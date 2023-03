Comment Stanford a copié ChatGPT pour 600$, et pourquoi est-ce dramatique ?

Stanford a créé une IA similaire à ChatGPT pour moins de 600$, révolutionnant communication et création de contenu. Découvrez comment les développeurs ont fait et les conséquences de cet exploit.

L’intelligence artificielle a connu une avancée significative avec la création de modèles de langage de pointe tels que ChatGPT d’OpenAI. Cependant, la complexité et le coût élevé de la construction de ces modèles les rendent souvent inaccessibles aux chercheurs et aux développeurs indépendants. Cela a changé récemment avec l’annonce de Stanford de la création d’une IA pour moins de 600 dollars. C’est un exploit qui pourrait révolutionner la manière dont les machines communiquent et créent du contenu.

Alpaca de Stanford : une IA abordable concurrente de ChatGPT ?

Stanford a développé une IA nommée Alpaca qui a montré des résultats identiques à ceux du modèle de langage ChatGPT. Toutefois, Alpaca a été développé à partir d’un modèle d’algorithme libre. Par conséquent, sa création a coûté moins de 600 dollars. Ces IA qui semblaient être des technologies onéreuses et inaccessibles, sont désormais bon marché et faciles à reproduire.

Il y a à peine six mois, seuls les chercheurs et les experts suivaient le développement de ces modèles de langage. Aujourd’hui ils se développent à un rythme exceptionnel, comme en témoigne le lancement du GPT-4. À long terme, la technologie de l’IA pourrait changer le fonctionnement de la société humaine. Cela se reflète sur l’automatisation des tâches professionnelles jusqu’alors considérées comme impossibles, en particulier chez les cols blancs.

Jusqu’à il y a six mois, seuls les experts étaient au courant des grands progrès réalisés dans les modèles de langage. Toutefois, avec le lancement de ChatGPT, les machines sont dorénavant en mesure de répondre de manière similaire à des humains. Elles sont capables de produire du contenu écrit, voire du code informatique, dans une vaste gamme de domaines en un temps record, et souvent à un niveau de qualité remarquablement élevé.

Alpaca : comment Stanford a créé cette IA performante à moindre coût ?

Les scientifiques de Stanford ont mis en place cette IA en utilisant des outils abordables et aisément disponibles. Ils ont exploité LLaMA 7B, un modèle de langage libre de Meta, l’entreprise de Mark Zuckerberg, qui est l’un des plus petits et des moins chers modèles actuellement disponibles.

Grâce à une Interface de Programmation d’Applications (API), ils ont pu générer des conversations en utilisant des centaines d’instructions écrites par des humains. Finalement, l’algorithme accumule 52 000 exemples de conversations en un temps record et pour un coût minime de 500 dollars. Les données collectées ont ensuite été utilisées pour entraîner le modèle LLaMa.

En utilisant des ordinateurs A100, les chercheurs ont pu mener à bien cette tâche en seulement trois heures. Ainsi, le coût de développement s’élève à moins de 100 dollars. Baptisé Alpaca, le modèle ainsi créé a été testé dans divers domaines contre ChatGPT et a réussi à le surpasser. Bien que le processus n’ait pas été optimisé, les chercheurs ont démontré qu’il est possible de créer des IA efficaces à faible coût.