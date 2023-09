Jouer à Starfield en VR ? C’est possible avec le nouveau casque Meta !

Les joueurs de Starfield profiteront bientôt de la VR grâce au nouveau casque Meta. Voici toutes les informations sur le Quest 3.

La première journée du Meta Connect a eu son lot d’annonces. Mais celle concernant le Quest 3 n’aura pas échappé à l’attention des gameurs. Les fans de Starfied auront prochainement la VR avec le nouveau casque Meta. Par ailleurs, le bijou de Reality Labs sera compatible avec d’autres jeux.

Starfield en VR avec le casque Meta Quest 3 dès décembre

Sorti au début du mois sur Windows et Xbox Series X/S, Starfield est la sensation du moment sur ces plateformes. Le jeu offre un monde ouvert à la fois gigantesque et époustouflant. On est souvent en contemplation devant le jeu, tellement les décors sont exceptionnels. Il y a également cette sublime bande-son.

Par ailleurs, le nouveau titre AAA de Bethesda ne se limite pas à une performance graphique et technique. La partie exploration compte certes beaucoup, mais le jeu ne serait pas un phénomène sans son histoire. Cette dernière a bénéficié d’une écriture remarquable. Les critiques très favorables du jeu sont amplement méritées.

L’arrivée imminente de la réalité virtuelle pour le jeu est une cerise supplémentaire sur le gâteau pour les joueurs. Le phénomène Starfield ne va certainement pas désemplir d’ici la fin de l’année. D’autre part, il n’y a pour l’heure aucune date précise sur la disponibilité de la VR avec Quest 3 pour le jeu. Mais Meta a annoncé le mois de décembre.

Il est clair que Starfield servira de vitrine au Quest 3. Par ailleurs, le nouveau casque sera également compatible avec d’autres jeux, Halo Infinite et Forza Horizon 5 par exemple. Les joueurs pourront diffuser leurs parties sur un grand écran virtuel en 2D.

À noter qu’un abonnement Game Pass Ultimate sera nécessaire pour accéder au Xbox Cloud Gaming. Il faudra également une manette compatible.

D’autre part, les développeurs de Meta ont prévu la rétrocompatibilité du Quest 3. Cela signifie que les joueurs pourront accéder à tous les jeux sortis pour le précédent modèle, à savoir le Quest 2. Toutefois, il n’est pas clair si le Xbox Cloud Gaming sera disponible sur les casques Quest 2 et Quest Pro.

Meta dégaine son nouveau casque VR avant Apple

Le Meta Quest 3 bénéficie d’un système de retransmission des couleurs ultra-performant. Le patron de la compagnie est très fier. En effet, Mark Zuckerberg a qualifié le nouveau casque de « premier modèle grand public de réalité mixte à haute résolution ». Sa sortie est programmée pour le 10 octobre prochain.

Par rapport au Quest 2, les améliorations sont significatives. Meta a repensé les contrôleurs ergonomiques du nouveau modèle. Ce dernier présente un facteur de forme plus confortable. Le Quest 3 est ainsi plus compact et plus léger que son prédécesseur.

La guerre des casques de réalité mixte commence à s’intensifier et Meta dégaine en premier. Soulignons que le Quest 3 arrive des mois avant le très attendu Vision Pro d’Apple. Cependant, il existe un fossé entre les deux casques en termes de prix. Le nouveau gadget VR de Meta est trois fois moins cher. Il sera effectivement proposé à 500 dollars.