shadowbeak. Ce sont des avantages considérables dans l’univers de Palworld.

Ce Dark Pal, dès son niveau 1, peut récolter vos plantations. Durant l’aventure, il est aussi capable de récupérer des matériaux rares. La collecte des lingots de paluminium et des fibres de carbone n’est plus qu’une quête facile pour vous.

L’approche directe

La capture directe est la technique la plus rapide pour attraper un Shadowbeak. C’est d’ailleurs le but de Palworld : rassembler tous les Pals, même les plus coriaces. Comme toujours, la préparation est la clé. Commencez par fabriquer 20 à 25 sphères légendaires avant de vous lancer dans cette quête. C’est un chiffre conséquent, mais vous aurez besoin de tous ces éléments sur votre itinéraire. Avant d’arriver au Shadowbeak, vous pourrez capturer un Astegon et un Orserk sur votre chemin.

Préparez vos armes pour ce combat épique. Un fusil d’assaut, et des munitions suffisent pour attraper un Shadowbeak. Et n’oubliez pas de mettre votre personnage en mode « attaque ».

Une fois prêts, vous pourrez prendre une monture volante. Direction le coin droit de la carte. Un Shadowbeak vous attend. L’esquive sera la clé pour abattre ce Pal, alors n’y allez pas comme une brute. C’est la meilleure technique pour triompher.

L’élevage

Cette technique est réservée aux plus patients. Oui, il est tout à fait possible d’élever un Shadowbeak dans Palworld. Pour commencer, vous devez avoir un couple d’Astegon et de Kitsun. Ces Pals vont donner naissance à un bébé Shadowbeak.

Votre ferme doit avoir un nombre considérable de gâteaux. Il ne reste plus qu’à assembler Astegon et Kitsun. À la fin, vous aurez un œuf de Shadowbeak.

