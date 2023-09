Système d’alimentation de secours domestique BLUETTI EP760 : une solution révolutionnaire pour le marché européen

BLUETTI, la marque leader dans le stockage d’énergie propre, lancera son tout nouveau produit, le système d’alimentation de secours domestique BLUETTI EP760, sur le marché européen en septembre.

Différence entre BLUETTI EP760 et son prédécesseur l’EP600

L’année dernière, BLUETTI a présenté l’EP600 comme le premier produit de sa série EP de produits modulaires de stockage d’énergie domestique de grande capacité. Ainsi, les BLUETTI EP760 et EP600 partagent la même conception modulaire et ont une capacité flexible de 9,9 kWh à 19,8 kWh avec des batteries à extension B500, mais leur principale différence réside dans la puissance de sortie.

L’EP600 offre une sortie impressionnante de 6 000 W à 400 V en mode triphasé, prenant en charge à la fois les fonctionnalités hors réseau et sur réseau. Cependant, sa sortie monophasée à 230 V est limitée à 2 000 W, ce qui peut ne pas répondre aux besoins de tous les ménages. De plus, l’EP600 n’est en ce moment disponible qu’en Allemagne.

L’EP760, quant à lui, offre une sortie monophasée allant jusqu’à 7 600 W en mode réseau ou hors réseau (seulement 4 600 W en Allemagne), répondant aux besoins en énergie a encore plus d’utilisateurs en Europe et en Australie. Examinons de plus près les points forts de l’EP760 et comment tout cela peut vous être bénéfiques.

Une alimentation continue de 7 600 W pour tous vos besoins

Le système EP760 fonctionne à 230 V et fournit une puissance impressionnante de 7 600 W pour faire fonctionner n’importe quel appareil ménager tel que les réfrigérateurs, les appareils de chauffage et les micro-ondes, etc. Mais également pour charger vos outils électriques ou vos véhicules électriques. En cas d’urgence ou de panne de courant, le système EP760 est conçu pour fournir une alimentation électrique stable et sans coupure. Il faut moins de 10 millisecondes pour passer de l’alimentation réseau à l’alimentation par batterie, ce qui permet à vos appareils les plus essentiels de fonctionner sans interruption.

Des économies importantes sur les factures d’électricité

Largement compatible, l’EP760 s’intègre parfaitement aux nouveaux systèmes solaires, amis aussi à ceux déjà existants, capable de prendre une charge solaire allant jusqu’à 9 000 W. Le système de batterie stocke l’excès d’énergie solaire généré pendant la journée et l’utilise lorsque le soleil ne brille pas. Cela signifie que vous obtiendrez une énergie solaire stable et durable, peu importe la météo ou l’heure de la journée. Vous pouvez même vendre l’énergie solaire excédentaire au service public pour un revenu supplémentaire. L’EP760 vous permet de maximiser l’énergie solaire gratuite et illimitée, et d’économiser sur vos factures d’énergie.

Si vous n’avez pas de panneau solaire sur votre toit, vous pouvez toujours bénéficier de l’EP760. Tout est simple ! Programmez son temps de charge pendant les heures creuses et utilisez son énergie stockée et à faible coût pendant les heures pleines. Vous pouvez facilement ajuster ces paramètres directement sur votre téléphone mobile, à l’aide de l’application BLUETTI, pour optimiser votre consommation d’énergie et voir combien d’énergie bon marché vous avez stockée.

Construit pour durer : BLUETTI offre une garantie de 10 ans

Lorsque vous investissez dans un système d’alimentation de secours pour votre maison, la fiabilité et la durabilité sont des facteurs clés à considérer. L’EP760 est classé IP65 de par son excellente résistance à la poussière et à l’eau. De plus, l’EP760 utilise les batteries LiFePO4 les plus sûres, qui ont une durée de vie d’au moins dix ans. Il est également livré avec un BMS de pointe qui empêche les courts-circuits, les surcharges et autres dangers potentiels. BLUETTI offre une garantie sans tracas de 10 ans, vous donnant une vraie tranquillité d’esprit pour les années à venir.

Une installation facile et modulable

Le BLUETTI EP760 est facile à installer et à utiliser. Pas besoin de recâbler toute votre maison ou de modifier sa conception. Au lieu d’être monté sur le mur, il peut être installé verticalement sur le sol. Il n’endommage donc pas le mur et prend que peu de place. Avec une protection de norme IP65 et un fonctionnement silencieux à moins de 50 dB, vous pouvez facilement l’installer à l’intérieur ou à l’extérieur. De plus, BLUETTI offre un service d’installation sur site dans le monde entier. Il n’y a que quelques clics à faire pour enfin atteindre votre indépendance énergétique.

Disponibilité et prix du BLUETTI EP760

Le système BLUETTI EP760 sera bientôt disponible. Le prix n’a pas encore été annoncé. Pour plus de détails, veuillez consulter : https://fr.bluettipower.eu/pages/ep760-b500

Le système d’alimentation de secours domestique BLUETTI EP760 est sur le point de révolutionner la façon dont vous utilisez l’énergie. Dites adieu aux pannes de courant et aux factures d’électricité qui montent en flèche, et profitez de la liberté et de la facilité offertes par le BLUETTI EP760.

À propos de BLUETTI

Depuis sa création, BLUETTI s’est engagé à promouvoir un monde durable et des solutions d’énergie verte. En proposant des solutions de stockage d’énergie respectueuses de l’environnement pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, BLUETTI vise à offrir des solutions exceptionnelles pour nos maisons tout en contribuant à un avenir durable pour notre planète. Cet engagement en faveur de l’énergie verte a permis à BLUETTI d’étendre sa portée à plus de 100 pays et de gagner la confiance de millions de clients dans le monde entier.