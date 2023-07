Steam interdit les jeux vidéos créés par l’IA : bonne ou mauvaise idée ?

Les jeux Steam utilisant des illustrations d’IA violant le droit d’auteur ne seront pas approuvés par Valve.

Jeudi, plusieurs médias ont relayé les propos de l’utilisateur potterharry97 sur June Reddit. Celui-ci affirmait que Steam ne publierait plus de jeux avec du contenu généré par l’IA. Ultérieurement, un autre développeur de jeux a également partagé des informations similaires. Toutefois, Valve a réfuté cette déclaration en précisant que la situation n’était pas entièrement conforme à la réalité.

Valve clarifie sa position sur l’IA et rembourse les soumissions sur Steam

Dans une déclaration envoyée par e-mail à The Verge, Kaci Boyle, représentante des relations publiques de Valve, a apporté des éclaircissements sur la position de l’entreprise concernant l’utilisation de l’IA sur Steam. Elle a expliqué les raisons de cette clarification et a souligné l’importance de la transparence. Également, elle a exprimé son souhait de répondre aux préoccupations des utilisateurs. Contrairement aux informations rapportées précédemment, Valve ne cherche pas à décourager l’utilisation de l’IA. Au contraire, l’entreprise vise à l’intégrer de manière harmonieuse dans ses politiques d’examen déjà existantes. Selon Boyle, le processus d’examen actuel de l’entreprise prend déjà en compte la législation sur le droit d’auteur, et bien que les développeurs puissent utiliser des technologies d’IA dans leur travail, ils doivent veiller à ne pas violer les droits d’auteur existants.

Par ailleurs, Valve s’est engagée à rembourser les frais de soumission d’applications pour tous les développeurs. Cette mesure concerne les jeux rejetés en raison de problèmes de droits d’auteur liés à l’IA. La société effectue ces remboursements pendant qu’elle affine son processus de révision. Valve a également étendu cette offre de remboursement à potterharry97, l’utilisateur qui a soulevé la question initiale sur Reddit.

Les règles de soumission de Valve sont claires : le contenu soumis doit être légalement détenu ou disposer des droits appropriés. L’article de potterharry97 mentionnait que son jeu incluait des actifs artistiques générés par l’IA. Ces actifs semblaient reposer sur du matériel protégé par des droits d’auteur appartenant à des tiers.

Les précisions de Valve rassurent et établissent un cadre respectueux des droits d’auteur sur Steam. L’entreprise souhaite encourager l’utilisation responsable de l’IA. Dans le même temps, elle vise à préserver les droits des créateurs et à garantir un environnement sûr et équitable pour les développeurs.

Droit d’auteur et IA : vers de nouveaux défis et opportunités

L’évolution de l’intelligence artificielle a ajouté une complexité nouvelle aux débats sur le droit d’auteur, y compris sur la plateforme Steam. En effet, les poursuites pour non-crédit d’utilisation de code source ouvert et violation de droits d’auteur se sont multipliées. Par conséquent, Valve, en tant que plateforme Steam, a mis en œuvre des règles strictes pour encadrer l’utilisation des actifs issus de l’IA.