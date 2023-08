Skyrim : cette version avec 1 000 mods est incroyablement réaliste

Depuis près de 12 ans, The Elder Scrolls V : Skyrim captive l’imagination des joueurs, avec ses attributs fantastiques et ses quêtes secondaires apparemment sans fin. Et ce, sans compter sa dynamique (et massive) communauté de moddeurs. Des mods justement (plus de 1 000) qui ont permis de sortir cette version au graphisme ultra-réaliste.

Skyrim : des mods pour améliorer le graphisme et résoudre d’autres problèmes

The Elder Scrolls V : Skyrim sort en 2011 des studios de Bethesda Game. Skyrim est un RPG fantastique et captivant. Les joueurs pourront y passer des heures et des heures à inspecter chaque recoin du royaume nordique de Skyrim pour percer ses secrets.

Le jeu est impressionnant. Néanmoins, le graphisme laisse à désirer. Globalement, les images semblent correctes. Mais dans les détails, The Elder Scrolls V : Skyrim révèle pas mal de défauts visuels.

Les joueurs déplorent également trop de bugs, malgré les nombreux correctifs publiés par l’éditeur. Au fil des années, des mods (modifications) ont permis d’améliorer la qualité du graphisme et de corriger ces bugs.

Plus de 1 000 mods pour un rendu ultra-réaliste

Le Youtubeur RGR29 (prénommé Roger) crée des contenus axés sur les jeux vidéo, les procédures pas à pas de gameplay, les mods et les vitrines. Il a notamment publié une modelist pour Skyrim sur sa page Patreon.

Ses mods sur les textures par exemple ont amélioré le graphisme jusqu’à 4K en résolution. Ce qui correspond à huit fois la résolution de Vanilla Skyrim et quatre fois celle du patch HD officiel. Ces mods appliquent principalement de nouvelles textures à la quasi totalité des éléments graphiques de Skyrim, ce qui nécessite un puissant ordinateur.

Des mods améliorent entre autres la qualité des maps en ajoutant de nombreux détails. Aussi, les routes, les montagnes ou encore les prairies sont plus clairement définies. Les effets météorologiques, les armes, les châteaux et les donjons, les mouvements des personnages et biens d’autres ont également bénéficié de modifications.

Des mods faciles à intégrer

Skyrim est l’un des jeux sur PC les plus faciles à modifier. Chaque mod peut avoir des instructions d’installation différentes. Assurez-vous juste de suivre attentivement les étapes fournies par le créateur.

Attention toutefois. Entrer dans le monde des modifications est fascinant, limite addictif pour ainsi dire. Vous risquez donc d’insérer des mods dans des mods, ce qui pourrait nuire à votre jeu (c’est comme si vous l’étouffer).

Si vous souhaitez ajouter manuellement plusieurs mods complexes, n’hésitez pas à utiliser des outils tels que l’outil de type Mod Organizer qui vous permet entre autres d’optimiser l’ordre de chargement. Pensez aussi à les tester un par un avant de les installer.