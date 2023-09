Si vous trouvez le gland en moins de 10 secondes, vous avez une très bonne vue

Un défi visuel est en train de prendre la tête des internautes. Le jeu consiste à trouver l’image d’un gland en moins de 10 secondes. C’est plus difficile que vous croyez.

Des centaines de feuilles, des champignons, et des hérissons, le tout rassemblé dans une seule illustration. C’est l’œuvre de Gergely Dudas, un artiste hongrois reconnu dans le monde entier. Les internautes ont alors lancé un défi visuel, basé sur ce tableau. L’objectif est de trouver un gland, caché dans l’image. Et tout doit se faire en 10 secondes. Certains ont réussi, d’autres ont échoué. Mais pourquoi ces défis fascinent-ils tant ?

Défi visuel, une source d’amusement pour les internautes

Certes, ces épreuves ont été conçues pour tester l’éveil des enfants. Mais certains sont très difficiles même pour les adultes. Un défi visuel permet de renforcer la perception et le sens de l’observation.

Toutefois, certains artistes ont exploité cet attrait pour les images mystérieuses. Ils ont alors imaginé des œuvres très complexes pour attirer les passionnés. Et grâce à l’ère du numérique, ces défis deviennent viraux.

Des psychologues ont même étudié cette tendance. Et leurs conclusions ont montré que ces images en disent long sur la personnalité de l’observateur. Une autre manière de connaître le fond d’une personne.

Une source d’amusement, ou un véritable test de personnalité, sauriez-vous trouver le gland qui se cache dans l’œuvre de Gergely Dudas ?

Les résultats des internautes sur le défi visuel de Gergely Dudas

Les majorités des internautes ont échoué à ce défi visuel. Toutefois, certains ont réussi à trouver le gland en moins de 10 secondes. C’étaient des joueurs aguerris, avec des compétences hors du commun. Ils ont testé plusieurs illustrations énigmatiques auparavant.

L’image a été partagée sur les réseaux sociaux pour attirer de plus en plus de joueurs. Et là, une petite partie a achevé le défi visuel. Cette situation prouve le talent de Gergely Dudas.

Mais si vous voulez connaître la réponse, le gland se trouve entre 5 feuilles, à gauche de l’illustration. Et même avec cet indice, des joueurs n’ont pas réussi le défi en moins de 10 secondes. Cet échec s’explique par la similarité des couleurs sur l’image. En effet, l’artiste a choisi les couleurs avec une précision optimale. Il a mis en avant les nuances de rouge comme la couleur beige, orange, ou grenat. Il y a aussi quelques teintes de vert pour jouer des tours à votre cerveau.

Un concept gagnant-gagnant pour les internautes et les gérants de page

Les internautes seront intrigués par la difficulté d’un défi visuel. Ces jeux peuvent attirer et garder les attentions sur une page web. Une opportunité pour développer le référencement du site en question.

Pour le visiteur, ces illustrations peuvent améliorer la vie quotidienne. Après une réussite, vous éprouvez un sentiment de satisfaction. C’est aussi l’occasion d’alléger le stress encaissé durant la journée.

Par ailleurs, un défi visuel difficile perfectionne la concentration. Une méthode peu connue du grand public, mais qui est très efficace selon les internautes. Toutefois, il faut varier les illustrations pour éviter une routine.